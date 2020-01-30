Экономика

КомпанияКомпанияDomino’s Pizza зафиксировала рост продаж в России

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Бизнес международной сети пиццерий Domino's Pizza в России зафиксировал рост продаж в 2019 году.
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Динамика роста продаж Domino’s Pizza в РФ снизилась более чем в 20 раз

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