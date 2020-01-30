Экономика
КомпанияDomino’s Pizza зафиксировала рост продаж в России
Бизнес международной сети пиццерий Domino's Pizza в России зафиксировал рост продаж в 2019 году.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 08:47, Ашберн
Политика
Путин поручил создать единую базу жертв политических репрессий
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о создании единой базы данных жертв политических репрессий.
Футбол
Кокорин прокомментировал возможный разрыв контракта с «Зенитом»
Александр Кокорин прокомментировал информацию о том, что собирается разрывать контракт с "Зенитом", сообщив, что рассмотрит свой договор после возвращения со сборов со второй командой петербуржцев, куда его отправили из-за скандала с сорвавшейся арендой в "Сочи".
Политика
Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера
Бывший президент Украины Леонид Кравчук признался, что его заявление о встрече Сталина и Гитлера в начале Второй мировой войны не подкреплено никакими документальными свидетельствами.
Происшествия
В Италии застряли 6 тыс. пассажиров лайнера из-за угрозы коронавируса
В порту города Чивитавеккья, неподалеку от Рима, временно заблокирован круизный лайнер Costa Smeralda с 6 тыс. пассажиров на борту.
Здоровье
Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса
На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
Киберспорт
Вышла игра Warcraft III: Reforged
Игра Warcraft III: Reforged стала доступна для скачивания, официальный релиз ремастера легендарной стратегии состоялся в ночь на 29 января.
Кино
Вован и Лексус разыграли Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг
Уральские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) смогли разыграть актера Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг, пишет "РИА Новости".
Шоу-бизнес
Барановская ужаснула подписчиков фото без макияжа
Российская телеведущая и писатель Юлия Барановская опубликовала селфи без макияжа на своей официальной странице в социальной сети Instagram, чем вызвала неоднозначную реакцию фолловеров.
Политика
Путин и Нетаньяху обсудили «сделку века»
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве обсуждал предложенную США «сделку века» по урегулированию палестино-израильского конфликта.
Общество
Чешские программисты уволили министра и сэкономили стране 16 млн евро
Из Чехии поступили очень интересные новости о том, что группа программистов за пару выходных сделала сайт, на который власти планировали потратить 16 миллионов евро.
Политика
В Раде развили идею «марша на Крым»
«Марш достоинства» на Крым является довольно рискованным для его участников мероприятием, и поэтому к нему должны присоединиться лишь «те, кто уже пожил», заявил депутат Верховной рады Украины Мустафа Джемилев в интервью изданию «Апостроф».
Общество
Социальные выплаты и пособия в России проиндексируют с 1 февраля
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году.
Происшествия
Суд решит вопрос об отставке главы саратовского минздрава
Волжский районный суд Саратова в четверг рассмотрит ходатайство следствия, которое потребовало отстранить от должности министра здравоохранения области Наталью Мазину, которая стала фигуранткой дела о злоупотреблении полномочиями с ущербом на 53 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Происшествия
Бизнесмена Бориса Минца объявили в международный розыск
«Следствие просит заочно арестовать сыновей Минца — Александра и Дмитрия», — добавила представитель суда.
Происшествия
Кассир московского супермаркета одним ударом убил покупателя
Посетитель московского "Дикси" скончался после стычки с сотрудником супермаркета, который заподозрил 38-летнего мужчину в краже.
Шоу-бизнес
Отиева показала себя накрашенной после скандала с Малаховым
Политика
Совет ЕС согласовал условия Brexit
Совет ЕС утвердил соглашение об условиях Brexit. Великобритания сможет покинуть Евросоюз в полночь 31 января, передает ТАСС.
Политика
Полпред в ПФО представил в Чебоксарах врио главы Чувашии
Полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров представил органам государственной власти и депутатам госсовета Чувашии врио главы республики Олега Николаева.
Энергетика
Минск объявил о повышении тарифа на транзит российский нефти
Тариф на транзит российской нефти по территории Белоруссии вырастет с 1 февраля более чем на шесть процентов, сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли республики Владимир Колтович.
Авто
Новый Kia Sorento полностью раскрыт на фото
Кроссовер KIA Sorento четвертого поколения, дорожные испытания которого идут уже несколько месяцев, впервые сбросил камуфляж.
Кино
Опубликовали трейлер фильма «Форсаж-9»
Как сообщает ToDay News Ufa, реклама предваряет выход полноценного трейлера, который представят на масштабном мероприятии в Майями 31 января.
Авто
Geely обновила минивэн Geely Jiaji на базе Volvo
В начале 2019-го стартовали продажи нового минивэна Geely Jiaji.
Космос
Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца
Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.
Культура
Умерла актриса Светлана Агеева, сыгравшая в «Операции „Ы“»
Общество
Россия ограничивает движение через границу с Китаем из-за коронавируса
Россия с 31 января 2020 года ограничивает движение через 16 пунктов пропуска на границе с Китаем из-за ситуации с коронавирусом.
Футбол
«Манчестер Сити» пробился в финал Кубка лиги
Как сообщает ToDay News Ufa, английская команда «Манчестер Сити» смогла выйти в финал Кубка английской лиги, по сумме двух встреч обыграв «Манчестер Юнайтед».