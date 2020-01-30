Экономика
КомпанияDomino’s Pizza зафиксировала рост продаж в России
Бизнес международной сети пиццерий Domino's Pizza в России зафиксировал рост продаж в 2019 году.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 07:15, Ашберн
Кино
В Москве умерла актриса, игравшая в фильме про Шурика
Авто
Lincoln и Rivian объединились для создания нового электрокроссовера
Сообщается, что проект будет финансироваться в рамках инвестиций Ford в Rivian, которые являются частью фордовских планов по электрификации своей модельной линейки.
Футбол
«Рома» арендовала Переса у «Барселоны»
В текущем сезоне нападающий провёл за «Барселону» 12 матчей и забил 3 года.
Происшествия
Деда и бабушку посадили на 24 года за сожжение внука в печи в Хакасии
Верховный суд Хакасии вынес приговор в отношении 47-летнего деда и 42-летней бабушки, которые сожгли собственного 11-месячного внука в печи, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на прокуратуру республики.
Общество
Мишустин раскритиковал информподачу по прожиточному минимуму
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин раскритиковал информационную подачу по снижению прожиточного минимума, которое многие восприняли как уменьшение размера МРОТ.
Теннис
Джокович обыграл Федерера и вышел в финал Australian Open
Матч продолжался два часа и 18 минут. В финале серб сыграет с победителем пары Доминик Тим (Австрия) — Александр Зверев (Германия).
Политика
Лукашенко: Белоруссия ведет войну за энергоресурсы
Вы видите, какая сегодня идет война за энергоресурсы.
Политика
Путин помиловал осужденную за наркотики израильтянку Иссахар
В среду, 29 января, стало известно о том, что Путин помиловал осужденную за наркотики израильтянку Иссахар.
Общество
В Белоруссии задержаны директора всех сахарных заводов страны
В конце прошлой недели белорусские силовики задержали руководителей всех четырех сахарных заводов Белоруссии, сообщает tut.by со ссылкой на источник.
Политика
В Чебоксарах представят врио главы Чувашии
Полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в четверг представит в Чебоксарах Олега Николаева, назначенного врио главы Чувашии, сообщили в пресс-службе полпредства.
Общество
ФСБ опубликовала видео из подпольной оружейной мастерской под Калугой
Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в четверг, 30 января, опубликовал видео из подпольной оружейной мастерской, развернутой на базе стрелкового клуба «Паритет-СВ» в Калужской области.
Шоу-бизнес
Появились доказательства беременности Анны Курниковой
Пара воспитывает двухлетних близнецов Люси и Николаса. А в декабре в СМИ появилась информация о том, что спортсменка вновь ждет ребенка.
Общество
Подаренный керченским блокадникам хлеб оказался пирогом с мясом
Батон белого хлеба, который керченским блокадникам подарили местные чиновницы в годовщину полного снятия блокады Ленинграда, оказался пирогом с мясом.
Общество
Россия ограничивает движение через границу с Китаем из-за коронавируса
Россия с 31 января 2020 года ограничивает движение через 16 пунктов пропуска на границе с Китаем из-за ситуации с коронавирусом.
Футбол
«Спартак» объявил о переходе Александра Соболева из «Крыльев Советов»
Нападающий самарских «Крыльев Советов» Александр Соболев перешел в московский «Спартак».
Общество
Сергей Шнуров посвятил стихотворение вспышке коронавируса
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в стихах отреагировал на сообщения о вспышке коронавируса, предложив людям путешествовать по миру, "пока нет очередей".
Армия и оружие
Подлодки США оснастили новыми ядерными боеголовками
«ВМС США установили новую боеголовку малой мощности W76-2 для ракеты Trident», — говорится в статье.
Здоровье
Названы лучшие продукты-жиросжигатели
Одним из лучших низкокалорийных продуктов являются яйца.
Происшествия
Найден пропавший 95 лет назад в Бермудском треугольнике корабль
Морские археологи нашли судно SS Cotopaxi, пропавшее в Бермудском треугольнике почти сто лет назад. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Шоу-бизнес
Отиева показала себя накрашенной после скандала с Малаховым
Шоу-бизнес
Пелагея и Телегин вместе отметили день рождения дочери
Ранее сообщалось, что Иван Телегин перестал скрывать роман с Марией Гончар.
Здоровье
Эксперт определил сроки появления коронавируса в России
Замдиректора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний профессор Владимир Чуланов высказал свои предположения, когда в России может появиться коронавирус.
Общество
Социальные выплаты проиндексируют на 3% с 1 февраля
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил индексацию выплат, пособий и компенсаций с 1 февраля на 3%. Распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Авто
Составлен рейтинг самых ликвидных в России автомобилей
Вспомним, что не давно эксперты произвели оценку показателей остаточной стоимости машин с пробегом возрастом до 3 лет и сделали перечень самых ликвидных марок в нашей стране.
Политика
Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере
Политика
В Раде развили идею «марша на Крым»
«Марш достоинства» на Крым является довольно рискованным для его участников мероприятием, и поэтому к нему должны присоединиться лишь «те, кто уже пожил», заявил депутат Верховной рады Украины Мустафа Джемилев в интервью изданию «Апостроф».