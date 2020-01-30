Экономика

КомпанияКомпанияDomino’s Pizza зафиксировала рост продаж в России

2 фото
Бизнес международной сети пиццерий Domino's Pizza в России зафиксировал рост продаж в 2019 году.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Онлайн-продажи Domino’s Pizza Russia выросли почти на 30 %

Retail & Loyaltyвчера в 02:02

Онлайн-продажи Dominos Pizza Russia выросли на 29,9% за 2019 год

ADVIS.ruвчера в 06:28

Domino’s Pizza зафиксировала рост продаж в России

Компания04:20

Динамика роста продаж Domino’s Pizza в РФ снизилась более чем в 20 раз

Adindex.ru01:30

Сеть Domino’s Pizza зафиксировала падение темпов роста продаж в России

Давыдов.Индекс06:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 07:15, Ашберн
Кино

В Москве умерла актриса, игравшая в фильме про Шурика

РИА Новости 06:54
Авто

Lincoln и Rivian объединились для создания нового электрокроссовера

Сообщается, что проект будет финансироваться в рамках инвестиций Ford в Rivian, которые являются частью фордовских планов по электрификации своей модельной линейки.
CarsWeek.ru вчера в 23:54
Футбол

«Рома» арендовала Переса у «Барселоны»

В текущем сезоне нападающий провёл за «Барселону» 12 матчей и забил 3 года.
ГЛАС.RU 07:05
Происшествия

Деда и бабушку посадили на 24 года за сожжение внука в печи в Хакасии

Верховный суд Хакасии вынес приговор в отношении 47-летнего деда и 42-летней бабушки, которые сожгли собственного 11-месячного внука в печи, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на прокуратуру республики.
Газета.Ru 05:57
Общество

Мишустин раскритиковал информподачу по прожиточному минимуму

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин раскритиковал информационную подачу по снижению прожиточного минимума, которое многие восприняли как уменьшение размера МРОТ.
РИА Новости 04:38
Теннис

Джокович обыграл Федерера и вышел в финал Australian Open

Матч продолжался два часа и 18 минут. В финале серб сыграет с победителем пары Доминик Тим (Австрия) — Александр Зверев (Германия).
Спорт-Экспресс 06:04
Политика

Лукашенко: Белоруссия ведет войну за энергоресурсы

Вы видите, какая сегодня идет война за энергоресурсы.
Коммерсантъ 06:25
Политика

Путин помиловал осужденную за наркотики израильтянку Иссахар

В среду, 29 января, стало известно о том, что Путин помиловал осужденную за наркотики израильтянку Иссахар.
Piter.tv вчера в 12:57
Общество

В Белоруссии задержаны директора всех сахарных заводов страны

В конце прошлой недели белорусские силовики задержали руководителей всех четырех сахарных заводов Белоруссии, сообщает tut.by со ссылкой на источник.
Московский Комсомолец 28 января в 08:54
Политика

В Чебоксарах представят врио главы Чувашии

Полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в четверг представит в Чебоксарах Олега Николаева, назначенного врио главы Чувашии, сообщили в пресс-службе полпредства.
РИА Новости вчера в 18:18
Общество

ФСБ опубликовала видео из подпольной оружейной мастерской под Калугой

Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в четверг, 30 января, опубликовал видео из подпольной оружейной мастерской, развернутой на базе стрелкового клуба «Паритет-СВ» в Калужской области.
Известия 07:07
Шоу-бизнес

Появились доказательства беременности Анны Курниковой

Пара воспитывает двухлетних близнецов Люси и Николаса. А в декабре в СМИ появилась информация о том, что спортсменка вновь ждет ребенка.
RuNews24.ru 03:27
Общество

Подаренный керченским блокадникам хлеб оказался пирогом с мясом

Батон белого хлеба, который керченским блокадникам подарили местные чиновницы в годовщину полного снятия блокады Ленинграда, оказался пирогом с мясом.
Lenta.ru 05:12
Общество

Россия ограничивает движение через границу с Китаем из-за коронавируса

Россия с 31 января 2020 года ограничивает движение через 16 пунктов пропуска на границе с Китаем из-за ситуации с коронавирусом.
RT на русском 06:22
Происшествия

В Екатеринбурге задержали хозяина пермского отеля, где погибли люди

РИА Новости 03:09
Происшествия

Российского полицейского поймали с набитым наркотиками карманом

Lenta.ru 05:23
Футбол

«Спартак» объявил о переходе Александра Соболева из «Крыльев Советов»

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Александр Соболев перешел в московский «Спартак».
РБК 07:05
Общество

Сергей Шнуров посвятил стихотворение вспышке коронавируса

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в стихах отреагировал на сообщения о вспышке коронавируса, предложив людям путешествовать по миру, "пока нет очередей".
РИА Новости 05:27
Армия и оружие

Подлодки США оснастили новыми ядерными боеголовками

«ВМС США установили новую боеголовку малой мощности W76-2 для ракеты Trident», — говорится в статье.
Красная весна 01:05
Здоровье

Названы лучшие продукты-жиросжигатели

Одним из лучших низкокалорийных продуктов являются яйца.
Live24 02:10
Происшествия

Найден пропавший 95 лет назад в Бермудском треугольнике корабль

Морские археологи нашли судно SS Cotopaxi, пропавшее в Бермудском треугольнике почти сто лет назад. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Газета.Ru 02:28
Шоу-бизнес

Отиева показала себя накрашенной после скандала с Малаховым

VSE42.RU вчера в 23:23
Шоу-бизнес

Пелагея и Телегин вместе отметили день рождения дочери

Ранее сообщалось, что Иван Телегин перестал скрывать роман с Марией Гончар.
NewInform 05:30
Здоровье

Эксперт определил сроки появления коронавируса в России

Замдиректора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний профессор Владимир Чуланов высказал свои предположения, когда в России может появиться коронавирус.
Подмосковье Сегодня вчера в 16:22
Общество

Социальные выплаты проиндексируют на 3% с 1 февраля

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил индексацию выплат, пособий и компенсаций с 1 февраля на 3%. Распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Коммерсантъ 03:20
Авто

Составлен рейтинг самых ликвидных в России автомобилей

Вспомним, что не давно эксперты произвели оценку показателей остаточной стоимости машин с пробегом возрастом до 3 лет и сделали перечень самых ликвидных марок в нашей стране.
32CARS.ru вчера в 16:54
Политика

Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере

Вести.Ru вчера в 07:55
Происшествия

Суд арестовал второго бывшего полицейского по «делу Голунова»

Известия 05:54
Политика

В Раде развили идею «марша на Крым»

«Марш достоинства» на Крым является довольно рискованным для его участников мероприятием, и поэтому к нему должны присоединиться лишь «те, кто уже пожил», заявил депутат Верховной рады Украины Мустафа Джемилев в интервью изданию «Апостроф».
REGNUM вчера в 18:45
Происшествия

В Италии застряли 6 тыс. пассажиров лайнера из-за угрозы коронавируса

РБК 06:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Domino’s Pizza
Американская компания
Американская компания, работающая в сфере общественного питания. Управляет крупнейшей в мире сетью пиццерий. Сеть, представленная в 85 странах мира и включающая 15 900 ресторанов, продаёт более 3 млн пицц в сутки. Компании принадлежит 390 ресторанов в США, остальные работают по франчайзингу.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное