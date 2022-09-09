ТАСС«Домклик» прогнозирует рост цен на вторичную недвижимость осеньюВторичная недвижимость в России может подорожать осенью 2022 года на фоне снижения ипотечных ставок.ТАССИсследование, основанное на анализе сделок сервиса за август, показало, что вторичная недвижимость, несмотря на развитие льготных программ, востребована в большей степени, чем первичное жилье.ТАССВ августе средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в России выросла на 3,6 процента.Lenta.ruПо словам специалистов, после активного роста в течение 2020-2021 годов рынок должен несколько «остыть».Экономика сегодняЧитать далееСвернутьИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаDOMEX-НедвижимостьПодробнее о событииОсенью в РФ будет рост цен на вторичную недвижимость — «Домклик»ИА Красная Весна11:26Рост цен на вторичную недвижимость прогнозируется осенью в РоссииDOMEX-Недвижимость10:24«Домклик» спрогнозировал рост цен на вторичное жилье в РоссииLenta.ru09:29«Домклик» прогнозирует рост цен на вторичную недвижимость осеньюТАСС07:28Показать ещёОценить42Поделиться