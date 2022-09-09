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«Домклик» прогнозирует рост цен на вторичную недвижимость осенью

Вторичная недвижимость в России может подорожать осенью 2022 года на фоне снижения ипотечных ставок.
ТАСС
Исследование, основанное на анализе сделок сервиса за август, показало, что вторичная недвижимость, несмотря на развитие льготных программ, востребована в большей степени, чем первичное жилье.
ТАСС
В августе средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в России выросла на 3,6 процента.
Lenta.ru
По словам специалистов, после активного роста в течение 2020-2021 годов рынок должен несколько «остыть».
Экономика сегодня

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Осенью в РФ будет рост цен на вторичную недвижимость — «Домклик»
ИА Красная Весна11:26
Рост цен на вторичную недвижимость прогнозируется осенью в России
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«Домклик» спрогнозировал рост цен на вторичное жилье в России
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«Домклик» прогнозирует рост цен на вторичную недвижимость осенью
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