Шоу-бизнес
РИА НовостиДомогаров объяснил свой пост о Ефремове
Актер Александр Домогаров объяснил свое высказывание о ситуации с Михаилом Ефремовым, устроившим смертельное ДТП в центре Москвы. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Instagram.
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Мы богема, мы увядшая культура, мы не несём ничего хорошего. НЕ ХОДИТЕ В ТЕАТР! ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ - на мои спектакли. Я БОГЕМА И АРТИСТ КОТОРЫЙ вам И ВАШИМ ЧУВСТВАМ ОТДАВАЛ СИЛЫ, ЖИЗНЬ - Я НИКОГДА НЕ БУДУ К ВАМ ЗРИТЕЛИ ТЕПЕРЬ ЧУВСТВОВАТЬ УВАЖЕНИЯ.
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«Топчутся на крови». Домогаров отказался выступать для осуждающих Ефремова
Телеканал 360°вчера в 19:16
«Толпе мало смертей»: Домогаров вступился за Ефремова и вспомнил трагедию с Владом Галкиным
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