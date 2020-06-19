Шоу-бизнес

РИА НовостиРИА НовостиДомогаров объяснил свой пост о Ефремове

Актер Александр Домогаров объяснил свое высказывание о ситуации с Михаилом Ефремовым, устроившим смертельное ДТП в центре Москвы. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Instagram.
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Александр Домогаров
Мы богема, мы увядшая культура, мы не несём ничего хорошего. НЕ ХОДИТЕ В ТЕАТР! ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ - на мои спектакли. Я БОГЕМА И АРТИСТ КОТОРЫЙ вам И ВАШИМ ЧУВСТВАМ ОТДАВАЛ СИЛЫ, ЖИЗНЬ - Я НИКОГДА НЕ БУДУ К ВАМ ЗРИТЕЛИ ТЕПЕРЬ ЧУВСТВОВАТЬ УВАЖЕНИЯ.
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