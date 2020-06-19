с чего всё началось

Москва, 19 июня 2020, 08:28 — REGNUM Народный артист России Александр Домогаров объяснил в своем Instagram высказывание о ситуации с Михаилом Ефремовым, который устроил смертельное ДТП в Москве. Ранее Домогаров поддержал Ефремова, обвинив критиков артиста в том, что те «топчутся на крови».

Технологии Дуров предложил устанавливать приложения в обход Apple и Google Для решения проблемы "злоупотребления Apple монопольным положением на рынке" основатель Telegram предложил пользователям устанавливать приложения через альтернативные магазины приложений или напрямую. 176

Общество Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка. 168

Здоровье Рекордную смертность от коронавируса зафиксировали на Украине Наибольшее число зараженных отмечается во Львовской области. За сутки там зафиксировали 155 случаев заболевания.

Политика The National Interest опубликовал статью Путина о Второй мировой войне Американский журнал The National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина "The Real Lessons of the 75th Anniversary of World War II" ("Фактические уроки 75-ой годовщины Второй Мировой войны"). 3K

Армия и оружие Новейший «Панцирь» с мини-ракетами впервые покажут на параде Победы Модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-СМ" с малогабаритными ракетами для уничтожения мини-беспилотников впервые покажут на параде Победы в Москве 24 июня, сообщил корреспондент ТАСС по итогам ночных репетиций парада. 11

Политика Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев Обновлено в 22:56 Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в больнице, куда был госпитализирован с коронавирусом. 2,5K

Экономика Глава РФПИ рассказал о прошедших стадию «отрицания» инвесторах Как рассказал в интервью РБК глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, за время пандемии инвесторы прошли несколько стадий.

Энергетика Стоимость нефти марки Brent превысила 42 доллара за баррель По данным торгов лондонской биржи ICE, по состоянию на 6:00 по московскому времени цена августовского фьючерса на нефть Brent достигла 42,05 доллара за баррель.

Экономика В Минпромторге оценили ситуацию с возможными поставками масок за рубеж Ранее Министерство промышленности и торговли России предложило запретить до конца 2021 года закупки медицинских масок за рубежом для государственных и муниципальных нужд, а также для обороны и безопасности страны. 17

Общество В руинах бывшего замка нацистов нашли сокровища Ученые нашли в руинах замка XIV века в польском городе Новы-Сонч сундук с сокровищами: серебряными кубками, вазами, столовыми приборами и посудой. 5

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле Прохладный июль ожидается в Курганской области, на юге Тюменской области, в Томской, Новосибирской, Омской, Кемеровской областях и на Алтае. 1

Футбол Ларссон назвал свои дальнейшие карьерные планы Шведский полузащитник «Спартака» Йордан Ларссон признался, что пока все его планы связаны только с московской командой.

Экономика Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — комиссия составляет один процент от любой суммы, сообщили РИА Новости в банке. 764