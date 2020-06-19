Шоу-бизнес

REGNUMREGNUMДомогаров объяснил свой пост в поддержку Ефремова

Москва, 19 июня 2020, 08:28 — REGNUM Народный артист России Александр Домогаров объяснил в своем Instagram высказывание о ситуации с Михаилом Ефремовым, который устроил смертельное ДТП в Москве. Ранее Домогаров поддержал Ефремова, обвинив критиков артиста в том, что те «топчутся на крови».
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с чего всё началось
«Вы, осуждающие - не пили, не бросали жён, жили всегда с одной женой, не изменяли, не ночевали у приятелей или у подруг, вы не продавались за гроши, вы не подставляли своих товарищей ради своей выгоды, вы не посылали гневных писем», - заявил
 Домогаров.
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