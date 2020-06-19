с чего всё началось

Актер Александр Домогаров высказался о скандале вокруг смертельного ДТП с участием артиста Михаила Ефремова. В Instagram он написал, что не хочет выходить на сцену перед хейтерами, критикующими актера.

Домогаров не хочет выходить на сцену из-за Ефремова

Политика Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер от коронавируса Бывший глава Республики Чувашия Михаил Игнатьев умер в больнице от коронавируса COVID-19, приводит "Интерфакс" сообщение источника в администрации главы региона. 2,7K

Футбол Карпин: не знаю, кто будет играть с «Сочи» Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин заявил РИА Новости, что он не знает, кто будет играть в его команде в предстоящем гостевом матче чемпионата России с "Сочи".

Политика Венецианская комиссия 18 июня оценит поправки в российскую Конституцию Созданная при Совете Европы Венецианская комиссия вынесет 18 июня заключение в отношении проекта поправок в российскую Конституцию, касающихся исполнения решений ЕСПЧ. 3,5K

Общество Мишустин расширил перечень проектов с государственным участием Правительство России в пятницу, 19 июня, приняло решение расширить перечень проектов, финансируемых за счет Фонда национального благосостояния (ФНБ) и в рамках федеральных целевых программ. 6

Шоу-бизнес Канделаки резко ответила на оскорбления Собчак Тина Канделаки обозлилась на Ксению Собчак, которая в эфире YouTube-шоу Comment Out нелицеприятно высказалась в ее адрес. 21

Общество В Гидрометцентре предупредили об аномальных холодах в России Дневная температура в центре Европейской части России снизится на10 градусов по сравнению с показателями в середине текущей недели, а Урал и некоторые регионы Сибири ожидают холодные аномалии. 824

Общество Корреспондент «Дождя» Баев дает пояснения в центре «Э» на Петровке Корреспондент "Дождя" Антон Баев даёт пояснения в Центре по борьбе с экстремизмом ГУМВД по Москве, заявил РИА Новости главный редактор телеканала Тихон Дзядко.

Политика Помпео назвал предателем экс-советника по нацбезопасности Болтона Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, написавший книгу о своём пребывании в Белом доме, является предателем. 23

Происшествия Суд арестовал вице-мэра Ульяновска, подозреваемого в мошенничестве Первый вице-мэр Ульяновска Михаил Сычев отправлен 18 июня под арест на двухмесячный срок, сообщает ТАСС со ссылкой на приемную заместителя председателя Ленинского райсуда Аллы Хуртиной.

Общество В России вновь снизилось число зараженных коронавирусом за сутки Умерли в РФ от коронавируса уже 7 660 человек, в том числе 182 за последние сутки.