Шоу-бизнес

Газета.RuГазета.RuДомогаров не хочет выходить на сцену из-за Ефремова

Актер Александр Домогаров высказался о скандале вокруг смертельного ДТП с участием артиста Михаила Ефремова. В Instagram он написал, что не хочет выходить на сцену перед хейтерами, критикующими актера.
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с чего всё началось
Актер театра, кино и дубляжа, телеведущий Александр Домогаров на своей странице
 в Instagram высказал поддержку своему коллеге по актерскому цеху Михаилу Ефремову, на которого обрушился "народный гнев" после "пьяного" ДТП на Смоленской площади в Москве.
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