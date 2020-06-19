Шоу-бизнес
Газета.RuДомогаров не хочет выходить на сцену из-за Ефремова
Актер Александр Домогаров высказался о скандале вокруг смертельного ДТП с участием артиста Михаила Ефремова. В Instagram он написал, что не хочет выходить на сцену перед хейтерами, критикующими актера.
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с чего всё началось
Актер театра, кино и дубляжа, телеведущий Александр Домогаров на своей странице в Instagram высказал поддержку своему коллеге по актерскому цеху Михаилу Ефремову, на которого обрушился "народный гнев" после "пьяного" ДТП на Смоленской площади в Москве.Московский Комсомолецвчера в 17:14
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«Толпе мало смертей»: Домогаров вступился за Ефремова и вспомнил трагедию с Владом Галкиным
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