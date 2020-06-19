Шоу-бизнес
РИА НовостиДомогаров отказался выходить на сцену из-за Ефремова
Актер Александр Домогаров выступил в поддержку устроившего пьяное ДТП Михаила Ефремова. Соответствующий пост он опубликовал в инстаграме. Актер написал, что потерял желание выходить на сцену перед зрителями.
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«Толпе мало смертей»: Домогаров вступился за Ефремова и вспомнил трагедию с Владом Галкиным
Комсомольская правдавчера в 13:40
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