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Известия
Известия

Домом выйдут: к концу года новостройки в РФ подорожают на 15%

С начала года новостройки в России подорожали примерно на 8%, по итогам 2020-го рост цен составит 12–15%. Такой прогноз «Известиям» дали участники рынка недвижимости.В источнике
С чего всё началось
Известия

Домом выйдут: к концу года новостройки в РФ подорожают на 15%

С начала года новостройки в России подорожали примерно на 8%, по итогам 2020-го рост цен составит 12–15%. Такой прогноз «Известиям» дали участники рынка недвижимости. Несмотря на коронакризис, девелоперы повышают стоимость жилья.
Известия17:01
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Телеканал 360°

Новостройки в России к концу года могут подорожать на 15%

Телеканал 360°20:35
Ридус

Цены на жилье в России могут вырасти

Ридус20:02
Росбалт

Спрос на квартиры упал, а цены — нет

Росбалтвчера в 11:00
Lenta.ru

Россиян предупредили о росте цен на жилье

Lenta.ru17:48
РЕН ТВ

К концу 2020 года новостройки в РФ подорожают на 15%

РЕН ТВ17:48
Известия

Эксперты спрогнозировали рост цен на 15% на новостройки к концу года

Известия20:00
Деловое.ТВ

Эксперт спрогнозировал возможность дальнейшего роста цен на жилье в новостройках

Деловое.ТВвчера в 09:17

Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США

Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США
REGNUMвчера в 01:56
1,2K

Мантуров: На максимум по выпуску вакцины от COVID РФ выйдет с февраля

ТАСС Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью "Известиям" заявил, что компании РФ в октябре произведут порядка 500 тыс. доз вакцины от коронавирусной инфекции, а на максимальный объем выпуска выйдут с февраля следующего года.
Мантуров: На максимум по выпуску вакцины от COVID РФ выйдет с февраля
РЕН ТВ18:03
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По обвинению в злоупотреблениях на 68 млрд арестована бывший топ-менеджер Межпромбанка

По обвинению в злоупотреблениях на 68 млрд арестована бывший топ-менеджер Межпромбанка Как стало известно "Ъ", Басманный райсуд Москвы арестовал бывшего председателя исполнительной дирекции Межпромбанка (МПБ) Марину Илларионову.
Коммерсантъ17:42

Меркель считает, что ООН нужны реформы для дальнейшего развития

Организация Объединенных Наций нуждается в реформах для дальнейшего развития и для того, чтобы отвечать на современные вызовы, Германия готова брать на себя ответственность и участвовать в этом процессе, в том числе в составе расширенного Совета Безопасности (СБ) ООН.
ТАСС18:38
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Конкурсную программу Московского кинофестиваля составили 13 фильмов

Ранее организаторы ММКФ сообщили, что в основную конкурсную программу вошли российско-азербайджанская картина "Дочь рыбака" Исмаила Сафарали, фильм "Как сыр в масле" израильского режиссера Гура Бентвича, румынская "Предвыборная кампания" Мариан Кришан, "Растворяться" южнокорейского режиссера Ким Ки Дука, снятая на русском языке, а также "Гипноз" Валерия Тодоровского.
ТАССвчера в 06:19
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В ВОЗ оценили усилия России по созданию вакцины от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выражает благодарность России за разработку вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.
RT на русскомвчера в 10:39
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Кипр помешал Тихановской утвердить санкционный список в Европарламенте

Координационный совет Белоруссии во главе с оппозиционным лидером Светланой Тихановской выступил на заседании Европарламента с требованием о пересмотре всех ранее подписанных Белоруссией договоров, а также на уровне ЕС свертывании любых контактов и международной помощи, в том числе финансовой.
Вести.Ruвчера в 14:35
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Мебельные салоны в многоквартирном жилье оказались под запретом

Мебельные салоны в многоквартирном жилье оказались под запретом Вооружившись поддержкой Минпромторга, Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР) пытается отменить наложенный МЧС запрет на размещение в многоквартирных жилых домах мебельных магазинов.
Коммерсантъ17:42