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Известия
Известия

Домом выйдут: к концу года новостройки в РФ подорожают на 15%

С начала года новостройки в России подорожали примерно на 8%, по итогам 2020-го рост цен составит 12–15%. Такой прогноз «Известиям» дали участники рынка недвижимости. Несмотря на коронакризис, девелоперы повышают стоимость жилья.В источнике
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Ридус

Цены на жилье в России могут вырасти

Ридус20:02
Известия

Эксперты спрогнозировали рост цен на 15% на новостройки к концу года

Известия20:00
Деловое.ТВ

Эксперт спрогнозировал возможность дальнейшего роста цен на жилье в новостройках

Деловое.ТВвчера в 09:17
Lenta.ru

Россиян предупредили о росте цен на жилье

Lenta.ru17:48
РЕН ТВ

К концу 2020 года новостройки в РФ подорожают на 15%

РЕН ТВ17:48
Росбалт

Спрос на квартиры упал, а цены — нет

Росбалтвчера в 11:00
Вечерняя Москва

Новостройки в России подорожают на 15 процентов к концу 2020 года

Вечерняя Москва18:11

Главы МИД стран ЕС отказались признать Лукашенко лидером Белоруссии

Министры иностранных дел стран-членов Европейского союза заявили об отказе признать президента Республики Беларусь Александра Лукашенко легитимным главой государства и выступили за проведение новых выборов в стране.
Наша версиявчера в 11:59
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Ефремов не смог посмотреть в СИЗО весь матч ЦСКА против «Спартака»

Актер Михаил Ефремов, который находится в СИЗО-5, сообщил, что не смог посмотреть весь матч с участием столичных футбольных клубов ЦСКА и "Спартак" (игра завершилась со счетом 3:1), поскольку в камере нет платного канала "Матч Премьер".
Московский Комсомолец17:45

Рекордная партия кокаина в посольстве РФ в Аргентине могла готовиться для депутатов Госдумы

«Со слов Ковальчука, часть кокаина предназначалась для депутатов Государственной думы РФ и членов Совета Федерации Федерального собрания РФ», - приводятся в докладе показания Казанцева.
Русская Планетавчера в 09:24
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Кудрин предложил заменить повышение налогов приватизацией

Продажа активов, которые принадлежат государству, может избавить правительство от необходимости повышения некоторых налогов, заявил глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Ведомостивчера в 16:48
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Nziv: В качестве компенсации за мирное соглашение Израиль направил США список вооружений для приобретения

Израильский информационный портал Nziv выходит с материалом, в котором сообщается об своеобразной компенсации Израилем за предложенную США сделку - когда государство пошло на соглашение с некоторыми арабскими странами.
Военное обозрениевчера в 09:04

Еще 12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

За последние сутки в столице скончались 12 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, с начала пандемии в городе умерли 5069 человек с положительными тестами на коронавирус, сообщает оперштаб Москвы.
РИАМОвчера в 00:14
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