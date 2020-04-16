с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп сообщил на брифинге для журналистов в Белом доме, что Соединенные Штаты на общенациональном уровне прошли пик по количеству новых случаев заражения коронавирусом.

Общество Пропускной режим в Саратовской области стал обязательным Наличие специальных пропусков для работающих граждан, которые решено ввести в Саратовской области в связи с угрозой распространения коронавируса, станет обязательным. 173

Общество Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода. 30

Происшествия Бывший врио мэра Махачкалы предстанет перед судом Следственные органы в Дагестане завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего временно исполняющего обязанности мэра города Махачкалы, обвиняемого в превышении должностных полномочий, сообщил информагентству старший помощник руководителя СУ СКР по региону Расул Темирбеков. 3

Экономика ФНС запустила сервис по проверке налоговой отсрочки Сервис по проверке возможности получения налоговой отсрочки из-за коронавируса был запущен Федеральной налоговой службой (ФНС). 2

Авто Эксклюзив по цене Lada Vesta: самые дикие автомобили, которые продаются в России Машина успела поучаствовать в международном ралли солнцемобилей «Тур де сол» в Швейцарии и нескольких экологических пробегах в России.

Происшествия На Выборгской набережной фура угодила в Неву Большая фура съехала Выборгской набережной и вылетела в Неву, снеся ограждение ранним утром в четверг, 16 апреля. 1

Политика Медведев заявил о коллапсе в некоторых отраслях из-за вируса Положение бизнеса в связи с пандемией COVID-19 очень сложное, в некоторых отраслях ситуация напоминает коллапс, однако с этим столкнулась не только Россия, все страны готовят свой ответ на этот вызов, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. 637

Политика На Украине допустили возможность ракетного удара по России Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман. 5,2K

Экономика Субъектный подход: регионы предложили свои меры поддержки бизнеса Фактически, лишь три субъекта, фигурирующих в письме, предложили масштабную поддержку региональной экономики за счет собственных бюджетов: Санкт-Петербург, Республика Дагестан и Смоленская область.

Общество В США за сутки от коронавируса умерло рекордное число людей За минувшие сутки в США число умерших пациентов с коронавирусом составило рекордные 2228 человек, сообщил Университет Джонса Хопкинса, который ведет свои подсчеты. 236

Армия и оружие США заявили об испытании Россией противоспутникового оружия Согласно заявлению космического командования США, Россия провела испытание системы противоспутникового вооружения, которая могла бы выводить из строя космические аппараты на околоземной орбите. 216

Здоровье Названы самые смертельные болезни для россиян Самыми смертельными недугами в России за последние пять лет признаны болезни системы кровообращения и онкозаболевания.

Общество В Москве введут автоматические проверки пропусков на транспорте Проверки пропусков на общественном транспорте Москвы переведут полностью в автоматический режим через транспортные и социальные карты. 1K