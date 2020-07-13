Политика

VSE42.RUVSE42.RUДональд Трамп хотел продать Пуэрто-Рико после урагана в 2017 году

Бывшая исполняющая обязанности министра внутренней безопасности Америки Элейн Дюк рассказала, что действующий президент США Дональд Трамп предлагал продать Пуэрто-Рико. Предложение поступило от главы государства в 2017 году после того, как на острове прошел разрушительный ураган.
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Стало известно об идее Трампа продать Пуэрто-Рико

Московский Комсомолец04:26

Трамп собирался продать часть территории США из-за урагана — СМИ

Телеканал 360°04:09

Бывшая и.о. министра рассказала об идее Трампа продать Пуэрто-Рико

РБКвчера в 18:50

New York Times: Трамп рассматривал возможность продажи Пуэрто-Рико после урагана «Мария»

Комсомольская правда02:22

Стало известно о желании Трампа продать Пуэрто-Рико

Взгляд.ру02:11

Трампа уличили в желании продать территорию США

Lenta.ru00:41

«Избавиться от этого актива»: Трампа обвинили в попытке продать территорию США

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Путин призвал продлить планирование по нацпроектам на десять лет

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Апелляционный суд в США запретил переносить первую за 17 лет смертную казнь.
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Пандемия. В Саратовской области самоизоляцию продлили до 26 июля

В Саратовской области режим самоизоляции для граждан из группы риска по коронавирусу рекомендовано продлить до 26 июля.
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Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21

В результате пожара на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек.
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В застое вместе с Путиным Глава Счетной палаты Алексей Кудрин поделился медицинским фактом – российская экономика при Путине погрузилась в застой.
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