Политика
VSE42.RUДональд Трамп хотел продать Пуэрто-Рико после урагана в 2017 году
Бывшая исполняющая обязанности министра внутренней безопасности Америки Элейн Дюк рассказала, что действующий президент США Дональд Трамп предлагал продать Пуэрто-Рико. Предложение поступило от главы государства в 2017 году после того, как на острове прошел разрушительный ураган.
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New York Times: Трамп рассматривал возможность продажи Пуэрто-Рико после урагана «Мария»
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