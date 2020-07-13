Бывшая исполняющая обязанности министра внутренней безопасности Америки Элейн Дюк рассказала, что действующий президент США Дональд Трамп предлагал продать Пуэрто-Рико. Предложение поступило от главы государства в 2017 году после того, как на острове прошел разрушительный ураган.

Дональд Трамп хотел продать Пуэрто-Рико после урагана в 2017 году

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