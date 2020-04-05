Политика

Суть событийСуть событийДональд Трамп назвал основу экономического благосостояния России

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что основа экономического благосостояния России кроется в нефти. Об этом он рассказал во время брифинга в Белом доме в субботу, 4 апреля.
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Трамп уверен, что Москва и Эр-Рияд найдут общий язык на тему нефти

Народные новости08:38

Трамп про нефть: «они уничтожат сами себя, если не договорятся»

Pravda.Ru07:11

Трамп назвал основу экономического благосостояния России

Lenta.ruвчера в 20:34

Трамп назвал основу экономики России

Deita.ru04:45

Трамп рассказал об основе экономического благосостояния России

ФАНвчера в 22:18

Президент США Дональд Трамп уверен, что Россия и Саудовская Аравия уладят конфликт вокруг нефти

Эхо Москвывчера в 21:07

Трамп уверен, что РФ и Саудовская Аравия достигнут соглашения по объемам нефтедобычи

iReactor07:18
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 09:42, Ашберн
Происшествия

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

РИА Новости вчера в 16:24
Здоровье

Минздрав оценил ситуацию с распространением коронавируса в России

Ситуация с распространением коронавируса в России развивается по благоприятному сценарию. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
ФАН 03 апреля в 09:03
Происшествия

Под Тулой мужчина задержан за стрельбу по полицейским

64-летний мужчина сперва открыл огонь по охотникам, а затем по прибывшим на вызов сотрудникам МВД.
Российская газета 05:48
Происшествия

Под Рязанью мужчина застрелил пять человек

По версии следствия, 32-летний местный житель с балкона своей квартиры сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице у дома.
BFM.ru 02:50
Здоровье

Проценко рассказал об удивлении от возраста пациентов в Коммунарке

RT на русском 03:59
Политика

Минобороны перевело сотрудников военкоматов на удаленную работу

Сотрудников военкоматов перевели на удаленный режим работы, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
РБК 08:12
Шоу-бизнес

Бузова показала живот и написала, что беременна

Певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала фото, на котором показывает свою «беременность».
URA.Ru вчера в 22:25
Космос

Межпланетные зонды ESA вышли из «карантина»

Как сообщили в ESA, ранее было принято решение в целях безопасности приостановить работу этих космических аппаратов, так как коронавирусная инфекция была обнаружена у одного из сотрудников центра управления полетами.
Российская газета 09:14
Экономика

ЦМАКП спрогнозировал двухлетнюю рецессию в экономике России

Сочетание "карантинного шока" и резкого падения нефтяных доходов означает, что для России кризис может оказаться куда более серьезными, чем для мира в целом, предупреждают экономисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).
Российская газета 07:23
Политика

Президент Чехии: Пандемия показала неспособность ЕС действовать сообща

"Пандемия показала неспособность Евросоюза к координационным действиям", - отметил он.
Российская газета 06:53
Общество

Глава Роспотребнадзора назвала основной путь передачи коронавируса

Коронавирусная инфекция главным образом передается капельным путем, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Народные новости вчера в 13:03
Общество

В Оренбуржье с 6 апреля возобновят работу отраслевые предприятия

4 апреля в прямом эфире губернатор Денис Паслер заявил, что в ближайшее время будет подписан указ, регулирующий работу предприятий.
АиФ Оренбург вчера в 03:39
Общество

Министр просвещения допустил продление учебного года для школьников

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня.
РБК вчера в 06:35
Общество

Число жертв коронавируса в США превысило отметку в семь тысяч человек

Число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в США увеличилось до 7067 человек.
Пятый канал 03 апреля в 19:41
Транспорт

РЖД ограничили сообщение с Калининградской областью

С 6 апреля отменяются поезд №30/29 Калининград — Москва и поезд №80/79 Калининград — Санкт-Петербург, которые следуют транзитом через Белоруссию и Литву.
REGNUM 08:57
Космос

Экипажи «Союз МС-16» провели контрольный осмотр корабля

Участники предстоящей экспедиции на Международную космическую станцию — и основной, и дублирующий экипажи — ровели вторую «примерку» — контрольный осмотр пилотируемого корабля «Союз МС-16» в стартовой конфигурации на космодроме Байконур, сообщает пресс-служба Роскосмоса.
Брянск.Ньюс 09:28
Экономика

Путин подписал закон о кредитных каникулах

В России пострадавшие из-за коронавируса граждане, индивидуальные предприниматели и субъекты малого и среднего предпринимательства получают право на кредитные каникулы – отсрочку погашения суммы основного долга и уплаты процентов по кредитам.
9111.ru 03 апреля в 14:03
Политика

Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Газета.Ru вчера в 09:36
Общество

Власти Крыма до конца дня опубликуют графики работы предприятий

Указ, в котором будут обозначены графики, появится до 21:00, 5 апреля.
Krym.News 05:30
Общество

В России выявлено 658 новых случаев заболевания коронавирусом

В России за последние сутки диагноз COVID-19 подтвержден еще у 658 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
Интерфакс 06:31
Общество

Профессор Яковлев посоветовал не носить медицинскую маску на улице

Как сообщает ToDay News Ufa, на улице маска просто забьется пылью. Кроме того вирусы не летают в воздухе.
ToDay News Ufa вчера в 11:07
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости 03 апреля в 11:27
Здоровье

Мишустин дал новые поручения по ситуации с коронавирусом

Премьер-министр Михаил Мишустин дал министерствам очередные поручения в связи с ситуацией с коронавирусом COVID-19 по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве и рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом.
Коммерсантъ 07:53
Здоровье

Отделения краевой инфекционной больницы закрыли на карантин

С сегодняшнего дня, 5 апреля, и до снятия всех рисков для пациентов и персонала отделения краевой инфекционной больницы на ул. Пушкина, 96 закрыты на карантин.
Новый компаньон 09:28
Здоровье

Врач рассказал об опасности самоизоляции для пенсионеров

Москва, 5 апреля 2020, 08:40 — REGNUM Пожилые люди, которые мало двигаются во время самоизоляции из-за коронавируса, могут стать сидячими и лежачими больными, заявил израильский врач Леонид Эйдельман.
REGNUM 01:40
Общество

У депутата Мосгордумы Ступина обнаружили коронавирус

Тест на коронавирус у депутата взяли 29 марта — когда он вызвал врача из-за высокой температуры.
Коммерсантъ 05:54
Общество

Из каких стран завезли коронавирус в Россию

Коронавирус был завезен в Россию из 73 стран. Об этом 4 апреля на брифинге заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает Интерфакс.
МонаВиста вчера в 11:30
Шоу-бизнес

Винокур сообщил о состоянии Льва Лещенко

Evo-rus.com 05:45
Общество

Эпидемию коронавируса в РФ пока удается сдержать от взрывного роста

Ведь если заболевшие люди передвигаются и находятся в общественных местах, то они сразу заражают много окружающих.
Российская газета 09:12
Общество

У пермской журналистки после смерти был подтвержден коронавирус

РБК Пермский край 02 апреля в 02:23
Как работают Яндекс.Новости?
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