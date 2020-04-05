Политика

Суть событийСуть событийДональд Трамп назвал основу экономического благосостояния России

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что основа экономического благосостояния России кроется в нефти. Об этом он рассказал во время брифинга в Белом доме в субботу, 4 апреля.
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Дональд Трамп назвал основу экономического благосостояния России

Суть событий09:12

Трамп уверен, что Москва и Эр-Рияд найдут общий язык на тему нефти

Народные новости08:38

Трамп назвал основу экономики России

Deita.ru04:45

Трамп уверен, что РФ и Саудовская Аравия достигнут соглашения по объемам нефтедобычи

iReactor07:18

Трамп рассказал об основе экономического благосостояния России

ФАНвчера в 22:18

Президент США Дональд Трамп уверен, что Россия и Саудовская Аравия уладят конфликт вокруг нефти

Эхо Москвывчера в 21:07

Трамп назвал основу экономического благосостояния России

Lenta.ruвчера в 20:34
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 12:46, Ашберн
Общество

Представитель ВОЗ назвала «явный симптом» коронавируса

Высокая температура является первым явным симптомом при заражении коронавирусной инфекций COVID-19.
РБК 12:32
Общество

В Турции успешно испытали на животных вакцину от коронавируса

Профессор медицинского факультета университета Хаджеттепе (Анкара) Атеш Кара сообщил, что в Турции успешно испытана вакцина от коронавируса на животных.
РИА Новости 12:37
Общество

Специалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии

По мнению аналитиков, в зону риска в первую очередь попадут турагенты и экскурсоводы — из-за ограничений на передвижения компании вынуждены приостановить работу.
RT на русском 09:34
Происшествия

В Рязанской области мужчина расстрелял пять человек

Газета.Ru 02:27
Экономика

ЦМАКП спрогнозировал двухлетнюю рецессию в экономике России

Выигрыш, по оценке ЦМАКП, относительно сценария "жесткий кризис" составит по ВВП 0,5-0,8% в 2020 году и по 0,1-0,3% в 2021 и 2022 годах, по безработице и реальным располагаемым доходам населения тоже довольно велик.
Российская газета 07:23
Футбол

Смолова накажут за самовольный отъезд в Россию

Lenta.ru 11:32
Общество

На Украине заявили об усилении лесного пожара в чернобыльской зоне

RT на русском 09:55
Общество

У пермской журналистки после смерти был подтвержден коронавирус

РБК Пермский край 02 апреля в 02:23
Общество

Роспотребнадзор уточнил возраст заболевших и правила ношения маски

В документальном фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус" на телеканале "Россия 1" Ринат Максютов рассказал, что российские ученые получили штамм коронавируса нового типа от Австралии и, позже, от Таиланда.
Вести.Ru 11:24
Экономика

Астраханский губернатор объявил о корректировке запретительных мер

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в очередной раз сегодня обратился к астраханцам.
Канал 7+ вчера в 11:25
Авто

Появились изображения преемника легендарной «Нивы»

Каким мог быть преемник легендарного внедорожника, показал в социальных сетях независимый промышленный дизайнер Александр Исаев.
Автоновости дня вчера в 11:30
Футбол

Комличенко: я не выбирал между «Динамо» и другими российскими клубами

Не выбирал между ЦСКА и «Динамо» или другим российским клубом и «Динамо».
Чемпионат 07:56
Общество

Излечившиеся от коронавируса остаются его переносчиками

Как уверяет замдиректора по инновационной работе НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов, необходимо учитывать феномен «вирусовыделения» у излечившихся от нового типа коронавируса COVID-19, сообщает телеканал «Россия 1». Как пояснил Семенов, казалось бы, уже выписанный из клиники, излечившийся от заразы пациент остается носителем коронавируса.
Журналистская правда 11:58
Происшествия

Гражданин РФ умер от коронавируса в Таиланде

Паттайя, Таиланд, 5 апреля 2020, 19:18 — REGNUM Российский гражданин умер в городе Паттайе (Таиланд) от вызванного коронавирусом заболевания, сообщили 5 апреля в посольстве РФ в Таиланде.
REGNUM 12:18
Общество

Минздрав дал рекомендации работодателям из-за ситуации с коронавирусом

Минздрав России рекомендует работодателям обеспечить средствами индивидуальной защиты сотрудников, которые должны общаться с людьми в течение рабочего дня, в связи с распространением коронавируса, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
РИА Новости 08:20
Происшествия

В Петербурге локализовали возгорание деревянных поддонов

RT на русском 10:58
Общество

В Москве и Подмосковье разрешили работу салонов красоты с медлицензией

В Москве и Московской области разрешили работу салонов красоты, массажных, косметических и спа-салонов, работающих по медицинской лицензии, на период режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 23:14
Общество

Роспотребнадзор установит число россиян с иммунитетом к коронавирусу

Роспотребнадзор проведет популяционное исследование на число россиян, у которых уже выработался иммунитет к коронавирусу.
Известия 11:28
Происшествия

Заражённых коронавирусом челябинцев стало 27

Челябинск, 5 апреля 2020, 09:48 — REGNUM В Челябинской области снова возросло число заразившихся коронавирусом.
REGNUM 02:48
Экономика

Букмекерскую контору «Фонбет» признали системообразующей для России

Москва, 3 апреля 2020, 23:12 — REGNUM Букмекерская контора «Фонбет» каким-то образом попала в антикризисный список правительства России, в который вошли «системообразующие российские компании», чье финансовое состояние будет контролироваться российскими властями в условиях падения мировых цен на нефть и пандемии коронавирусной инфекции.
REGNUM 03 апреля в 16:12
Экономика

Названы сценарии функционирования мировой экономики после пандемии коронавируса

Согласно оптимистическому прогнозу, после резкого спада продолжительностью в квартал, который может стать самым масштабным со времен Второй мировой войны, последует столь же резкое восстановление.
Lenta.ru 07:17
Политика

Посольство РФ ответило на обвинения Вены о «российской дезинформации»

Посольство России в Вене ответило на слова главы австрийского МИДа Александра Шалленберга о том, что Москва распространяет фейки о коронавирусе.
Известия вчера в 16:53
Авто

Toyota в России подняла цены на автомобили

Больше всего подорожал внедорожник Land Cruiser 200 в базовой комплектации. Toyota подняла цены на автомобили на российском рынке.
Деловое.ТВ 02 апреля в 08:48
Общество

В российских школах допустили продление учебного года

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Lenta.ru вчера в 06:05
Общество

В Ростовской области ввели запрет на охоту на фоне коронавируса

Правительство Ростовской области запретило охоту на территории региона, а также посещение лесов на фоне коронавируса, сообщил в воскресенье в Instagram губернатор Василий Голубев.
ТАСС 10:39
Политика

Трамп объявил в США самые тяжелые дни битвы с коронавирусом

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что ближайшие недели в США станут самыми тяжелыми из-за стремительно распространяющегося по стране коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 18:43
Происшествия

Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Известия вчера в 16:23
Политика

Режим дистанционной работы Путина продлится еще неделю – Песков

"Случай с заболеванием главврача просто продемонстрировал, что, несмотря на все меры предосторожности, лучшее и наиболее эффективное средство – это именно сократить физическое общение, что президент и сделал", – отметил представитель Кремля.
Москва 24 06:50
Здоровье

В Алтайском крае выявили пять новых случаев коронавируса

Число заражённых коронавирусом в Алтайском крае за сутки увеличилось на пять и достигло 12 человек, сообщает в воскресенье вечером оперативный штаб региона.
РИА Новости 12:40
Общество

На Среднем Урале дали послабления бизнесу

В Свердловской области либерализовали режим работы мелкого и среднего бизнеса в условиях особого режима, действие которого недавним решением губернатора продлено до 20 апреля.
Российская газета 12:15
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