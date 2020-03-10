Энергетика
РЕН ТВДональд Трамп назвал виновных в обвале цен на нефть
В понедельник, 9 марта, к опасениям из-за распространения коронавируса добавился обвал нефтяных цен более чем на 30% после распада альянса ОПЕК+ и снятия ограничений по добыче нефти с 1 апреля. По данным СМИ, Саудовская Аравия заявила, что хочет увеличить добычу и снизить свои цены на нефть.
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