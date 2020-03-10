В понедельник, 9 марта, к опасениям из-за распространения коронавируса добавился обвал нефтяных цен более чем на 30% после распада альянса ОПЕК+ и снятия ограничений по добыче нефти с 1 апреля. По данным СМИ, Саудовская Аравия заявила, что хочет увеличить добычу и снизить свои цены на нефть.

Дональд Трамп назвал виновных в обвале цен на нефть

Общество Бельгия ввела жесткий общенациональный карантин Бельгия объявила жесткий общенациональный карантин по меньшей мере до 3 апреля, экстренную эпидемиологическую готовность и мобилизацию всей системы здравоохранения.

Происшествия Курильчанка проведет в колонии больше двух лет за поножовщину Суд назначил курильчанке наказание в виде двух лет и двух месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Общество Назван срок окончания пандемии коронавируса Китайские эксперты назвали срок завершения пандемии коронавируса. Об этом сообщает The Straits Times.

Транспорт Госдума обсудит индивидуализацию ОСАГО Москва, 12 марта 2020, 00:01 — REGNUM Сегодня, 12 марта, Госдума в первом чтении обсудит законопроект, направленный на индивидуализацию ОСАГО, сообщает ИА REGNUM.

Происшествия Под Москвой горит ресторан гольф-клуба Moscow Country Club Пожар на площади одной тысячи "квадратов" разгорелся в ресторане гольф-клуба Moscow Country Club, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС по Московской области.

Экономика Кудрин допустил в России рост бедности Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предупредил об угрозе мирового кризиса и роста бедности в России.

Хоккей НХЛ остановила сезон из-за коронавируса Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) приняло решение остановить чемпионат из-за коронавируса, сообщает New York Post.

Политика Шнуров написал матерное стихотворение об обнулении сроков Путина Российский музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров представил свой очередной стихотворный опус, который на этот раз оказался посвящен поправкам в Конституцию, позволяющим Владимиру Путину вновь участвовать в выборах президента в 2024 году.

Политика Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос "Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.

Политика Госдума одобрила наказание за нарушения на голосовании по Конституции Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому нарушителям общероссийского голосования по поправкам к Конституции может грозить до четырех лет лишения свободы.

Происшествия ФСБ изъяла крупнейший арсенал у подпольных оружейников ФСБ России изъяла крупнейшую партию оружия у группы подпольных оружейников, в которую входили жители Москвы и еще трех регионов.

Происшествия Суд освободил одного из обвиняемых в подготовке убийства в Саратове Саратовский областной суд в четверг освободил из-под стражи одного из двух подростков, обвиняемых в подготовке массового убийства в школе Саратова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Чернова.

Политика Сооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.

Автоспорт Команда McLaren пропустит Гран-при Австралии из-за коронавируса Пропуск гонки обусловлен коронавирусом: инфекция выявлена у одного из сотрудников коллектива, и McLaren решил не рисковать здоровьем других членов команды, болельщиков и соперников.

Здоровье Итальянские врачи заразились коронавирусом Хирург итальянской больницы Humanitas Gavazzeni e Castelli Даниэле Маккини рассказал о сложившейся ситуации из-за коронавируса.

Музыка Группа Little Big представила песню для «Евровидения-2020» Российская группа Little Big в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале представила песню Uno, с которой музыканты в мае 2020 года выступят на музыкальном конкурсе «Евровидение» в нидерландском Роттердаме.