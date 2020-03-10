В понедельник, 9 марта, к опасениям из-за распространения коронавируса добавился обвал нефтяных цен более чем на 30% после распада альянса ОПЕК+ и снятия ограничений по добыче нефти с 1 апреля. По данным СМИ, Саудовская Аравия заявила, что хочет увеличить добычу и снизить свои цены на нефть.

Дональд Трамп назвал виновных в обвале цен на нефть

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Общество В Китае назвали сроки окончания пандемии коронавируса Глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань заявил, что пандемия нового коронавируса в мире может закончиться к июню.

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Политика Дума поддержала наказание за нарушения при голосовании по Конституции Как уточнили в Госдуме, законопроект предлагает внести изменения в статьи Уголовного кодекса о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий, о фальсификации избирательных документов и итогов голосования, о незаконных манипуляциях с бюллетенями.

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Музыка Группа Little Big показала клип на песню для «Евровидения» В эфире передачи "Вечерний Ургант" на Первом канале состоялась премьера клипа на песню "Uno", с которой группа Little Big представит Россию на "Евровидении".

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Политика Володин предупредил желавших проголосовать против поправок депутатов За принятие внесения поправок в Основной закон проголосовали 383 депутата, против не выступил никто, еще 43 депутата воздержались.

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Политика Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос "Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.