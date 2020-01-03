Политика

Красная веснаКрасная веснаТрамп сообщил, за что был убит генерал Сулеймани

Причину, по которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани, назвал американский президент Дональд Трамп. Об этом он написал 3 января на своей странице в Twitter. Трамп считает, что на протяжении долгого времени от действий Сулеймани были убиты и ранены тысячи американцев.
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с чего всё началось
"В то время как Иран никогда не сможет это должным образом признать, Сулеймани ненавидели и боялись [граждане] в самой стране Его [Сулеймани] нужно было устранить много лет назад", - написал президент в Twitter
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