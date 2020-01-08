Президент США Дональд Трамп объявил о новых санкциях в отношении Ирана после атаки на американские базы в Ираке. "Эти мощные санкции будут оставаться в силе до тех пор, пока Иран не поменяет своё поведение", - приводит слова Трампа RT.

Дональд Трамп объявил о новых санкциях против Ирана

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