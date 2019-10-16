Армия и оружие
Lenta.ruТрамп одобрил российскую помощь Сирии
Если Россия оказывает помощь Сирии, то это отлично для Москвы, считает президент США Дональд Трамп.
Читать в источнике
Оценить16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 13:03, Ашберн
Общество
Трое дипломатов США сняты с поезда в Северодвинске
Трое дипломатов США были сняты с поезда на станции в Северодвинске из-за въезда на режимную территорию.
Происшествия
В крови сбитого полицейским ребенка нашли алкоголь
Культура
Ольга Кормухина подаст иск к Полине Гагариной за песню Цоя
Певица Ольга Кормухина заявила о намерении подать иск к певице Полине Гагариной из-за кавера на песню Виктора Цоя «Кукушка».
Политика
Путин увеличил штат центрального аппарата МЧС почти вдвое
Президент России Владимир Путин почти в два раза увеличил штатную численность центрального аппарата МЧС.
Авто
Моторы Kia и Hyundai получат пожизненную гарантию
Альянс Hyundai/Kia столкнулся с одной из самых глобальных сервисных компаний за свою историю, причиной которой является массовое возгорание двигателей Theta II.
Шоу-бизнес
Тимати и Анастасия Решетова стали родителями
Модель Анастасия Решетова и исполнитель Тимати стали родителями. Фотографией ребенка Тимати поделился в своем Instagram.
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
Армия и оружие
Минобороны показало карту расстановки сил в Сирии
Общество
ГИБДД нашла способ выявлять водителей-наркоманов на дороге
Гаджеты
Xiaomi распространила график обновлений смартфонов до MIUI 11
Правда обновление получили пользователи в Китае, а сегодня компания официально распространила график обновлений смартфонов до MIUI 11.
Гаджеты
Назван быстрый способ повысить производительность смартфона
"Привычка регулярно удалять ненужные снимки — быстрый, простой и бесплатный способ сохранить высокую работоспособность вашего устройства", - пояснил представитель компании Алексей Федоров.
Происшествия
Российская журналистка обвинила главреда газеты в изнасиловании
Хоккей
Кравцов может покинуть «Рейнджерс» и вернуться в КХЛ
19-летний нападающий из системы «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталий Кравцов может вернуться в КХЛ.
Армия и оружие
США хотят вывезти ядерное оружие из Турции
Американские власти задумались о вывозе запасов своего ядерного оружия с территории Турции.
Армия и оружие
Беларусь ждет судьба Югославии: Но Лукашенко не Броз Тито, а Путин точно – не Сталин
Наконец, как объявлено, в ноябре 2019 года в Белоруссию должны прилететь первые четыре новеньких истребителя С-30СМ (из числе 12 таких самолетов, уже законтрактованных в России).
Общество
Мошенники стали использовать новый вид фальшивых купюр
Фальшивомонетчики изготавливают купюры специально для банкоматов, сообщили в Генпрокуратуре.
Экономика
Каждый второй заёмщик допускает просрочку по кредиту
Сегодня, 16 октября 2019 года, стало известно, что каждый второй заёмщик допускает просрочку по кредиту (45%).
Политика
Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР
Идея Киева о роспуске самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) стала неожиданностью для других участников «нормандского формата», и комментировать ее пока сложно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Кино
Советский «Вий» вошел в топ-100 лучших фильмов ужасов всех времен
Известный советский фильм «Вий», созданный по мотивам повести Николая Гоголя, снова вошел в рейтинг 100 лучших хорроров в истории по версии сайта IndieWire.
Политика
«Формулу Штайнмайера» поддержали в горсовете Харькова
В городском совете Харькова за «формулу Штайнмайера» проголосовали 53 депутата, 12 высказались против, двое предпочли воздержаться, передает «Царьград».
Политика
Сербская часть «Турецкого потока» будет завершена к концу года
Сербская часть газопровода "Турецкий поток" будет завершена к концу года.
Политика
Палата представителей США поддержала протестующих в Гонконге
Палата представителей США приняла резолюции, направленные на поддержку протестующих в Гонконге.
Энергетика
Bloomberg: «ВИЭ опередят ископаемое топливо всего за 10 лет»
Несмотря на угрозу климатической катастрофы, человечество не спешит отказываться от ископаемого топлива.
Наука
Ученые выяснили, чем фастфуд опасен для мужчин
Гамбургеры, картофель фри и многие другие блюда фастфуда могут негативно влиять на работу внутренних органов, уменьшению выработки тестостерона, и снижению детородной функции.
Гаджеты
Google представил новые смартфоны Google Pixel 4 и Pixel 4 XL
Компания Google 15 октября провела презентацию своих новых продуктов, в том числе и новое поколение смартфонов Pixel 4. Во время презентации показали сразу две модели — Google Pixel 4 и Pixel 4 XL, которые получил две камеры, управление жестами, а также сканирование лица.
Музыка
У Билли Айлиш украли кольцо во время концерта
Футбол
Рэпер Баста стал владельцем футбольного клуба СКА
Культура
Масштабная выставка Василия Поленова открывается в Третьяковке
Выставка "Василий Поленов", приуроченная к 175-летию со дня рождения художника, открывается в Новой Третьяковке на Крымском Валу.
Общество
Ягудин опубликовал первое фото Тотьмяниной после операции
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин опубликовал в инстаграме первую фотографию супруги Татьяны Тотьмяниной после операции в московском онкоцентре, передает сайт телеканала "360".
Политика
Зеленский назвал режим тишины условием для разведения сил в Донбассе
Отвод украинских войск в Донбассе произойдет после того, как в течение семи дней на участках намеченного разведения сил будет соблюден режим тишины, заявил президент Украины Владимир Зеленский.