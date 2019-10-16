Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruТрамп одобрил российскую помощь Сирии

Если Россия оказывает помощь Сирии, то это отлично для Москвы, считает президент США Дональд Трамп.
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Трамп не видит ничего плохого в российской помощи Сирии

ТАСС12:58

Трамп заявил, что не против российской помощи Сирии

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Трамп заявил, что не против российской помощи Сирии

Московский Комсомолец11:28

Трамп одобрил российскую помощь Сирии

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Трамп одобрил российскую помощь Сирии

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Трамп положительно высказался о помощи Сирии со стороны России

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Трамп назвал «нормальной» помощь Сирии со стороны России

РБК12:53
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Трое дипломатов США сняты с поезда в Северодвинске

Трое дипломатов США были сняты с поезда на станции в Северодвинске из-за въезда на режимную территорию.
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В крови сбитого полицейским ребенка нашли алкоголь

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Ольга Кормухина подаст иск к Полине Гагариной за песню Цоя

Певица Ольга Кормухина заявила о намерении подать иск к певице Полине Гагариной из-за кавера на песню Виктора Цоя «Кукушка».
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Путин увеличил штат центрального аппарата МЧС почти вдвое

Президент России Владимир Путин почти в два раза увеличил штатную численность центрального аппарата МЧС.
RT на русском 10:31
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Моторы Kia и Hyundai получат пожизненную гарантию

Альянс Hyundai/Kia столкнулся с одной из самых глобальных сервисных компаний за свою историю, причиной которой является массовое возгорание двигателей Theta II.
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Модель Анастасия Решетова и исполнитель Тимати стали родителями. Фотографией ребенка Тимати поделился в своем Instagram.
Газета.Ru 11:57
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Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Армия и оружие

Минобороны показало карту расстановки сил в Сирии

Журналистская правда вчера в 11:45
Общество

ГИБДД нашла способ выявлять водителей-наркоманов на дороге

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Xiaomi распространила график обновлений смартфонов до MIUI 11

Правда обновление получили пользователи в Китае, а сегодня компания официально распространила график обновлений смартфонов до MIUI 11.
Astera 12:15
Гаджеты

Назван быстрый способ повысить производительность смартфона

"Привычка регулярно удалять ненужные снимки — быстрый, простой и бесплатный способ сохранить высокую работоспособность вашего устройства", - пояснил представитель компании Алексей Федоров.
РЕН ТВ вчера в 21:11
Происшествия

Российская журналистка обвинила главреда газеты в изнасиловании

Lenta.ru вчера в 10:34
Хоккей

Кравцов может покинуть «Рейнджерс» и вернуться в КХЛ

19-летний нападающий из системы «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталий Кравцов может вернуться в КХЛ.
Sport24.ru 08:38
Армия и оружие

США хотят вывезти ядерное оружие из Турции

Американские власти задумались о вывозе запасов своего ядерного оружия с территории Турции.
Свободная Пресса вчера в 01:45
Армия и оружие

Беларусь ждет судьба Югославии: Но Лукашенко не Броз Тито, а Путин точно – не Сталин

Наконец, как объявлено, в ноябре 2019 года в Белоруссию должны прилететь первые четыре новеньких истребителя С-30СМ (из числе 12 таких самолетов, уже законтрактованных в России).
Свободная Пресса 01:43
Общество

Мошенники стали использовать новый вид фальшивых купюр

Фальшивомонетчики изготавливают купюры специально для банкоматов, сообщили в Генпрокуратуре.
BFM.ru 05:52
Экономика

Каждый второй заёмщик допускает просрочку по кредиту

Сегодня, 16 октября 2019 года, стало известно, что каждый второй заёмщик допускает просрочку по кредиту (45%).
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Политика

Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР

Идея Киева о роспуске самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) стала неожиданностью для других участников «нормандского формата», и комментировать ее пока сложно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:38
Кино

Советский «Вий» вошел в топ-100 лучших фильмов ужасов всех времен

Известный советский фильм «Вий», созданный по мотивам повести Николая Гоголя, снова вошел в рейтинг 100 лучших хорроров в истории по версии сайта IndieWire.
МИР 24 14 октября в 00:25
Политика

«Формулу Штайнмайера» поддержали в горсовете Харькова

В городском совете Харькова за «формулу Штайнмайера» проголосовали 53 депутата, 12 высказались против, двое предпочли воздержаться, передает «Царьград».
Телеканал 360° 07:57
Политика

Сербская часть «Турецкого потока» будет завершена к концу года

Сербская часть газопровода "Турецкий поток" будет завершена к концу года.
ТАСС 14 октября в 05:27
Политика

Палата представителей США поддержала протестующих в Гонконге

Палата представителей США приняла резолюции, направленные на поддержку протестующих в Гонконге.
Политика Сегодня вчера в 23:40
Энергетика

Bloomberg: «ВИЭ опередят ископаемое топливо всего за 10 лет»

Несмотря на угрозу климатической катастрофы, человечество не спешит отказываться от ископаемого топлива.
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Ученые выяснили, чем фастфуд опасен для мужчин

Гамбургеры, картофель фри и многие другие блюда фастфуда могут негативно влиять на работу внутренних органов, уменьшению выработки тестостерона, и снижению детородной функции.
Известия Мордовии вчера в 04:14
Гаджеты

Google представил новые смартфоны Google Pixel 4 и Pixel 4 XL

Компания Google 15 октября провела презентацию своих новых продуктов, в том числе и новое поколение смартфонов Pixel 4. Во время презентации показали сразу две модели — Google Pixel 4 и Pixel 4 XL, которые получил две камеры, управление жестами, а также сканирование лица.
Astera вчера в 12:14
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У Билли Айлиш украли кольцо во время концерта

ГЛАС.RU 01:38
Футбол

Рэпер Баста стал владельцем футбольного клуба СКА

Петербургский дневник вчера в 03:06
Культура

Масштабная выставка Василия Поленова открывается в Третьяковке

Выставка "Василий Поленов", приуроченная к 175-летию со дня рождения художника, открывается в Новой Третьяковке на Крымском Валу.
Радио Культура вчера в 12:25
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Ягудин опубликовал первое фото Тотьмяниной после операции

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин опубликовал в инстаграме первую фотографию супруги Татьяны Тотьмяниной после операции в московском онкоцентре, передает сайт телеканала "360".
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Политика

Зеленский назвал режим тишины условием для разведения сил в Донбассе

Отвод украинских войск в Донбассе произойдет после того, как в течение семи дней на участках намеченного разведения сил будет соблюден режим тишины, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Коммерсантъ 08:23
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