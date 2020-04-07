Политика
ИзвестияДональд Трамп подписал указ о праве США использовать ресурсы Луны
Президент США Дональд Трамп подписал указ о праве США коммерчески осваивать ресурсы на Луне и других небесных телах. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп подписал в понедельник исполнительный указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах, предписывающий американской администрации противиться любым попыткам рассматривать космическое пространство в качестве всеобщего достояния человечества.ТАСС16:00
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Общество
Исследование: учителя столкнулись с проблемами дистанционного обучения
Порядка 80% учителей в России столкнулись с проблемами при переходе на дистанционное обучение в связи с коронавирусом, чаще всего это технические трудности и психологическая неготовность к такому формату, свидетельствуют данные исследования Общероссийского народного фронта.
Энергетика
Кабмин планирует ввести эмбарго на ввоз дешевого бензина
Чтобы предотвратить поставки дешевого бензина на российский рынок, кабмин может ввести временный запрет на импорт нефтепродуктов.
Происшествия
Умер первый пациент с коронавирусом в Иркутской области
В Иркутской области умер первый пациент с коронавирусной инфекцией.
Культура
В эфир вышел новый сезон шоу «Танцы со звёздами»
Телеканал «Россия» после четырёхлетнего перерыва начал показ нового сезона шоу «Танцы со звёздами». К участию в проекте отобраны 12 пар.
Армия и оружие
Почему «легендарные» пистолеты ХХ века часто переоценивают
«Профиль» составил рейтинг пяти самых переоцененных пистолетов ХХ века.
Политика
Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ в регионах
Глава Чечни Рамзан Кадыров был удивлен реакцией премьер-министра Михаила Мишустина на закрытие границ некоторых регионов.
Общество
Британская разведка озвучила версию возникновения коронавируса
По мнению авторитетных источников, спецслужбы вновь вернулись к версии о возникновении вируса в результате утечки из лаборатории в китайском городе Ухань.
Общество
Жителям Прикамья разрешили выезжать на дачи для самоизоляции
В Пермском крае власти разрешили местным жителям выезжать на дачные участки для смены места самоизоляции.
Кино
Появился новый отрывок мультфильма по Mortal Kombat со Скорпионом
Происшествия
В Корсакове при обрушении строительных лесов пострадали трое рабочих
Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», при этом пострадали трое рабочих. ЧП случилось на строительном объекте компании «Восток- ДСМ».
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП
Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Единоборства
Дана Уайт: UFC 249 состоится, но Хабиба не будет
Дана Уайт в социальной сети Twitter ответил инсайдеру Ариэлю Хельвани, который утверждает, что глава UFC договорился с президентом России Владимиром Путиным о поездке Хабиба в США на бой с Тони Фергюсоном.
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Общество
«Ъ»: магазины «Спортмастер» закроются на время режима повышенной готовности
Сеть магазинов "Спортмастер" приняла решение временно закрыть все свои магазины на время режима повышенной готовности, введенного в связи со вспышкой коронавируса.
Общество
В Приморье вводится система электронных пропусков с 7 апреля
Система электронных пропусков будет введена в Приморье в рамках борьбы с распространением коронавируса во вторник 7 апреля.
Общество
В России предложили отменить ЕГЭ
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) заявил РИА Новости, что предложил премьер-министру Михаилу Мишустину отменить проведение в 2020 году ЕГЭ из-за коронавируса, однако председатель правительства на это предложение напрямую, по словам депутата, не среагировал.
Общество
В Новгородской области умер первый пациент с коронавирусом
В Новгородской области умер первый пациент с коронавирусом В Новгородской области умер первый пациент с коронавирусом.
Общество
Названы самые невостребованные профессии на фоне пандемии коронавируса
Вакансии официанта, повара, охранника и уборщика названы самыми невостребованными на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Здоровье
Число зараженных коронавирусом в Бурятии за сутки выросло на семь
Число зараженных коронавирусом в Бурятии за сутки увеличилось до 50, сообщает минздрав республики. В понедельник сообщалось о 43 зараженных.
Экономика
В России начнется выдача кредитов бизнесу под 0% для выплаты зарплат
Банки России в связи с пандемией коронавируса начнут выдавать беспроцентные кредиты бизнесу для выплаты зарплат.
Общество
Сахалин приостановил экономическую деятельность по 88 направлениям
В Сахалинской области временно приостановлена экономическая деятельность по 88 направлениям.
Космос
Россия обсуждает с Францией создание криогенной машины для «Спектра-М»
Обсерватория "Спектр-М" предназначена для исследования объектов дальнего космоса в миллиметровом, субмиллиметровом и дальнем инфракрасном диапазонах спектра.
Общество
Япония вводит режим чрезвычайной ситуации
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева публично оскорбила мужа
Естественно, Гузеева не хотела оскорблять мужа и сделала это в контексте шутки.
Общество
Режим самоизоляции затруднил доступ россиян к банковским ячейкам
Одним из последствий режима самоизоляции, объявленного для борьбы с распространением коронавируса, стали трудности с доступом к банковским ячейкам: кредитные организации закрыли часть своих отделений на период нерабочих дней.
Здоровье
В Китае за сутки не зафиксировали ни одной смерти от коронавируса
За все время распространения коронавирусной инфекции в 31 провинции Китая зафиксированы 81 740 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 1242 человека (211 человек находятся в тяжелом состоянии), 77 167 человек выписаны из больниц, 3331 скончался.
Происшествия
Несколько десятков случаев COVID-19 подтверждено в Красноярском крае
Красноярск, 7 апреля 2020, 05:41 — REGNUM В Красноярском крае на утро 7 апреля зарегистрировано 32 случая коронавирусной инфекции (плюс три за сутки).
Общество
В Нью-Йорке погибших от коронавируса начнут временно хоронить в парках
Чиновники начнут хоронить погибших от коронавируса в местных парках, поскольку в моргах уже закончились места.
Экономика
Сроки представления отчетности продлены на 3 месяца
Срок представления, налоговых деклараций (за исключением деклараций по НДС), расчетов по авансовым платежам, бухгалтерской (финансовой) отчетности, обязанность по представлению которых приходится на период март-май 2020 года, «сдвигается» на 3 месяца.
Музыка