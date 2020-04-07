Президент США Дональд Трамп подписал в понедельник исполнительный указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах, предписывающий американской администрации противиться любым попыткам рассматривать космическое пространство в качестве всеобщего достояния человечества.

с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп подписал указ о праве США коммерчески осваивать ресурсы на Луне и других небесных телах. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

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