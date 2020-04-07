Политика

ИзвестияИзвестияДональд Трамп подписал указ о праве США использовать ресурсы Луны

Президент США Дональд Трамп подписал указ о праве США коммерчески осваивать ресурсы на Луне и других небесных телах. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
Читать в источнике
Комментировать153
с чего всё началось

Трамп подписал указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне

Президент США Дональд Трамп подписал в понедельник исполнительный указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах, предписывающий американской администрации противиться любым попыткам рассматривать космическое пространство в качестве всеобщего достояния человечества.
ТАСС16:00

Подробнее о событии

Трамп подписал указ о праве США использовать ресурсы Луны

РБК21:00

Трамп закрепил за США право на добычу ресурсов на Луне

РИА Новости18:52

Трамп заявил о праве США на использование ресурсов Луны

REGNUM16:46

Трамп подписал указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне

Газета.Ru16:46

Трамп подписал указ об освоении Луны

News.ru16:28

США нацелились на Луну

Вести.Ru16:08

Трамп подписал указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне

ТАСС16:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7133 источника, обновлено в 23:17, Ашберн
Общество

Исследование: учителя столкнулись с проблемами дистанционного обучения

Порядка 80% учителей в России столкнулись с проблемами при переходе на дистанционное обучение в связи с коронавирусом, чаще всего это технические трудности и психологическая неготовность к такому формату, свидетельствуют данные исследования Общероссийского народного фронта.
РИА Новости 21:09
Энергетика

Кабмин планирует ввести эмбарго на ввоз дешевого бензина

Чтобы предотвратить поставки дешевого бензина на российский рынок, кабмин может ввести временный запрет на импорт нефтепродуктов.
BFM.ru 15:30
Происшествия

Умер первый пациент с коронавирусом в Иркутской области

В Иркутской области умер первый пациент с коронавирусной инфекцией.
Коммерсантъ 03:43
Культура

В эфир вышел новый сезон шоу «Танцы со звёздами»

Телеканал «Россия» после четырёхлетнего перерыва начал показ нового сезона шоу «Танцы со звёздами». К участию в проекте отобраны 12 пар.
RT на русском 10:34
Армия и оружие

Почему «легендарные» пистолеты ХХ века часто переоценивают

«Профиль» составил рейтинг пяти самых переоцененных пистолетов ХХ века.
Профиль 06:12
Политика

Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ в регионах

Глава Чечни Рамзан Кадыров был удивлен реакцией премьер-министра Михаила Мишустина на закрытие границ некоторых регионов.
Газета.Ru 14:57
Общество

Британская разведка озвучила версию возникновения коронавируса

По мнению авторитетных источников, спецслужбы вновь вернулись к версии о возникновении вируса в результате утечки из лаборатории в китайском городе Ухань.
Вести Подмосковья 08:05
Общество

Жителям Прикамья разрешили выезжать на дачи для самоизоляции

В Пермском крае власти разрешили местным жителям выезжать на дачные участки для смены места самоизоляции.
ВЕТТА 08:43
Кино

Появился новый отрывок мультфильма по Mortal Kombat со Скорпионом

Игромания.ру 12:20
Происшествия

В Корсакове при обрушении строительных лесов пострадали трое рабочих

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», при этом пострадали трое рабочих. ЧП случилось на строительном объекте компании «Восток- ДСМ».
РИА Сахалин-Курилы 22:52
Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП

Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Газета.Ru 02:47
Единоборства

Дана Уайт: UFC 249 состоится, но Хабиба не будет

Дана Уайт в социальной сети Twitter ответил инсайдеру Ариэлю Хельвани, который утверждает, что глава UFC договорился с президентом России Владимиром Путиным о поездке Хабиба в США на бой с Тони Фергюсоном.
ODDS.ru 01:25
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Lenta.ru 18:16
Общество

«Ъ»: магазины «Спортмастер» закроются на время режима повышенной готовности

Сеть магазинов "Спортмастер" приняла решение временно закрыть все свои магазины на время режима повышенной готовности, введенного в связи со вспышкой коронавируса.
ТАСС 16:44
Общество

В Приморье вводится система электронных пропусков с 7 апреля

Система электронных пропусков будет введена в Приморье в рамках борьбы с распространением коронавируса во вторник 7 апреля.
ТАСС 01:19
Общество

В России предложили отменить ЕГЭ

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) заявил РИА Новости, что предложил премьер-министру Михаилу Мишустину отменить проведение в 2020 году ЕГЭ из-за коронавируса, однако председатель правительства на это предложение напрямую, по словам депутата, не среагировал.
РИА Новости 17:57
Общество

В Новгородской области умер первый пациент с коронавирусом

В Новгородской области умер первый пациент с коронавирусом В Новгородской области умер первый пациент с коронавирусом.
Медиазона 15:03
Общество

Названы самые невостребованные профессии на фоне пандемии коронавируса

Вакансии официанта, повара, охранника и уборщика названы самыми невостребованными на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 22:33
Здоровье

Число зараженных коронавирусом в Бурятии за сутки выросло на семь

Число зараженных коронавирусом в Бурятии за сутки увеличилось до 50, сообщает минздрав республики. В понедельник сообщалось о 43 зараженных.
РИА Новости 23:09
Экономика

В России начнется выдача кредитов бизнесу под 0% для выплаты зарплат

Банки России в связи с пандемией коронавируса начнут выдавать беспроцентные кредиты бизнесу для выплаты зарплат.
Газета.Ru 07:55
Общество

Сахалин приостановил экономическую деятельность по 88 направлениям

В Сахалинской области временно приостановлена экономическая деятельность по 88 направлениям.
Сахалин.Инфо 20:56
Космос

Россия обсуждает с Францией создание криогенной машины для «Спектра-М»

Обсерватория "Спектр-М" предназначена для исследования объектов дальнего космоса в миллиметровом, субмиллиметровом и дальнем инфракрасном диапазонах спектра.
ТАСС Наука 03 апреля в 20:43
Общество

Япония вводит режим чрезвычайной ситуации

Коммерсантъ 14:23
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева публично оскорбила мужа

Естественно, Гузеева не хотела оскорблять мужа и сделала это в контексте шутки.
Bimru.ru вчера в 12:10
Общество

Режим самоизоляции затруднил доступ россиян к банковским ячейкам

Одним из последствий режима самоизоляции, объявленного для борьбы с распространением коронавируса, стали трудности с доступом к банковским ячейкам: кредитные организации закрыли часть своих отделений на период нерабочих дней.
РБК 21:59
Здоровье

В Китае за сутки не зафиксировали ни одной смерти от коронавируса

За все время распространения коронавирусной инфекции в 31 провинции Китая зафиксированы 81 740 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 1242 человека (211 человек находятся в тяжелом состоянии), 77 167 человек выписаны из больниц, 3331 скончался.
Известия 22:34
Происшествия

Несколько десятков случаев COVID-19 подтверждено в Красноярском крае

Красноярск, 7 апреля 2020, 05:41 — REGNUM В Красноярском крае на утро 7 апреля зарегистрировано 32 случая коронавирусной инфекции (плюс три за сутки).
REGNUM 22:41
Общество

В Нью-Йорке погибших от коронавируса начнут временно хоронить в парках

Чиновники начнут хоронить погибших от коронавируса в местных парках, поскольку в моргах уже закончились места.
РЕН ТВ 11:29
Экономика

Сроки представления отчетности продлены на 3 месяца

Срок представления, налоговых деклараций (за исключением деклараций по НДС), расчетов по авансовым платежам, бухгалтерской (финансовой) отчетности, обязанность по представлению которых приходится на период март-май 2020 года, «сдвигается» на 3 месяца.
Бухгалтерия.ру 09:04
Музыка

Группа Little Big даст бесплатный онлайн-концерт

Sibnet Новости 21:19
Как работают Яндекс.Новости?
Главное