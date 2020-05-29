Политика
Новая газетаДональд Трамп подписал указ о регулировании соцсетей
Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о регулировании деятельности социальных сетей. Документ опубликован на сайте Белого дома. Трамп уверен, что указ будет защищать американских граждан от цензуры в интернете.
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Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 05:22, Ашберн
Политика
Меркель назвала условие отмены антироссийских санкций
На форуме, организованном Фондом имени Конрада Аденауэра Ангела Меркель озвучила условия отмены антироссийских санкций.
Деловое.ТВ вчера в 02:55
Наука
На основе магнитных жидкостей создали функциональные материалы
Сотрудники Северо-Кавказского федерального университета исследовали эффекты гидродинамических взаимодействий в магнитных коллоидных системах и смогли создать на их основе новые функциональные материалы.
Индикатор 27 мая в 11:58
Общество
Полиция напомнила о временном запрете на любые акции в Москве
"В связи с распространяющимися в интернете призывами к участию в несанкционированных публичных мероприятиях в центре Москвы ГУМВД России по Москве напоминает, что на территории города введен режим повышенной готовности, во время которого действуют определенные запреты и ограничения", - говорится в релизе.
РИА Новости 04:29
Экономика
Российские банки снижают запасы золота 6-й месяц подряд
Запасы драгметаллов российских банков в пересчете на золото в апреле снизились на 4,6 тонны до 73,4 тонны, с начала года — на 17 тонн.
Вести.Ru вчера в 03:54
Происшествия
В Марий Эл пришедшая на рынок без маски женщина укусила полицейского
По версии следствия, 28 мая старший участковый уполномоченный полиции, находясь при исполнении должностных обязанностей, увидел на рынке поселка Параньга женщину, стоящую в очереди без маски.
РИА Новости 04:59
Единоборства
Джон Джонс назвал лжецом президента UFC
Ранее в интервью ESPN глава UFC заявил, что лучший в мире боец запросил абсурдную сумму денег за бой в тяжелом весе, но Джонс утверждает, что они вообще не обсуждали размер его гонорара.
FightTime.ru 02:04
Кино
«Соник в кино» получит продолжение
ИА InterMedia 04:48
Общество
В России за сутки выявили 8572 случая заражения коронавирусом
В 84 российских регионах за сутки зарегистрировали 8572 пациента с COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.
РИА Новости 03:54
Общество
Онищенко назвал подъезд одним из очагов распространения коронавируса
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко в беседе с "Парламентской газетой" рассказал, что из квартиры нужно выходить сразу в маске и перчатках.
РИА Новости 01:52
Футбол
«Зенит» поздравил Андрея Аршавина с 39-летием
Ранее «Мойка 78» сообщала, что Андрей Аршавин поздравил ветеранов «Зенита» с 95-летием команды.
Мойка78 05:12
Происшествия
Источник: мэра Славгорода в Алтайском крае задержали по подозрению во взяточничестве
Глава города Славгорода в Алтайском крае Сергей Горбунов задержан правоохранительными органами, по предварительным данным, за взятку.
ТАСС 04:12
Экономика
Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей
Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс вчера в 04:53
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» вернулся в порт Мукран
REGNUM вчера в 18:48
Здоровье
Детский омбудсмен предложила ограничить продажу лекарств для абортов
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова выступила с предложением ограничить в аптеках продажу препаратов для прерывания беременности.
АБН 02:54
Авто
Появились российские поставщики новых Lada Granta и 4х4 на платформе Renault
Льготный креджит выделяется на локализацию сборочного процесса реечного рулевого механизма для моделей, выпускаемых на базе адаптированной под развивающие страны модификацией новой архитектуры Renault-Nissan CMF-B-LS.
МонаВиста 26 мая в 14:21
Экономика
В России выросла доля просроченных микрозаймов
На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля.
Российская газета 03:41
Общество
Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений
В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день.
Российская газета 02:32
Происшествия
В Миннесоте привлекли Нацгвардию к прекращению беспорядков на улицах
В Миннесоте привлекли Национальной гвардии к прекращению беспорядков на улицах. Соответствующий указ подписал губернатор штата Тим Уолц.
Деловое.ТВ 02:09
Общество
МВД России может создать специальное приложение для мигрантов
Министерство внутренних дел РФ рассматривает возможность разработки приложения, которое иностранцы должны будут установить на свои гаджеты при въезде в страну.
Известия вчера в 22:20
Авто
Volkswagen представил новый кроссовер Nivus
Продажи нового Volkswagen Nivus стартуют в этом году с Бразилии, затем модель доберётся до Аргентины, в первой половине 2021-го - до остальных стран Южной Америки.
Российская газета вчера в 11:39
Шоу-бизнес
Оставшийся в нищете Тарзан нашел работу «по специальности»
Народные новости 03:12
Общество
В Красноярском крае продлили режим самоизоляции
Режим ограничений из-за коронавируса продлен в Красноярском крае до 14 июня, сообщается в тексте указа губернатора региона Александра Усса, размещенном на официальном портале правительства.
РИА Новости 04:44
Общество
В Госдуме спрогнозировали сроки открытия пляжей
Глава комитета уточнил, что каждом регионе решение об открытии пляжей и курортных объектов будет приниматься, исходя из эпидемиологической обстановки.
Российская газета 04:01
Экономика
Российская экономика рухнула на 12% за нерабочий апрель
Российская экономика в апреле сократилась на 12%, оценило Минэкономразвития.
Ведомости вчера в 16:52
Здоровье
В Костромской области выявили рекордные 39 новых случаев коронавируса
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом по Костромской области сообщил, что за сутки в регионе выявили рекордное с начала эпидемии количество инфицированных коронавирусом COVID-19.
Piter.tv вчера в 05:30
Происшествия
В пригороде Киева произошла перестрелка с участием десятков человек
Российская газета 03:15
Авто
Обновленный хэтчбек Kia Rio представлен официально
"Посвежевший" Kia Rio может похвастаться обновленным дизайном радиаторной решетки и переднего бампера, а также дополнительными цветами окраски кузова в палитре - Perennial Grey (серый) и Sporty Blue (голубой).
Новые автомобили 26 мая в 12:07
Происшествия
В Прикамье скончались ещё трое пациентов с коронавирусом
Скончались пациенты в возрасте 24, 39 и 83 лет. Коронавирус у них выявлен посмертно.
REGNUM вчера в 04:05
Авто
Названы самые лучшие подержанные кроссоверы за 600 тыс. рублей
Автоновости дня 05:00