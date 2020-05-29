Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о регулировании деятельности социальных сетей. Документ опубликован на сайте Белого дома. Трамп уверен, что указ будет защищать американских граждан от цензуры в интернете.

Политика Меркель назвала условие отмены антироссийских санкций На форуме, организованном Фондом имени Конрада Аденауэра Ангела Меркель озвучила условия отмены антироссийских санкций. 334

Наука На основе магнитных жидкостей создали функциональные материалы Сотрудники Северо-Кавказского федерального университета исследовали эффекты гидродинамических взаимодействий в магнитных коллоидных системах и смогли создать на их основе новые функциональные материалы.

Общество Полиция напомнила о временном запрете на любые акции в Москве "В связи с распространяющимися в интернете призывами к участию в несанкционированных публичных мероприятиях в центре Москвы ГУМВД России по Москве напоминает, что на территории города введен режим повышенной готовности, во время которого действуют определенные запреты и ограничения", - говорится в релизе. 8

Экономика Российские банки снижают запасы золота 6-й месяц подряд Запасы драгметаллов российских банков в пересчете на золото в апреле снизились на 4,6 тонны до 73,4 тонны, с начала года — на 17 тонн. 89

Единоборства Джон Джонс назвал лжецом президента UFC Ранее в интервью ESPN глава UFC заявил, что лучший в мире боец запросил абсурдную сумму денег за бой в тяжелом весе, но Джонс утверждает, что они вообще не обсуждали размер его гонорара.

Общество В России за сутки выявили 8572 случая заражения коронавирусом В 84 российских регионах за сутки зарегистрировали 8572 пациента с COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.

Общество Онищенко назвал подъезд одним из очагов распространения коронавируса Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко в беседе с "Парламентской газетой" рассказал, что из квартиры нужно выходить сразу в маске и перчатках. 831

Экономика Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка. 109

Здоровье Детский омбудсмен предложила ограничить продажу лекарств для абортов Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова выступила с предложением ограничить в аптеках продажу препаратов для прерывания беременности. 9

Авто Появились российские поставщики новых Lada Granta и 4х4 на платформе Renault Льготный креджит выделяется на локализацию сборочного процесса реечного рулевого механизма для моделей, выпускаемых на базе адаптированной под развивающие страны модификацией новой архитектуры Renault-Nissan CMF-B-LS.

Экономика В России выросла доля просроченных микрозаймов На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля. 330

Общество Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день. 961

Общество МВД России может создать специальное приложение для мигрантов Министерство внутренних дел РФ рассматривает возможность разработки приложения, которое иностранцы должны будут установить на свои гаджеты при въезде в страну. 7

Авто Volkswagen представил новый кроссовер Nivus Продажи нового Volkswagen Nivus стартуют в этом году с Бразилии, затем модель доберётся до Аргентины, в первой половине 2021-го - до остальных стран Южной Америки. 40

Общество В Красноярском крае продлили режим самоизоляции Режим ограничений из-за коронавируса продлен в Красноярском крае до 14 июня, сообщается в тексте указа губернатора региона Александра Усса, размещенном на официальном портале правительства. 36

Общество В Госдуме спрогнозировали сроки открытия пляжей Глава комитета уточнил, что каждом регионе решение об открытии пляжей и курортных объектов будет приниматься, исходя из эпидемиологической обстановки. 214

Здоровье В Костромской области выявили рекордные 39 новых случаев коронавируса Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом по Костромской области сообщил, что за сутки в регионе выявили рекордное с начала эпидемии количество инфицированных коронавирусом COVID-19. 16

Авто Обновленный хэтчбек Kia Rio представлен официально "Посвежевший" Kia Rio может похвастаться обновленным дизайном радиаторной решетки и переднего бампера, а также дополнительными цветами окраски кузова в палитре - Perennial Grey (серый) и Sporty Blue (голубой). 23