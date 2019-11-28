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Российская газетаМИД КНР осудил подписание Трампом закона о правах человека в Гонконге
Китай выступил против подписания президентом США Дональдом Трампом закона о демократии и правах человека в Гонконге. В МИД КНР подобное поведение Вашингтона назвали проявлением гегемонии в чистом виде.
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МИД Китая отреагировал на подписание закона о правах человека в Гонконге Трампом
Газета.Ruвчера в 21:18
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