Политика

КоммерсантъКоммерсантъДональд Трамп подписался под санкциями против «Северного потока-2» и «Турецкого потока»

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Дональд Трамп подписался под санкциями против «Северного потока-2» и «Турецкого потока» Президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет на 2020-й финансовый год, предполагающий увеличение расходов до $738 млрд.
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Салах признан лучшим игроком клубного чемпионата мира-2019

ФИФА определила лучшего игрока клубного чемпионата мира-2019.
Бомбардир.ру 16:15
Общество

Стали известны детали контракта России и Украины по транзиту газа

Новый российско-украинский контракт предполагает транзит газа в объеме 65 млрд кубометров в 2020 году и по 40 млрд кубометров в последующие четыре года, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
Аргументы и Факты 04:33
Общество

«Эксмо» объяснило отказ издавать книгу Алекса Лесли о Насте Рыбке

Издательство «Эксмо» отказалось издавать книгу Александра Кириллова (Алекса Лесли) «Go to fish» про Настю Рыбку и вернуло ему права.
РБК 11:10
Авто

Бюджетная версия Kia Sportage ставит рекорды продаж

Daily-Motor.Ru 08:46
Армия и оружие

Россия построит еще две субмарины «Борей-A»

Глава «Севмаша» Михаил Будниченко сообщил, что в следующем году будет подписан контракт на строительство еще двух подводных лодок проекта 955А «Борей-А».
Политическая Экспертиза 07:43
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В Сети опубликованы рендеры iPhone SE 2

В 2020 году появится новый смартфон iPhone SE 2 от Apple, который станет преемником iPhone SE.Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, уже опубликованы фотографии нового смартфона.
Уфимские Заметки вчера в 12:17
Армия и оружие

В Польше американским F-35 предпочли российские МиГ-29

В Польше американским истребителям F-35 предпочли российские МиГ-29.
Что происходит вчера в 10:28
Общество

Новогоднее застолье обойдется россиянину больше шести тысяч рублей

Дороже всего застолье обойдется жителям Чукотки — 9528,58 рубля. Существенно меньше придется потратить в Ингушетии — 3500 рублей.
Вести.Ru 08:17
Шоу-бизнес

Вера Брежнева опубликовала трогательное фото мужа и дочери

Очевидно, Вера решила исправиться, поскольку в ее микроблоге появилось милое фото, на котором можно увидеть ее младшую дочь Сару и мужскую руку, которая, очевидно, принадлежит Константину, пишет storinka.com.ua.
Srnsk 14:05
Футбол

АЕК впервые сыграл вничью под руководством Карреры

«Ламия» и АЕК не забили голов в матче 16-го тура чемпионата Греции.
Спорт-Экспресс 14:55
Кино

Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix

Матч ТВ вчера в 03:39
Космос

Starliner возвращается на Землю

Газета.Ru 15:46
Армия и оружие

Украина получит летальное оружие США

Глава украинского министерства обороны Андрей Загороднюк сообщил о том, что помощь в размере $300 млн позволит Киеву получить летальное оружие.
Вестник Кавказа 11:55
Единоборства

Емельяненко прокомментировал вызов Кадырова на бой

Ранее Кадыров опубликовал в Instagram видео, в котором бросил вызов Емельяненко, при этом добавив, что пока не знает, в каком формате их бой смотрелся бы зрелищнее — по правилам бокса или ММА.
РИА Новости 15:20
Происшествия

Российских школьников накормили мясом с трупным ядом

Издание утверждает, что в продукции было выявлено наличие трупного яда, кишечной палочки и других инфекций.
Lenta.ru 14:48
Политика

Приостановлено строительство «Северного потока-2»

Швейцарская компания Allseas официально сообщила о приостановке строительства газопровода "Северный поток-2".
Южный Федеральный вчера в 21:33
Футбол

«Интер» дома разгромил «Дженоа»

Спорт-Экспресс 13:56
Политика

Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне

Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.
Lenta.ru 12:41
Шоу-бизнес

Наташа Королева предстала в образе Мальвины

Известная певица Наташа Королева предстала перед поклонниками в неординарном образе Мальвины.
ФАН 18 декабря в 14:06
Теннис

Надаль одержал победу над Циципасом в финале турнира в Абу-Даби

RT на русском 13:30
Авто

Электромобили Tesla Model 3 могут подешеветь на 20% и более

Американская компания Tesla рассматривает возможность снижения цен на седаны Model 3, собранные в Китае, на 20% или более в следующем году.
iXBT.com 18 декабря в 04:31
Происшествия

В Апатитах подростки избили полицейских

ТАСС 08:12
Музыка

София Ротару заменит Пугачёву на новогоднем «Голубом огоньке»

София Ротару выступит в эфире новогодней программы «Голубой огонёк» вместо Аллы Пугачёвой.
News.ru 19 декабря в 23:08
Происшествия

Арестованного депутата собрания Чебоксар подозревают в подлогах

Депутата подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ («Растрата»), ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и ч. 1 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог»).
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Происшествия

Комиссия СПЧ просит расследовать задержание журналистов на Лубянке

Комиссия по свободе информации и правам журналистов Совета при президенте по правам человека просит Генпрокуратуру и Следственный комитет расследовать необоснованные задержания журналистов после ЧП на Лубянке и применение к ним силы.
BFM.ru 12:09
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Кудряшов победил Пейсара в рейтинговом бою

RT на русском 11:16
Кино

Названа десятка худших фильмов 2019 года

Названы худшие фильмы 2019 года.
Газета.Ru 13:33
Политика

Посол Украины в США обвинил Россию в тайном влиянии на ООН

Владимир Ельченко был назначен на пост посла в США несколько дней назад. С 2010 по 2015 год он занимал должность посла Украины в России.
РИА Новости 06:08
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
REGNUM вчера в 16:55
Политика

Зюганов допустил проведение досрочных выборов президента

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что в России возможно проведение досрочных выборов президента.
Lenta.ru 11:33
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