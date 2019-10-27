Президент США Дональд Трамп подтвердил уничтожение лидера ИГ* Абу Бакра аль-Багдади. Американский лидер заявил, что главарь террористической организации ликвидирован в ходе спецоперации американской армии в сирийской провинции Идлиб.

Хоккей Малкин подтвердил наличие гражданства США Нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин подтвердил наличие гражданства США, сообщает "Спорт-Экспресс".

Политика Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультацией по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.

Общество Телезрителей в России предупредили о возможных сбоях в вещании каналов Добавим, что, по данным издания, в декабре 2018 года «Останкино» уже подавало два иска к «Первому каналу» на общую сумму 164 млн рублей, однако после погашения задолженности отозвало их.

Общество Мария Бутина прилетела в родной Барнаул Россиянка Мария Бутина, которая из тюрьмы США, прилетела в родной Барнаул вместе с отцом Валерием Бутиным во вторнике, 29 октября.

Политика В Конгрессе назначили дату голосования по поводу импичмента Трампа В палате представителей Конгресса США до 31 октября представят на голосование резолюцию, подтверждающую расследование по импичменту в отношении президента Дональда Трампа.

Футбол Гончаренко подал в отставку Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подал в отставку. Об этом сообщает Телеграм-канал «ЦВБП-медиа» со ссылкой на «Спoрт-экcпресс».

Политика Трамп опубликовал фото раненной при ликвидации аль-Багдади собаки Президент США Дональд Трамп опубликовал в своём микроблоге в Twitter фотографию служебной собаки, принимавшей участие в спецоперации по ликвидации лидера «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.

Путешествия Отдых в Турции для россиян подорожает Турецкий Минфин в 2020 году вводит новые сборы с отельеров. Среди них "налог на проживание". Базовая ставка налога составляет два процента.

Здоровье Вакцинация в России: панацея или риск? На сегодняшний день в России на основании приказа Минздрава РФ № 125 действует национальный календарь профилактических прививок, в который входят вакцины против гриппа, кори, краснухи, столбняка, полиомиелита, дифтерии и ряда других инфекций.

Здоровье В кузбасском районе закрывают терапевтическое отделение В Беловском районе закрывают отделение общей терапии на базе городской больницы №2, которая находится в посёлке Новый Городок.