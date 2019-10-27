Армия и оружие
Daily StormТрамп подтвердил ликвидацию лидера ИГ аль-Багдади
Президент США Дональд Трамп подтвердил уничтожение лидера ИГ* Абу Бакра аль-Багдади. Американский лидер заявил, что главарь террористической организации ликвидирован в ходе спецоперации американской армии в сирийской провинции Идлиб.
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Политика
Посольство России прокомментировало отказ США в выдаче Ярошенко
Посольство России в США возмущено отказом Вашингтона в выдаче российского лётчика Константина Ярошенко.
Экономика
Экономисты оценили потери потребителей из-за отказа от «санкционной» еды
Российские потребители ежегодно теряют 445 млрд руб. в ценах 2013 года из-за продовольственных контрсанкций, введенных в 2013 году.
Хоккей
Малкин подтвердил наличие гражданства США
Нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин подтвердил наличие гражданства США, сообщает "Спорт-Экспресс".
Политика
Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу
Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультацией по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
Происшествия
Пожилой мужчина открыл стрельбу в мечети на юге Франции
Пожилой мужчина расстрелял прихожан мечети в городе Байонна на юге Франции, двое получили ранения.
Общество
Телезрителей в России предупредили о возможных сбоях в вещании каналов
Добавим, что, по данным издания, в декабре 2018 года «Останкино» уже подавало два иска к «Первому каналу» на общую сумму 164 млн рублей, однако после погашения задолженности отозвало их.
Общество
Мария Бутина прилетела в родной Барнаул
Россиянка Мария Бутина, которая из тюрьмы США, прилетела в родной Барнаул вместе с отцом Валерием Бутиным во вторнике, 29 октября.
Политика
В Конгрессе назначили дату голосования по поводу импичмента Трампа
В палате представителей Конгресса США до 31 октября представят на голосование резолюцию, подтверждающую расследование по импичменту в отношении президента Дональда Трампа.
Футбол
«Спартак» обыграл «Локомотив» в матче РПЛ
Московский футбольный клуб «Спартак» победил «Локомотив» в 14-м туре Российской премьер-лиги. Об этом 27 октября сообщает ТАСС.
Футбол
Гончаренко подал в отставку
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подал в отставку. Об этом сообщает Телеграм-канал «ЦВБП-медиа» со ссылкой на «Спoрт-экcпресс».
Киберспорт
Death Stranding на ПК выйдет летом 2020 года
Политика
Трамп опубликовал фото раненной при ликвидации аль-Багдади собаки
Президент США Дональд Трамп опубликовал в своём микроблоге в Twitter фотографию служебной собаки, принимавшей участие в спецоперации по ликвидации лидера «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
Путешествия
Отдых в Турции для россиян подорожает
Турецкий Минфин в 2020 году вводит новые сборы с отельеров. Среди них "налог на проживание". Базовая ставка налога составляет два процента.
Армия и оружие
Афганские силовики ликвидировали более 50 талибов в ходе авиаудара
Здоровье
Вакцинация в России: панацея или риск?
На сегодняшний день в России на основании приказа Минздрава РФ № 125 действует национальный календарь профилактических прививок, в который входят вакцины против гриппа, кори, краснухи, столбняка, полиомиелита, дифтерии и ряда других инфекций.
Политика
Прокуратура Болгарии обвинила российского дипломата в шпионаже
Прокуратура Болгарии возбудила уголовное дело в отношении российского дипломата по обвинению в шпионаже.
Хоккей
Лидер Восточной конференции КХЛ «Ак Барс» дома обыграл «Амур»
В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» принимал «Амур».
Здоровье
В кузбасском районе закрывают терапевтическое отделение
В Беловском районе закрывают отделение общей терапии на базе городской больницы №2, которая находится в посёлке Новый Городок.
Экономика
Гречка подорожала почти вдвое за год в Алтайском крае
Средняя цена на зерно увеличилась на 27,9% Цены на приобретенные промышленными организациями зерновые и зернобобовые культуры в Алтайском крае в сентябре 2019 года выросли на 27,9% в сравнении с аналогичным периодом 2018-го, следует из сведений Алтайкрайстата.
Экономика
В Минэкономразвития предложили изменить подход к учету бедности
В Минэкономразвития предложили изменить порядок статистического измерения уровня бедности в России.
Гаджеты
Apple представила наушники AirPods Pro с шумоподавлением
Кино
Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»
Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Шоу-бизнес
Ольга Зуева ждет ребенка от Данилы Козловского
Еще в 2015 году в СМИ появились слухи о романе Ольги Зуевой и Данилы Козловского.
Армия и оружие
Потенциальных покупателей Су-57 перечислили в США
Шоу-бизнес
У Максима Фадеева случился сердечный приступ
Как выяснилось, Фадееву стало плохо накануне ночью, у него случился сердечный приступ.
Политика
Парламент отверг предложение Джонсона о досрочных выборах
Британская палата общин отвергла предложение Бориса Джонсона о проведении внеочередных выборов 12 декабря.
Шоу-бизнес
Алена Рапунцель не хотела возвращаться на «ДОМ-2»
Участница реалити-шоу уехала с Романом Макеевым в загородный дом и заявила, что не намерена возвращаться на проект.
Шоу-бизнес
Татарский певец извинился за шутку над трупом сбитого животного
Татарский исполнитель Фирдус Тямаев принёс извинения за шутку о шашлыке из мяса сбитого животного.