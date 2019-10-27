Армия и оружие

Daily StormDaily StormТрамп подтвердил ликвидацию лидера ИГ аль-Багдади

Президент США Дональд Трамп подтвердил уничтожение лидера ИГ* Абу Бакра аль-Багдади. Американский лидер заявил, что главарь террористической организации ликвидирован в ходе спецоперации американской армии в сирийской провинции Идлиб.
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Трамп объявил о ликвидации главаря ИГ*

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Трамп назвал «ужасом» последние минуты жизни лидера ИГ аль-Багдади

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Трамп поблагодарил Россию за помощь в ликвидации главаря ИГ

RT на русскомвчера в 09:53
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Посольство России в США возмущено отказом Вашингтона в выдаче российского лётчика Константина Ярошенко.
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Экономисты оценили потери потребителей из-за отказа от «санкционной» еды

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Пожилой мужчина расстрелял прихожан мечети в городе Байонна на юге Франции, двое получили ранения.
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Добавим, что, по данным издания, в декабре 2018 года «Останкино» уже подавало два иска к «Первому каналу» на общую сумму 164 млн рублей, однако после погашения задолженности отозвало их.
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Мария Бутина прилетела в родной Барнаул

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В палате представителей Конгресса США до 31 октября представят на голосование резолюцию, подтверждающую расследование по импичменту в отношении президента Дональда Трампа.
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Московский футбольный клуб «Спартак» победил «Локомотив» в 14-м туре Российской премьер-лиги. Об этом 27 октября сообщает ТАСС.
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подал в отставку. Об этом сообщает Телеграм-канал «ЦВБП-медиа» со ссылкой на «Спoрт-экcпресс».
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Death Stranding на ПК выйдет летом 2020 года

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Трамп опубликовал фото раненной при ликвидации аль-Багдади собаки

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своём микроблоге в Twitter фотографию служебной собаки, принимавшей участие в спецоперации по ликвидации лидера «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
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Путешествия

Отдых в Турции для россиян подорожает

Турецкий Минфин в 2020 году вводит новые сборы с отельеров. Среди них "налог на проживание". Базовая ставка налога составляет два процента.
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Афганские силовики ликвидировали более 50 талибов в ходе авиаудара

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На сегодняшний день в России на основании приказа Минздрава РФ № 125 действует национальный календарь профилактических прививок, в который входят вакцины против гриппа, кори, краснухи, столбняка, полиомиелита, дифтерии и ряда других инфекций.
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Прокуратура Болгарии обвинила российского дипломата в шпионаже

Прокуратура Болгарии возбудила уголовное дело в отношении российского дипломата по обвинению в шпионаже.
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Хоккей

Лидер Восточной конференции КХЛ «Ак Барс» дома обыграл «Амур»

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» принимал «Амур».
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В кузбасском районе закрывают терапевтическое отделение

В Беловском районе закрывают отделение общей терапии на базе городской больницы №2, которая находится в посёлке Новый Городок.
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Гречка подорожала почти вдвое за год в Алтайском крае

Средняя цена на зерно увеличилась на 27,9% Цены на приобретенные промышленными организациями зерновые и зернобобовые культуры в Алтайском крае в сентябре 2019 года выросли на 27,9% в сравнении с аналогичным периодом 2018-го, следует из сведений Алтайкрайстата.
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В Минэкономразвития предложили изменить подход к учету бедности

В Минэкономразвития предложили изменить порядок статистического измерения уровня бедности в России.
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Еще в 2015 году в СМИ появились слухи о романе Ольги Зуевой и Данилы Козловского.
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Как выяснилось, Фадееву стало плохо накануне ночью, у него случился сердечный приступ.
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Парламент отверг предложение Джонсона о досрочных выборах

Британская палата общин отвергла предложение Бориса Джонсона о проведении внеочередных выборов 12 декабря.
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Алена Рапунцель не хотела возвращаться на «ДОМ-2»

Участница реалити-шоу уехала с Романом Макеевым в загородный дом и заявила, что не намерена возвращаться на проект.
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Татарский певец извинился за шутку над трупом сбитого животного

Татарский исполнитель Фирдус Тямаев принёс извинения за шутку о шашлыке из мяса сбитого животного.
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