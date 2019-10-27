Армия и оружие

ТАССТАССТрамп уверяет, что США уничтожили главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади

Американские военные в ходе спецоперации на северо-западе Сирии ликвидировали главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади. С таким утверждением выступил в воскресенье президент США Дональд Трамп.
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