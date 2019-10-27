Армия и оружие
Новая газетаДональд Трамп подтвердил смерть лидера «Исламского государства»
Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» Абу Бакр аль-Багдади был убит в Сирии во время спецоперации, которую проводили американские военные. Об этом он сказал в своем обращении, которое транслировал Reuters.
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