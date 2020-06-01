Политика
Русская ПланетаДональд Трамп потребовал быть жестче с протестующими
Американский президент Дональд Трамп раскритиковал губернаторов страны за слабость по отношению к протестующим. Глава государства потребовал использовать более жесткую тактику из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
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Трамп призвал губернаторов к более жестким мерам против участников беспорядков
Интерфаксвчера в 13:42
Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 02:25, Ашберн
Общество
МВД утвердило трехзначный код региона для автономеров
Водители теперь смогут получить государственные номера с трехзначными кодами регионов, которые начинаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До изменения трехзначные номера начинались только с цифр 1 и 7.
REGNUM вчера в 06:45
Происшествия
В суд направлено дело москвича, распространявшего фейки ради рейтинга
Прокуратура направила в суд дело москвича, который распространял коронавирусные фейки ради накрутки рейтинга.
Российская газета вчера в 06:43
Экономика
Мантуров спрогнозировал снижение запасов российских ритейлеров
По некоторым позициям товаров, как отметил министр, ритейлеры «чуть-чуть перестарались» и накопили запасы на четыре месяца вперед.
Известия 02:20
Происшествия
В Нью-Йорке начались мародерства
Lenta.ru 00:55
Политика
Трамп назвал беспорядки в США актами внутреннего терроризма
Нынешние беспорядки в США являются не мирными демонстрациями, а актами внутреннего терроризма.
ТАСС вчера в 19:23
Экономика
Акционеры КамАЗа могут остаться без дивидендов
Набережные Челны, Татария, 1 июня 2020, 08:15 — REGNUM Не выплачивать дивиденды по акциям за 2019 год рекомендовал совет директоров КамАЗа годовому общему собранию акционеров компании в связи с отсутствием чистой прибыли.
REGNUM вчера в 01:15
Футбол
«Барселона» договорилась с Лаутаро Мартинесом об условиях контракта
Как сообщил в своем «Твиттере» журналист Николо Скира, «сине-гранатовые» договорились с 22-летним футболистом о подписании долгосрочного трудового соглашения, по условиям которого заработная плата игрока составит 12 миллионов евро в год плюс бонусы.
Евро-футбол.ру 01:06
Общество
Минобороны отобрало добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса
Министерство обороны России отобрало среди военнослужащих добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса.
ТАСС 01:04
Политика
Мишустин сообщил о подготовленном плане восстановления экономики
О необходимости разработки «масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики» президент России Владимир Путин заявил на совещании с главами регионов страны 28 апреля.
РБК вчера в 04:39
Армия и оружие
Бомбардировщики США нарастили частоту полетов вдоль российской границы
Москва, 1 июня 2020, 15:51 — REGNUM США увеличили частоту полетов бомбардировщиков B-1B у границ России.
REGNUM вчера в 08:51
Здоровье
В Челябинской области умерли ещё два человека с COVID-19
Челябинск, 2 июня 2020, 09:17 — REGNUM В Челябинской области за сутки скончались ещё два человека с COVID-19.
REGNUM 02:17
Космос
Рогозин рассказал о перспективах развития космодрома Байконур
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин поздравил сотрудников российской ракетно-космической отрасли с 65-летием первого в мире космодрома Байконур.
RT на русском вчера в 21:17
Политика
На Украине предложили вести переговоры по Донбассу без России
Будапештский меморандум был подписан в 1994 году между Украиной, Россией, США и Великобританией.
Известия 01:49
Космос
Потенциально опасный астероид подлетает к Земле
Газета.Ru вчера в 20:41
Общество
На Белопорожской ГЭС в Карелии после вспышки коронавируса сменят вахту
Полную смену вахты проведут на Белопорожской ГЭС в Карелии, где выявлена вспышка COVID-19 среди рабочих, сообщила пресс-секретарь главы республики Марина Кабатюк.
РИА Новости вчера в 08:21
Общество
Власти Агинского считают надпись про Путина актом хулиганства
Глава поселка Агинское Андрей Дашин и председатель думы Булат Бадмацыренов заявили, что оскорбляющая президента России Владимира Путина надпись на сопке не может считаться политическим высказыванием.
Байкал24 01:59
Политика
Путин назначил нового главу Следственного департамента МВД России
Газета.Ru вчера в 11:22
Политика
Бурматов обыграл олигарха Зюзина на праймериз в Челябинске
Депутат Госдумы и куратор выборов в Заксобрание Челябинской области от «Единой России» Владимир Бурматов обыграл местные элиты и руководство металлургического комбината (входит в группу «Мечел» Игоря Зюзина) на праймериз по выбору кандидатов в ЗСО.
URA.Ru 01:30
Общество
ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет
Ранее в ПФР сообщали, что выплаты на детей от 3 до 16 лет получат около 10 млн российских семей. На эти цели Минфин направил 222 млрд руб.
Коммерсантъ вчера в 09:23
Гаджеты
Apple выпустила версии iOS 13.5.1 или iPadOS 13.5.1
Стоит отметить, что это обновление появилось спустя несколько дней после массового джейлбрейка (взлом) каждого устройства, которое работает под управлением версии iOS 13.5.
МИТ вчера в 14:24
Здоровье
Вирусологи объяснили задержку России на плато по COVID-19
По мнению директора Института здравоохранения ВШЭ Ларисы Попович, долгое нахождение России на плато связано с тем, что не была полностью прервана цепочка заражения, как в Италии, Китае и Австрии.
Shraibikus News 01:42
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» судно обрело нового владельца
Являющееся главным кандидатом на достройку газопровода "Северный поток - 2" судно "Академик Черский" сменило владельца и теперь принадлежит самарскому фонду, выяснило принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 18:44
Космос
Мощнейшая за три года вспышка зафиксирована на Солнце
Известия вчера в 14:47
Политика
Пушков рассказал о начавших «сыпаться» США
Соединенные Штаты вступили в эпоху «сумятицы», считает российский сенатор Алексей Пушков.
Известия 00:36
Происшествия
Судмедэксперты США назвали смерть Джорджа Флойда насильственной
Афроамериканец Джордж Флойд, чья смерть вызвала массовые протесты в США, умер в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания).
BFM.ru 00:54
Шоу-бизнес
Асмус рассказала о жизни с Харламовым
Цыпкин пошутил над тем, что стоило актрисе сняться в одной откровенной сцене, как она тут же заработала на свой дом.
Московский Комсомолец вчера в 06:20
Музыка
Зрители назвали победителей «Евровидения-2020»
Российская газета вчера в 04:45
Общество
Водохранилища Крыма накопили воды вдвое меньше прошлогоднего
ИА Красная Весна вчера в 16:59