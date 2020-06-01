Американский президент Дональд Трамп раскритиковал губернаторов страны за слабость по отношению к протестующим. Глава государства потребовал использовать более жесткую тактику из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

Дональд Трамп потребовал быть жестче с протестующими

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