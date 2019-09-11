с чего всё началось

Дональд Трамп в своем твиттере предложил Федеральной резервной системе (ФРС) опустить ключевую ставку до нуля либо установить ее на отрицательном уровне. По словам президента, после этого необходимо начать рефинансировать долг США.

Дональд Трамп потребовал опустить ключевую ставку в США до нуля

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