Коронавирус
Вести.RuДональд Трамп предложил Ким Чен Ыну помощь в борьбе с коронавирусом
В рамках усилий по вовлечению глав государств по всему миру в дело борьбы с пандемией нового коронавиурса президент США Дональд Трамп направил письмо северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну. В письме содержится предложение помощи в борьбе с COVID – 2019.
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Политика
Эксперты предрекли закат США после пандемии
Пандемия коронавируса приведет к остановке глобализации, закату лидерства США, росту националистических настроений, а также к созданию более устойчивой мировой экономической системы, пишет Foreign Policy со ссылкой на 12 ведущих мировых экспертов.
Общество
Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Общество
США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом
США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом.
Общество
Собянин заверил, что метро из-за коронавируса закрывать не будут
Столичный метрополитен не будет прекращать работу в условиях новой коронавирусной инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Неделя в городе" телеканала "Россия 1", вышедшей в эфир в воскресенье.
Экономика
Вассерман: за мировым кризисом следует мировой конфликт
Телеведущий отметил, что после завершения экономического кризиса, причиной которого стала эпидемия коронавируса, можно ожидать приход мирового конфликта.
Общество
Вильфанд пообещал москвичам аномально теплую погоду в конце недели
В Москве ожидается превышение климатической нормы до шести градусов в конце предстоящей недели.
Общество
В России выросло число случаев заражения коронавирусом до 306
За последние сутки из больниц выписаны четверо россиян. 53 новых случая заражения COVID-19 зафиксированы в 18 регионах страны.
Происшествия
Москвич убил жену и ее родителей
Политика
В Абхазии начались выборы президента
Происшествия
Названа причина ДТП в Тамбовской области
По предварительной информации, погодные условия стали причиной аварии с участием двух рейсовых автобусов в Тамбовской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России.
Авто
Сколько бы стоили автомобили в СССР при пересчете на российские рубли
Здоровье
Названы болезни, повышающие риск смерти от коронавируса
Итальянские медики рассказали о том, какие болезни повышают риск смерти при заражении коронавирусом.
Общество
В США на фоне коронавируса растут продажи огнестрельного оружия
Объемы продаж огнестрельного оружия в США стремительно растут на фоне распространения нового типа коронавируса, сообщает американский телеканал ABC.
Энергетика
Песков не считает катастрофой цену на нефть в $25
Стоимость нефти марки Brent в $25 за баррель неприятна, но не является катастрофой, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Политика
Лукашенко: Москва согласилась на белорусские условия поставок нефти
Минск, 21 марта 2020, 13:41 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что Россия полностью поддержала предложения Минска относительно поставок нефти.
Общество
Путин назначил ежемесячные выплаты за детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет.
Здоровье
На Сахалине могут временно закрыть фитнес-центры и ночные клубы
На Сахалине усиливают карантинные меры из-за двух подозрений на коронавирус.
Общество
«Почта России» приостанавливает сообщение с 15 странами
Речь идет о государствах, которые временно прекратили обработку международной почты из-за пандемии коронавируса.
Здоровье
Установлен средний инкубационный период коронавируса
"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
Армия и оружие
Россия направит в Италию военных медиков для борьбы с коронавирусом
Самолеты ВКС России доставят в Италию специалистов и медицинское оборудование для помощи в борьбе с коронавирусом.
Общество
В Госдуме предложили провести ЕГЭ-2020 дистанционно
В субботу, 21 марта, стало известно о том, что заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов выступил с инициативой о проведении единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году дистанционно, передает RT.
Здоровье
Академик спрогнозировал спад коронавируса в России
Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.
Общество
Назван снижающий риск заражения вирусами продукт
Гинзбург подчеркнул, что капуста не станет панацеей от COVID-19, но снизит риски заражения вирусами.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опубликовала интимное видео с Богомоловым
На видео Богомолов расстегивает верхнюю пуговицу рубашки Ксении.
Политика
Помпео обвинил Россию и Китай в искажении информации о пандемии
Американский госсекретарь Майк Помпео обвинил Россию, Иран и Китай в распространении дезинформации с целью дискредитации действий США по борьбе с пандемией.
Энергетика
Белоусов назвал ответственных за обвал цен на нефть
20 марта глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал причины обвала рынка нефти. По его словам, на падение цен повлиял целый ряд факторов.
Шоу-бизнес
Сын Яковлевой вновь сделал татуировки на лице
Совсем недавно Денис Шальных, чье тело практически все покрыто татуировками, решил очистить хотя бы лицо.
Политика
Новый глава минобороны Словакии высказался об отношениях с Россией
Братислава, 22 марта 2020, 08:29 — REGNUM Новый министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что он хотел бы выстроить взвешенные отношения с Российской Федерацией, как и с любой другой страной.
Политика
МИД Украины назвал главные угрозы — COVID-19 и «агрессия России»
Украинская дипломатическая служба в последние две недели 90% своего времени тратит на борьбу с пандемией COVID-19, а 10% времени — на противодействие «российской агрессии», заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 21 марта в интервью «Радио Свобода».