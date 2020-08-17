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Дональд Трамп придумал прозвище для Обамы и Байдена

Президент США очень любит давать прозвища своим политическим соперникам. В этот раз Дональд Трамп не обошел вниманием Барака Обаму и Джо Байдена. Президент США Дональд Трамп известен своей любовью давать прозвища политическим соперникам.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Трамп придумал прозвище для Обамы и Байдена

Демократ Байден является главным соперником республиканца Трампа на предстоящих в ноябре президентских выборах. Трамп регулярно дразнит его "Сонный Джо".
РИА Новостивчера в 15:27
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Трамп придумал совместное прозвище для Обамы и Байдена

Комсомольская правдавчера в 16:51
Известия

Трамп придумал общее прозвище для Обамы и Байдена

Известиявчера в 16:42
РИА Новости

Трамп придумал прозвище для Обамы и Байдена

РИА Новостивчера в 15:27
Московский Комсомолец

Трамп предложил называть Обаму и Байдена «Обайденом»

Московский Комсомолецвчера в 15:51
Газета.Ru

Трамп придумал совместное прозвище для Обамы и Байдена

Газета.Ruвчера в 15:50
RT на русском

Трамп дал Обаме и Байдену единое прозвище

RT на русскомвчера в 16:05
ТАСС

Станет ли напарница Байдена Камала Харрис «Бараком Обамой в юбке»

ТАССвчера в 08:00

Альянс Китая и России ударил по позициям доллара

Москва и Пекин придерживаются курса на отказ от американской валюты: проводимая странами политика дедолларизации торговли привела к тому, что сегодня в долларах впервые в истории производится меньше половины всех расчетов между странами, а доля национальных валют в операциях — максимальна.
Газета.Ruвчера в 15:24
144

Модель украла 22 миллиона из сейфа депутата и получила четыре года

Согласно оглашенному в суде обвинительному заключению, Синтюрева вместе с сообщником Ибрагимом Дудаевым зашла в апартаменты ЖК "Звезды Арбата", где жил Жигарев, и похитила из сейфа 20 миллионов рублей и 35 тысяч долларов.
РИА Новостивчера в 12:19
72

Сюткин показал первое фото новорожденного сына Лео

На снимке Сюткин вместе с супругой и новорожденным малышом позируют дома в праздничной обстановке: повсюду воздушные шары, игрушки, на заднем плане из золотых шаров составлена надпись — Leo.
Политическая Экспертизавчера в 10:07
17

В МИД России осудили соглашение об увеличении контингента США в Польше

"Вновь обращаем внимание, что наращивание американского военного присутствия в Польше не решает проблемы безопасности, напротив, лишь усугубляет и без того непростую ситуацию у западных границ России, способствуя эскалации напряженности и увеличивая риски непреднамеренных инцидентов", - так ответила она на подписание соглашения между США и Польшей.
Газета.Ru17:08
11

Налоговый прессинг и российский газ: латвийцев заставят покупать новые автомобили

В Латвии планируют ввести новый налог, который удорожит регистрацию подержанных автомобилей, более актуальных для латвийских экономических условий, но зато будет щадящим для покупателей дорогих электромобилей.
Sputnik Латвиявчера в 12:14

Названы затраты на обслуживание Tesla Model S

Новый владелец седана Tesla Model S недавно преодолел отметку в 482 тысяч 803 км. Он рассказал, что для него техническое обслуживание последних 138 тысяч 403 км обошлось в порядка 5 тысяч долларов.
Evo-rus.comвчера в 06:10
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Арбитры матча «Спартака» с «Сочи» отстранены от судейства

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что рефери Василий Казарцев и Алексей Еськов, работавшие на скандальном матче первого тура Премьер-лиги между "Спартаком" и "Сочи" (2:2), отстранены от судейства.
Российская газетавчера в 12:20