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Невские Новости

Дональд Трамп придумал прозвище для Обамы и Байдена

Президент США очень любит давать прозвища своим политическим соперникам. В этот раз Дональд Трамп не обошел вниманием Барака Обаму и Джо Байдена. Президент США Дональд Трамп известен своей любовью давать прозвища политическим соперникам.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Трамп придумал прозвище для Обамы и Байдена

Демократ Байден является главным соперником республиканца Трампа на предстоящих в ноябре президентских выборах. Трамп регулярно дразнит его "Сонный Джо".
РИА Новостивчера в 15:27
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Lenta.ru

Трамп придумал совместное прозвище для Обамы и Байдена

Lenta.ru17:29
Газета.Ru

Трамп придумал совместное прозвище для Обамы и Байдена

Газета.Ruвчера в 15:50
Известия

Трамп придумал общее прозвище для Обамы и Байдена

Известиявчера в 16:42
RT на русском

Трамп дал Обаме и Байдену единое прозвище

RT на русскомвчера в 16:05
Московский Комсомолец

Трамп предложил называть Обаму и Байдена «Обайденом»

Московский Комсомолецвчера в 15:51
Комсомольская правда

Трамп придумал совместное прозвище для Обамы и Байдена

Комсомольская правдавчера в 16:51
РИА Новости

Трамп придумал прозвище для Обамы и Байдена

РИА Новостивчера в 15:27

В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет

Решение о возможных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от соглашения целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
РИА Новости18:39
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«Роскосмос» доработает ракету «Союз-2» из-за выявленных отклонений

«Роскосмос» планирует доработать конструкцию головного обтекателя ракеты-носителя «Союз-2» после выявленных отклонений при стыковке грузового корабля «Прогресс МС-15» с Международной космической станцией (МКС).
Известия21:17
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Налоговый прессинг и российский газ: латвийцев заставят покупать новые автомобили

В Латвии планируют ввести новый налог, который удорожит регистрацию подержанных автомобилей, более актуальных для латвийских экономических условий, но зато будет щадящим для покупателей дорогих электромобилей.
Sputnik Латвиявчера в 12:14

В Белоруссии после трансляции разгона акций закрыли телеканал

В протоколе общего собрания, на котором присутствовали два человека, указано, что причиной увольнения Акберова стала трансляция видео с жестким разгоном акции протеста и мнения иностранных политологов о ситуации в Беларуси.
РБК22:34
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Российских медиков начнут прививать от коронавируса

Как сообщили в пресс-службе Минздрава России, медицинских работников будут прививать от коронавируса параллельно с пострегистрационными тестами вакцины от коронавируса "Спутник V", разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи.
Капитал странывчера в 03:52
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