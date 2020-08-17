Дональд Трамп придумал прозвище для Обамы и Байдена

Российская газета 18

Президент США очень любит давать прозвища своим политическим соперникам. В этот раз Дональд Трамп не обошел вниманием Барака Обаму и Джо Байдена. Президент США Дональд Трамп известен своей любовью давать прозвища политическим соперникам.