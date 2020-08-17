Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Невские Новости
Невские Новости

Дональд Трамп придумал прозвище для Обамы и Байдена

Президент США очень любит давать прозвища своим политическим соперникам. В этот раз Дональд Трамп не обошел вниманием Барака Обаму и Джо Байдена. Президент США Дональд Трамп известен своей любовью давать прозвища политическим соперникам.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Трамп придумал прозвище для Обамы и Байдена

Демократ Байден выступает главным соперником республиканца Трампа на предстоящих в ноябре президентских выборах. Трамп регулярно дразнит его "Сонный Джо".
РИА Новостивчера в 15:27
Подробнее о событии
Lenta.ru

Трамп придумал совместное прозвище для Обамы и Байдена

Lenta.ru17:29
Комсомольская правда

Трамп придумал совместное прозвище для Обамы и Байдена

Комсомольская правдавчера в 16:51
Известия

Трамп придумал общее прозвище для Обамы и Байдена

Известиявчера в 16:42
RT на русском

Трамп дал Обаме и Байдену единое прозвище

RT на русскомвчера в 16:05
Московский Комсомолец

Трамп предложил называть Обаму и Байдена «Обайденом»

Московский Комсомолецвчера в 15:51
Газета.Ru

Трамп придумал совместное прозвище для Обамы и Байдена

Газета.Ruвчера в 15:50
РИА Новости

Трамп придумал прозвище для Обамы и Байдена

РИА Новостивчера в 15:27

В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей

Регионы с наибольшей долей жителей с иммунитетом к коронавирусу: Москва (занимает первое место по числу заражений), Московская область (второе место), Санкт-Петербург (третье место), Тюменская область (34-е место), Ленинградская область (45-е место), Татарстан (48-е место), Астраханская область (52-е место).
Коммерсантъ00:29
400

Украина решила прекратить соглашение с Россией о торгпредствах

Соглашение между правительствами Украины и РФ о взаимном учреждении торговых представительств было подписано в Москве 22 октября 1992 года и предполагает функционирование торговых представительств на территории двух государств.
РИА Новостивчера в 05:39
47

«Роснефть» попросила приоритетный доступ заправок к трубе «Газпрома»

Нефтяная компания «Роснефть» пожаловалась в правительство на препятствия в развитии сети газовых заправок, главным из которых в компании назвали отсутствие приоритетного доступа к газотранспортной системе «Газпрома», пишет газета «Коммерсантъ».
РБК03:41
1

Польша призвала ЕС предоставить Белоруссии альтернативу России

Массовые протестные акции граждан начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.
РИА Новости04:29
6