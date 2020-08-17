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Дональд Трамп придумал прозвище для Обамы и Байдена

Президент США очень любит давать прозвища своим политическим соперникам. В этот раз Дональд Трамп не обошел вниманием Барака Обаму и Джо Байдена. Президент США Дональд Трамп известен своей любовью давать прозвища политическим соперникам.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Трамп придумал прозвище для Обамы и Байдена

Демократ Байден является главным соперником республиканца Трампа на предстоящих в ноябре президентских выборах. Трамп регулярно дразнит его "Сонный Джо".
РИА Новостивчера в 15:27
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Lenta.ru

Трамп придумал совместное прозвище для Обамы и Байдена

Lenta.ru17:29
Московский Комсомолец

Трамп предложил называть Обаму и Байдена «Обайденом»

Московский Комсомолецвчера в 15:51
Известия

Трамп придумал общее прозвище для Обамы и Байдена

Известиявчера в 16:42
RT на русском

Трамп дал Обаме и Байдену единое прозвище

RT на русскомвчера в 16:05
Комсомольская правда

Трамп придумал совместное прозвище для Обамы и Байдена

Комсомольская правдавчера в 16:51
Газета.Ru

Трамп придумал совместное прозвище для Обамы и Байдена

Газета.Ruвчера в 15:50
РИА Новости

Трамп придумал прозвище для Обамы и Байдена

РИА Новостивчера в 15:27

В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей

Регионы с наибольшей долей жителей с иммунитетом к коронавирусу: Москва (занимает первое место по числу заражений); Московская область (второе место); Санкт-Петербург (третье место); Тюменская область (34-е место); Ленинградская область (45-е место); Татарстан (48-е место); Астраханская область (52-е место).
В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей
Коммерсантъ00:29
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В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет

Решение о возможных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от соглашения целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
РИА Новости18:39
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Сюткин показал первое фото новорожденного сына Лео

На снимке Сюткин вместе с супругой и новорожденным малышом позируют дома в праздничной обстановке: повсюду воздушные шары, игрушки, на заднем плане из золотых шаров составлена надпись — Leo.
Политическая Экспертизавчера в 10:07
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Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчет голосов

"В Центральную избирательную комиссию заявителями не предоставлено данных, свидетельствующих о том, что участковыми комиссиями результаты выборов установлены неправильно", - уточнили в ведомстве, добавив, что доводы заявителей, требующих пересчет голосов, "носят по существу предположительный характер".
Газета.Ru01:24
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Хабиров обещал не преследовать экоактивистов, защищающих Куштау

Уфа, 17 августа 2020, 23:40 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров на встрече с экоактивистами, защищающими гору-шихан Куштау, пообещал, что никто не будет преследовать активистов, выступающих против разработки этой горы «Башкирской содовой компанией».
REGNUMвчера в 16:40
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