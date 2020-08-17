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Дональд Трамп придумал прозвище для Обамы и Байдена

Президент США очень любит давать прозвища своим политическим соперникам. В этот раз Дональд Трамп не обошел вниманием Барака Обаму и Джо Байдена. Президент США Дональд Трамп известен своей любовью давать прозвища политическим соперникам.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Трамп придумал прозвище для Обамы и Байдена

Демократ Байден является главным соперником республиканца Трампа на предстоящих в ноябре президентских выборах. Трамп регулярно дразнит его "Сонный Джо".
РИА Новостивчера в 15:27
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Lenta.ru

Трамп придумал совместное прозвище для Обамы и Байдена

Lenta.ru17:29
Комсомольская правда

Трамп придумал совместное прозвище для Обамы и Байдена

Комсомольская правдавчера в 16:51
Известия

Трамп придумал общее прозвище для Обамы и Байдена

Известиявчера в 16:42
RT на русском

Трамп дал Обаме и Байдену единое прозвище

RT на русскомвчера в 16:05
Московский Комсомолец

Трамп предложил называть Обаму и Байдена «Обайденом»

Московский Комсомолецвчера в 15:51
Газета.Ru

Трамп придумал совместное прозвище для Обамы и Байдена

Газета.Ruвчера в 15:50
РИА Новости

Трамп придумал прозвище для Обамы и Байдена

РИА Новостивчера в 15:27

«Мы вас ожидали»: появился тизер новой игры про Бэтмена от WB Montreal

В Twitter студии WB Montreal появился свежий тизер новой игры про Бэтмена, в котором снова мелькают намёки на Суд Сов. В нём показывают своеобразный прицел, в центре которого мелькают разные знаки.
Игромания.рувчера в 11:31
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Эксперт заявил, что эта неделя станет критически важной для рубля

Аналитик добавил, что на следующей неделе курс евро может упасть ниже 85 рублей, а доллар - до 72,5. Колебания валюты начались вслед за изменениями на нефтяном рынке, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению.
Газета.Ruвчера в 09:15
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Совфед указал условие новых выплат на детей до 16 лет

Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский заявил, что принятие решения по августовским выплатам на детей до 16 лет будет зависеть от соглашения ряда инстанций, в том числе социального блока правительства.
Газета.Ru21:14
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Правозащитники сообщили об аресте 30 протестующих в районе Куштау

Ишимбайский городской суд арестовал около 30 задержанных во время протестов на шихане Куштау в Башкирии, сообщила РИА Новости секретарь совета по правам человека при главе региона Зульфия Гайсина.
РИА Новостивчера в 10:49
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Воронежский оперштаб потребовал наказывать за несоблюдение масочного режима

Напомним, в предыдущем решении оперштаба (от 6 августа) говорилось о необходимости ужесточить контроль за соблюдением масочного режима, теперь же от муниципальных глав требуется «принимать меры».
Горкомвчера в 01:25

Бизнес Приамурья за счет мер господдержки не должен столкнуться с серьезными проблемами - губернатор Орлов

По словам губернатора, предоставленными мерами поддержки, которые были разделены на два этапа, в Приамурье воспользовались около 20 тыс. представителей малого и среднего бизнеса.
Интерфакс - Россия22:24

РФС проводит расследование в связи со смертью 17-летнего футболиста

Главный врач сборной России и председатель медицинского комитета Российского футбольного союза (РФС) Эдуард Безуглов заявил, что проводится расследование по поводу смерти 17-летнего футболиста Михаила Колосова во время матча.
Metaratingsвчера в 14:25
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