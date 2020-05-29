Политика
Кавказ ПостДональд Трамп пригрозил ввести войска в бунтующий Миннеаполис
Полиция пустил в ход слезоточивый газ и резиновые пули. В своем Twitter глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что введет войска Национальной гвардии в бунтующий город, если мэр Джейкоб Фрей не усмирит толпу. Мэра президент США назвал «слабаком»
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Не могу оставаться в стороне и смотреть на то, что происходит с замечательным американским городом Миннеаполисом. Полное отсутствие руководства. Или очень слабый радикальный левый мэр Джейкоб Фрей примет меры и возьмет город под контроль, или я направлю национальную гвардию и сделаю все, как надо.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАРИА Новости 02:14
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