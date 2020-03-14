Коронавирус
Суть событийДональд Трамп сдал тест на коронавирус
Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что сдал тест на коронавирус, но результатов пока нет. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции в Белом доме, которая состоялась в субботу, 14 марта. По его словам, анализы были сданы еще в пятницу.
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Общество
Собянин опроверг слухи о занижении числа зараженных COVID-19 в Москве
Власти Москвы не скрывают информацию по числу зараженных коронавирусом COVID-19 и заинтересованы в предоставлении максимально полной информации, чтобы не допустить распространения инфекции, заявил мэр столицы Сергей Собянин в программе "Неделя в городе" на "России 1" (ВГТРК).
Общество
На Украине шеф-повар назвал основную ошибку при приготовлении борща
Днепропетровск, Украина, 15 марта 2020, 08:30 — REGNUM Шеф-повар Антон Самойлов рассказал о главной ошибке при приготовлении борща в домашних условиях.
Авто
В Чили нашли редчайшую модель советского микроавтобуса
Чили обнаружили советский микроавтобус РАФ-977 первой серии выпуска, которой, как считалось ранее, не сохранилось.
Политика
Националисты из ракетницы обстреляли российское посольство в Киеве
Украинские националисты, участвовавшие в Марше добровольцев, который прошел в субботу, 14 марта, в Киеве, пустили ракетницу по зданию российского посольства.
Общество
Экономист JPMorgan предупредил о череде дефолтов в ближайшее время
В ближайшее время несколько стран могут объявить дефолт, заявил руководитель отдела рынков в JPMorgan International Дэвид Стаббс в интервью газете «Зеркало недели».
Общество
Психолог объяснил отсутствие паники у россиян из-за коронавируса
Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран, заявил клинический психолог Михаил Хорс, передает Nation News.
Футбол
«Рубин» одержал первую победу при Слуцком
«Рубин» одержал первую победу при Леониде Слуцком. Казанцы взяли важнейшие три очка в Туле, обыграв «Арсенал» с минимальным счетом.
Здоровье
Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе
Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
Общество
Дерипаска призвал ввести полный карантин в РФ из-за коронавируса
«Без полного закрытия границ уже завтра невозможно остановить рост числа инфицированных и распространение вируса в России», — отметил Дерипаска.
Армия и оружие
Военная полиция России выдвинулась к месту патрулирования с Турцией
Взвод военной полиции России направился к месту начала совместного с Турцией патрулирования на участке трассы М4 в сирийской провинции Идлиб.
Шоу-бизнес
Развод Лолиты Милявской не состоялся из-за коронавируса
Биатлон
Мартен Фуркад победил в последней гонке в карьере
Фуркад победил в гонке преследования. Йоханнес Бё пришел четвертым, но этого хватило для победы в Кубке мира.
Происшествия
В Саратовской области нашли тело пропавшего мальчика
Футбол
Роналду бесплатно отдаст свои отели в Португалии под больницы
Португальский футболист Криштиану Роналду внес свою лепту в борьбу с коронавирусом.
Политика
Конституционный суд начал заседание о поправках в Конституцию
Конституционный суд начал заседание о поправках в Конституцию Конституционный суд России начал экстренное заседание по проверке закона о поправках в Конституцию, подписанного сегодня днем, 14 марта, президентом Владимиром Путиным.
Энергетика
Костин заявил о выгодной для России ожидаемой стоимости нефти
Американская сланцевая нефть стоит в районе 40 долларов, а бюджет Эр-Рияда изначально рассчитан на стоимость топлива выше 65 долларов.
Армия и оружие
В ДНР заявили о 30 нарушениях со стороны силовиков за сутки
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило – 30 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
Музыка
Гендиректор ЕМГ прокомментировал песню Little Big для Евровидения
Генеральный директор «Европейской медиагруппы» оценил песню Little Big для выступления на Евровидении.
Авто
Рассказали, когда не стоит складывать зеркала заднего вида
Автомобильные специалисты рассказали водителям, почему никогда не нужно складывать зеркала заднего вида на парковке.
Общество
Илон Маск сравнил смертность от коронавируса и ДТП
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск считает неоправданной опасность заражения коронавирусом.
Шоу-бизнес
Дочь аптечного блогера Екатерины Диденко узнала о смерти отца
Аптечный блогер очень переживала, как печальную новость воспримет четырехлетняя дочь — ребенок часто спрашивала об отце и не понимала, почему его нет рядом.
Космос
«Роскосмос» создает новый космический корабль
Пилотируемый космический корабль на базе «Орла» построят для лунной программы. Однако новый образец будет значительно легче предыдущих.
Экономика
Квартиры привлекли покупателей
Застройщики смогли повысить цены Падение рубля снова подстегнуло интерес россиян к покупке недвижимости, на этом фоне цены на новостройки показывают положительную динамику.
Общество
Массовые мероприятия запретили в Петербурге из-за коронавируса
Правительство Санкт-Петербурга ввело запрет на проведение массовых мероприятий в городе из-за распространения коронавируса COVID-19, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.
Интернет
Мобильное приложение YouTube получило обновление интерфейса
В настоящее время обновление приложения YouTube доступно всем пользователям мобильных устройств, работающих под управлением Android и iOS.
Армия и оружие
Истребители США «перехватили» российские Ту-142 рядом с Аляской
Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) в своем Twitter заявило, что истребители F-22 "перехватили" российские самолеты, которые 15 минут находились в американской опознавательной зоне противовоздушной обороны (ADIZ) вблизи Аляски.
Футбол
«Спартак» победил «Оренбург» в матче РПЛ
Московский «Спартак» обыграл в гостях «Оренбург» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Общество
Первый случай коронавируса зарегистрирован в Узбекистане
Первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Узбекистане.
Армия и оружие
В США не видят военного потенциала у российских Су-57 и «Арматы»
«Скромный флот российских современных истребителей не имеет никакого реального военного потенциала, который был бы достоин внимания, это же касается танка Т-14», - утверждает автор.