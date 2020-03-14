Коронавирус

Суть событийСуть событийДональд Трамп сдал тест на коронавирус

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что сдал тест на коронавирус, но результатов пока нет. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции в Белом доме, которая состоялась в субботу, 14 марта. По его словам, анализы были сданы еще в пятницу.
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Трамп сдал тест на коронавирус

RT на русскомвчера в 14:48

Трамп заявил, что сдал тест на коронавирус

ТАССвчера в 13:38

Трамп планирует сдать тест на коронавирус

Коммерсантъ13 марта в 22:50

Трамп сдал тест на коронавирус

Интерфаксвчера в 12:59

Трамп сдал тест на коронавирус

РИА Новостивчера в 12:48

Трамп сообщил, что сдал тест на коронавирус

RuNews24.ruвчера в 13:10

Трамп сдал тест на коронавирус

РБКвчера в 14:13
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Общество

Собянин опроверг слухи о занижении числа зараженных COVID-19 в Москве

Власти Москвы не скрывают информацию по числу зараженных коронавирусом COVID-19 и заинтересованы в предоставлении максимально полной информации, чтобы не допустить распространения инфекции, заявил мэр столицы Сергей Собянин в программе "Неделя в городе" на "России 1" (ВГТРК).
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На Украине шеф-повар назвал основную ошибку при приготовлении борща

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В Чили нашли редчайшую модель советского микроавтобуса

Чили обнаружили советский микроавтобус РАФ-977 первой серии выпуска, которой, как считалось ранее, не сохранилось.
РИА Новости вчера в 21:59
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Националисты из ракетницы обстреляли российское посольство в Киеве

Украинские националисты, участвовавшие в Марше добровольцев, который прошел в субботу, 14 марта, в Киеве, пустили ракетницу по зданию российского посольства.
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В ближайшее время несколько стран могут объявить дефолт, заявил руководитель отдела рынков в JPMorgan International Дэвид Стаббс в интервью газете «Зеркало недели».
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Общество

Психолог объяснил отсутствие паники у россиян из-за коронавируса

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Kazanfirst.ru вчера в 14:00
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РИА Новости вчера в 07:37
Общество

Дерипаска призвал ввести полный карантин в РФ из-за коронавируса

«Без полного закрытия границ уже завтра невозможно остановить рост числа инфицированных и распространение вируса в России», — отметил Дерипаска.
BFM.ru вчера в 02:21
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Военная полиция России выдвинулась к месту патрулирования с Турцией

Взвод военной полиции России направился к месту начала совместного с Турцией патрулирования на участке трассы М4 в сирийской провинции Идлиб.
RT на русском 02:03
Шоу-бизнес

Развод Лолиты Милявской не состоялся из-за коронавируса

Kleo.ru 13 марта в 06:29
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Мартен Фуркад победил в последней гонке в карьере

Фуркад победил в гонке преследования. Йоханнес Бё пришел четвертым, но этого хватило для победы в Кубке мира.
Спорт день за днем вчера в 09:36
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В Саратовской области нашли тело пропавшего мальчика

Российская газета вчера в 14:12
Футбол

Роналду бесплатно отдаст свои отели в Португалии под больницы

Португальский футболист Криштиану Роналду внес свою лепту в борьбу с коронавирусом.
Российская газета 02:58
Политика

Конституционный суд начал заседание о поправках в Конституцию

Конституционный суд начал заседание о поправках в Конституцию Конституционный суд России начал экстренное заседание по проверке закона о поправках в Конституцию, подписанного сегодня днем, 14 марта, президентом Владимиром Путиным.
Медиазона вчера в 11:51
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Костин заявил о выгодной для России ожидаемой стоимости нефти

Американская сланцевая нефть стоит в районе 40 долларов, а бюджет Эр-Рияда изначально рассчитан на стоимость топлива выше 65 долларов.
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В ДНР заявили о 30 нарушениях со стороны силовиков за сутки

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило – 30 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
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Генеральный директор «Европейской медиагруппы» оценил песню Little Big для выступления на Евровидении.
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Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск считает неоправданной опасность заражения коронавирусом.
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Аптечный блогер очень переживала, как печальную новость воспримет четырехлетняя дочь — ребенок часто спрашивала об отце и не понимала, почему его нет рядом.
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«Роскосмос» создает новый космический корабль

Пилотируемый космический корабль на базе «Орла» построят для лунной программы. Однако новый образец будет значительно легче предыдущих.
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Застройщики смогли повысить цены Падение рубля снова подстегнуло интерес россиян к покупке недвижимости, на этом фоне цены на новостройки показывают положительную динамику.
Коммерсантъ 03:16
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Массовые мероприятия запретили в Петербурге из-за коронавируса

Правительство Санкт-Петербурга ввело запрет на проведение массовых мероприятий в городе из-за распространения коронавируса COVID-19, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.
Политика Сегодня 13 марта в 07:57
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В ВОЗ объяснили высокую смертность от коронавируса в Италии

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Мобильное приложение YouTube получило обновление интерфейса

В настоящее время обновление приложения YouTube доступно всем пользователям мобильных устройств, работающих под управлением Android и iOS.
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Истребители США «перехватили» российские Ту-142 рядом с Аляской

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) в своем Twitter заявило, что истребители F-22 "перехватили" российские самолеты, которые 15 минут находились в американской опознавательной зоне противовоздушной обороны (ADIZ) вблизи Аляски.
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Московский «Спартак» обыграл в гостях «Оренбург» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ вчера в 09:25
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Первый случай коронавируса зарегистрирован в Узбекистане

Первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Узбекистане.
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В США не видят военного потенциала у российских Су-57 и «Арматы»

«Скромный флот российских современных истребителей не имеет никакого реального военного потенциала, который был бы достоин внимания, это же касается танка Т-14», - утверждает автор.
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