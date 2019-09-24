Политика
Южный ФедеральныйТрамп поставил ультиматум Европе из-за помощи Украине
Президент США Дональд Трамп выступил перед журналистами, сообщив о своем решении блокировать выделение помощи Украине. Подобный шаг продиктован желанием заставить Европу и другие страны также вносить свой вклад в помощь Украине.
Читать в источнике
Оценить289
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 21:13, Вашингтон
Происшествия
Пожар на плавбазе «Пётр Житников» локализовали
RT на русском 19:11
Финансы
ЦБ может ввести отрицательные ставки по валютным депозитам
Центробанк может ввести отрицательные ставки по валютным депозитам, заявила глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.
РИА Новости 10:15
Политика
Лавров «поблагодарил» США за то, что «в конце концов получил визу»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров "выразил благодарность" США за то, что смог получить визу для участия в сессии генеральной ассамблеи ООН.
РИА Новости 18:13
Шоу-бизнес
Лечащий врач Александра Числова подтвердил наличие у актера ВИЧ
Лечащий врач российского актера Александра Числова предоставил сведения о наличии у своего пациента ВИЧ-инфекции.
Дни24 07:45
Политика
Зеленский рассказал о подключении США к «нормандскому формату»
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что подключение США к «нормандскому формату» на данный момент не планируется.
Известия 18:29
Гаджеты
В России запускают продажи миниатюрного смартфона Palm
В октябре в России начнутся продажи миниатюрных смартфонов Palm, пишет ресурс Mobile-Review.Новинка была представлена еще в 2018 году.
UfaTime.ru вчера в 04:24
Энергетика
Дания попала в газовую зависимость от России
На период простоя Копенгаген планирует закупать голубое топливо у Германии, тем самым попав в зависимость от России.
News.ru вчера в 11:44
Футбол
Роналду никогда не голосовал за Месси
Оказывается, Криштиану Роналду никогда не голосовал за Лионеля Месси.
Евро-футбол.ру 17:08
Футбол
«Монако» обыграл «Ниццу» благодаря дублю Головина
Газета.Ru 17:14
Наука
Ученые выяснили, почему мозг стирает сны
Японские ученые выяснили, что влияет на процесс стирания сновидений человеческим мозгом.
Взгляд.ру 03:21
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала о фейке про 15 млн рублей
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, будто Анну Заворотнюк настойчиво приглашали в программу «Прямой эфир» Андрея Малахова, чтобы она рассказала о состоянии здоровья матери.
REGNUM 18:37
Политика
Трамп разрешил опубликовать стенограмму разговора с Зеленским
Президент США Дональд Трамп одобрил публикацию полной расшифровки телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Коммерсантъ 15:28
Технологии
Роскомнадзор назвал Apple TV+ угрозой российским видеосервисам
Онлайн-кинотеатр Apple TV+ может создать угрозу конкуренции для аналогичных российских сервисов, передает ТАСС слова руководителя Роскомнадзора Александра Жарова.
Computerworld Россия 07:58
Политика
Путин отметил успехи в создании российского оружия нового поколения
Президент Владимир Путин в приветствии работникам атомной отрасли заявил, что создание вооружения нового поколения, направленного на обеспечение стратегического баланса в мире, стало одним из успехов данной сферы.
Московский Комсомолец 13:26
Политика
СМИ раскрыли содержание послания Путина странам НАТО
Президент Владимир Путин в минувший четверг направил в столицы ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа.
РИА Новости 19:06
Политика
Соловьев эмоционально отреагировал на «либеральный бред» о России
Телеведущий Владимир Соловьев вышел из себя во время обсуждения образа Иосифа Сталина в прямом эфире канала "Россия 1". Журналист громко кричал, бил по барьеру и в целом очень резко отреагировал на "либеральный бред про российскую историю".
Комсомольская правда 00:52
Шоу-бизнес
Луиза-Габриэла Бровина рассталась с бойфрендом
Актриса удалила из личного блога совместные фото с экс-бойфрендом и заявила, что теперь свободна.
StarHit.ru вчера в 15:00
Авто
Прокуратура обвинила руководство Volkswagen в манипулировании рынком
Прокуратура города Брауншвейг (федеральная земля Нижняя Саксония) предъявила обвинения в манипулировании рынком главному исполнительному директору Volkswagen (VW) Герберту Диссу, председателю набсовета Хансу Дитеру Пёчу и бывшему гендиректору компании Мартину Винтеркорну.
РБК 07:53
Кино
От России на «Оскар» выдвинули фильм «Дылда»
Российский оскаровский комитет выдвинул на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» фильм «Дылда» Кантемира Балагова.
РБК 13:03
Игры
The Last of Us Part II выйдет 21 февраля 2020 года
Cyber.sports.ru 16:34
Происшествия
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.
РИА Новости 05:21
Транспорт
Подтверждены проблемы с Sukhoi Superjet 100 в России
Авиакомпания «Ямал» и аэропорт Нового Уренгоя подтвердили информацию о случаях перегрузки на самолетах Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), пишет ТАСС со ссылкой на заявление авиакомпании.
Lenta.ru 06:34
Футбол
«Динамо» отправилось на матч с «Лучом»
«Динамо» отправилось на матч 1/16 финала Олимп-Кубка России против «Луча».
Спорт-Экспресс 14:27
Общество
Меган Маркл и принц Гарри нарушили протокол во время турне в ЮАР
В первый день десятидневного турне принц Гарри и Меган Маркл посетили Кейптаун, где герцогиня обсудила с представительницами общественных организаций защиту прав женщин и детей.
Известия 14:32
Шоу-бизнес
Кристина Асмус ответила на слухи о разводе с Гариком Харламовым
В своем Instagram Асмус иронично ответила на публикации о том, что о разводе свидетельствует отсутствие обручального кольца на ее руке.
Вечерняя Москва 20:10
Общество
Почти 52 тыс. россиян могут лишиться работы до конца сентября
До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Известия 18:45
Происшествия
Экс-мэр Новокуйбышевска скончался в больнице
Бывший мэр Новокуйбышевска в Самарской области Владимир Фомин скончался после попытки суицида.
Российская газета 04:44
Экономика
S&P 500 рекордно упал после сообщений о начале импичмента Трампу
Индекс S&P 500 на закрытии торгов во вторник упал на 0,84% до 2966,6 пункта, показав максимальное дневное падение за месяц (в последний раз столь серьезное падение было зафиксировано 23 августа).
РБК 20:15
Волейбол
Сборная России по волейболу покинула чемпионат Европы
Мужская сборная России по волейболу не смогла переиграть национальную команду Словении, уступив со счетом 1:3 в четвертьфинальном матче чемпионата Европы.
АБН вчера в 17:31