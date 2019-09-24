Политика
Военное делоДональд Трамп выдвинул Европе ультиматум по оказанию помощи Украине
Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что будет всячески блокировать выделение помощи Украине до тех пор, пока Европа и другие страны не начнут выделять помощь Киеву и из своего кармана.
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Таким образом, дело не в ЕС. Трамп просто не хочет тратить деньги на Украину.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельРИА Новости 12:58
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Политика
Объявлено о начале процедуры импичмента Трампа
Палата представителей США начала процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа.
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Джонсон считает «очень позитивной» свою политику в отношении России
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Путин проведет переговоры с Мадуро в Москве
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Потом Гарри тоже акцентировал внимание на жене, назвав ее «лучшей мамой».
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Эхо Москвы 02:30
Общество
«Ямал» подтвердил данные о претензиях к SSJ100 из-за перегрузок
Авиаперевозчик «Ямал» и аэропорт Нового Уренгоя подтвердили информацию о претензиях к превышению показателя вертикальных перегрузок самолетов SSJ100 при взлетах и посадках.
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Футбол
Чалова включили в топ-7 игроков вне пределов ведущих чемпионатов
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Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен доступ.
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Дочь Заворотнюк пожаловалась на назойливых журналистов
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна попросила журналистов оставить ее семью в покое и не спекулировать на теме тяжелой болезни матери.
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Ученые совершили прорыв в иммунотерапии рака
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