Политика

Военное делоВоенное делоДональд Трамп выдвинул Европе ультиматум по оказанию помощи Украине

Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что будет всячески блокировать выделение помощи Украине до тех пор, пока Европа и другие страны не начнут выделять помощь Киеву и из своего кармана.
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Алексей Пушков
Таким образом, дело не в ЕС. Трамп просто не хочет тратить деньги на Украину.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельРИА Новости 12:58

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