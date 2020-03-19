Энергетика
Мир новостейДональд Трамп занялся шантажом для регулировки мировых цен на нефть
Цена на нефть сразу поднялась почти на 10 долларов после того, как в нефтяную войну между Россией и Саудовской Аравией вмешался Дональд Трамп. США прямо заявили Эр-Рияду и Москве, что нельзя, решая собственные корпоративные проблемы, обрушивать мировой рынок нефти.
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с чего всё началось
США вмешаются в ситуацию на нефтяном рынке в "нужное время", а пока пытаются найти "нечто среднее" между выгодой от низких цен и защитой своей нефтяной промышленности, заявил президент Дональд Трамп.РИА Новостивчера в 13:04
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Трамп обещал вмешаться из-за разрушительной для экономики России цены нефти
Московский Комсомолецвчера в 13:25
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