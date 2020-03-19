Энергетика

Мир новостейМир новостейДональд Трамп занялся шантажом для регулировки мировых цен на нефть

Цена на нефть сразу поднялась почти на 10 долларов после того, как в нефтяную войну между Россией и Саудовской Аравией вмешался Дональд Трамп. США прямо заявили Эр-Рияду и Москве, что нельзя, решая собственные корпоративные проблемы, обрушивать мировой рынок нефти.
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с чего всё началось

Трамп заявил, что США вмешаются в ситуацию на рынках в нужное время

США вмешаются в ситуацию на нефтяном рынке в "нужное время", а пока пытаются найти "нечто среднее" между выгодой от низких цен и защитой своей нефтяной промышленности, заявил президент Дональд Трамп.
РИА Новостивчера в 13:04

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Трамп заявил, что США вмешаются в ситуацию на рынках в нужное время

РИА Новостивчера в 13:04

Трамп намерен «в надлежащее время» подключиться к обсуждению ситуации на рынке нефти

ТАССвчера в 13:19

Трамп заявил, что вмешается в ситуацию на нефтяном рынке

RT на русскомвчера в 13:17

Трамп пообещал вмешаться в ситуацию на рынках «в нужное время»

РБКвчера в 17:07

Трамп пообещал участие США в ситуации на нефтяном рынке в «нужное время»

Известиявчера в 13:48

Трамп обещал вмешаться из-за разрушительной для экономики России цены нефти

Московский Комсомолецвчера в 13:25

«В нужное время я вмешаюсь» — Трамп о ситуации на нефтяных рынках

Телеканал 360°вчера в 14:25
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Комментарии

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