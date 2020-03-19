США вмешаются в ситуацию на нефтяном рынке в "нужное время", а пока пытаются найти "нечто среднее" между выгодой от низких цен и защитой своей нефтяной промышленности, заявил президент Дональд Трамп.

с чего всё началось

Цена на нефть сразу поднялась почти на 10 долларов после того, как в нефтяную войну между Россией и Саудовской Аравией вмешался Дональд Трамп. США прямо заявили Эр-Рияду и Москве, что нельзя, решая собственные корпоративные проблемы, обрушивать мировой рынок нефти.

Дональд Трамп занялся шантажом для регулировки мировых цен на нефть

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