с чего всё началось

Дональд Трамп признался, что не хотел звонить Владимиру Зеленскому. Однако глава Минэнерго США Рик Перри настоял на этом. По информации издания, соответствующее заявление американский лидер сделал во время телефонного разговора с республиканцами из палаты представителей.

Дональд Трамп заявил, что не хотел звонить Владимиру Зеленскому

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Политика Путин признался в отсутствии интереса к положению Зеленского Президент России Владимир Путин, общаясь с корреспондентом NBC News Киром Симмонсом за кулисами в ходе Российской энергетической недели, ответил на вопрос об украинском лидере Владимире Зеленском.

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Наука Высокий уровень загрязнения воздуха провоцирует людей на преступность Группа исследователей из Университета штата Колорадо обнаружила взаимосвязь между воздействием загрязненного воздуха и агрессивным поведением человека, но точная причинно-следственная связь до сих пор неизвестна.

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Политика Клинцевич назвал беспрецедентным допрос депутата Юмашевой в США Соединённые Штаты могут сделать вид, что в случае с задержанием депутата Госдумы Инги Юмашевой ничего особенного не произошло.

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Политика В Киеве завершился митинг против «формулы Штайнмайера» На майдане Незалежности в Киеве завершился митинг активистов, выступающих против согласования Украиной «формулы Штайнмайера».

Футбол Власти Нидерландов решили отказаться от названия Голландия Правительство Нидерландов решило отказаться от названия Голландия, сообщил портал Adformatie.

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Происшествия В Петербурге блогер упал с высоты, делая селфи Блогер попал в реанимацию после неудачной попытки сделать селфи на заброшенной котельной в Санкт-Петербурге.

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