Политика
iReactorДональд Трамп заявил, что не хотел звонить Владимиру Зеленскому
Дональд Трамп признался, что не хотел звонить Владимиру Зеленскому. Однако глава Минэнерго США Рик Перри настоял на этом. По информации издания, соответствующее заявление американский лидер сделал во время телефонного разговора с республиканцами из палаты представителей.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп объяснил республиканцам в палате представителей США причину своего звонка украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, пишет Axios со ссылкой на источники.Известиявчера в 20:14
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В МЧС назвали способы защиты от агрессивной собаки
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Что произошло Туристический автобус, ехавший из Саратова в село Большое Болдино, где расположен музей-заповедник Пушкина, опрокинулся у села Паново-Осаново.
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Политика
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SM News вчера в 11:02
Политика
Путин признался в отсутствии интереса к положению Зеленского
Президент России Владимир Путин, общаясь с корреспондентом NBC News Киром Симмонсом за кулисами в ходе Российской энергетической недели, ответил на вопрос об украинском лидере Владимире Зеленском.
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Культура
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Ведущая программы "Секрет на миллион" на НТВ Лера Кудрявцева осталась без награды. Вручение наград ТЭФИ-2018 состоялось в Москве.
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Доклад датского премьера вызвал истерический хохот в парламенте
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РИА Новости 08:35
Наука
Высокий уровень загрязнения воздуха провоцирует людей на преступность
Группа исследователей из Университета штата Колорадо обнаружила взаимосвязь между воздействием загрязненного воздуха и агрессивным поведением человека, но точная причинно-следственная связь до сих пор неизвестна.
FoxTime.ru 04 октября в 05:14
Культура
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После объявления итогов шоу победитель вновь выступил перед зрителями, а также наставники и участники показали совместный номер.
RT на русском 04 октября в 18:05
Политика
Клинцевич назвал беспрецедентным допрос депутата Юмашевой в США
Соединённые Штаты могут сделать вид, что в случае с задержанием депутата Госдумы Инги Юмашевой ничего особенного не произошло.
News.ru 05:49
Общество
Руководство Ozon встретилось с бастующими в Петербурге курьерами
Руководство службы доставки Ozon встретилось в Санкт-Петербурге с курьерами, которые не вышли на работу.
Известия 08:39
Политика
В Киеве завершился митинг против «формулы Штайнмайера»
На майдане Незалежности в Киеве завершился митинг активистов, выступающих против согласования Украиной «формулы Штайнмайера».
REGNUM 09:41
Футбол
Власти Нидерландов решили отказаться от названия Голландия
Правительство Нидерландов решило отказаться от названия Голландия, сообщил портал Adformatie.
РИА Новости 02:20
Общество
В Гидрометцентре рассказали об «октябрьском потеплении» в Москве
Вильфанд подчеркнул, что во второй половине недели москвичей ждёт «октябрьское потепление»: в четверг температура будет выше нормы на 1 °С, а в пятницу днём воздух может прогреться до +14 °С, что на 2 °С превысит климатическую норму.
RT на русском 09:18
Кино
«Ходячие мертвецы» продлены на 11 сезон
Kinonews.ru 04:59
Происшествия
В Петербурге блогер упал с высоты, делая селфи
Блогер попал в реанимацию после неудачной попытки сделать селфи на заброшенной котельной в Санкт-Петербурге.
РИА Новости 09:15
Происшествия
Американскую студентку изнасиловали в Петербурге
Студентку из США, которая приехала в Россию по обмену, изнасиловали в Санкт-Петербурге. Об этом 6 октября сообщает РЕН ТВ.
Известия 04:29
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Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков
Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.
Lenta.ru 00:06
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Вести.Ru 02:41
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Пресс-служба «Уфы» опубликовала видеоподборку спорных эпизодов из матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (0:1), прикрепив хештег #ЕгоровУходи.
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«В России были хорошие уборщики?» Первые отзывы критиков о сериале «Екатерина Великая» от HBO
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Жители России рассказали, какая зарплата нужна для счастья
Заработная плата в размере 161 тыс. рублей обеспечит среднестатистическому жителю России счастливую жизнь.
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Шоу-бизнес
Маргарита Грачева, которой муж отрубил руки, собирается замуж
Напомним, что Маргарите Грачевой в пылу ревности муж отрубил кисти обеих рук.
Медпульс 04 октября в 12:30
Происшествия
Спасенный при ЧП в Магнитогорске ребенок сделал первые шаги
Спасенный из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске Ваня Фокин начал ходить.
РИА Новости 06:36
Происшествия
Экс-депутат Госсобрания Якутии погиб после нападения медведя
ТАСС вчера в 08:33
Происшествия
В Таиланде пять слонов погибли, спасая слоненка, упавшего в водопад
Пять слонов погибли в тайском национальном парке Кхауяй при попытке спасти слоненка, упавшего в водопад.
Gazeta.SPb вчера в 14:26