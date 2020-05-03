Политика
ТАССТрамп заявил, что рад появлению Ким Чен Ына на публике здоровым
Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что рад появлению лидера КНДР Ким Чен Ына на публике и тому, что с тем все хорошо. На своей странице в Twitter американский лидер сделал репост записи, посвященной церемонии открытия Сунчхонского завода удобрений, в которой принял участие Ким Чен Ын.
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Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 13:15
Технологии
Немцы разработали «единственную приемлемую стратегию» в борьбе с коронавирусом
Немецкие специалисты уверены, что сдерживание темпов распространения эпидемии - "единственная приемлемая стратегия" в борьбе с вирусом SARS-CoV-2.
Территория новостей 10:38
Политика
Украина обвинила РФ в помехах при расследовании одесской трагедии
«Россия является единственной стороной, которая не заинтересована в установлении объективной картины гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года», — передает слова МИД РИА «Новости».
URA.Ru 21:40
Финансы
Костин посоветовал правительству увеличить госдолг до ₽6 трлн
Вице-премьер Андрей Белоусов 23 апреля заявил, что объем дополнительных заимствований России может составить 1,5–2 млрд руб.
РБК 05:19
Происшествия
К 300 приблизилось число случаев коронавируса в Бурятии
В Бурятии за сутки коронавирус подтвердился еще у 26 человек. Теперь в республике зарегистрировано 297 случаев COVID-19.
EastRussia 29 апреля в 22:06
Общество
Борис Джонсон рассказал о плане на случай смерти от коронавируса
Правительство Великобритании разработало резервный план на случай смерти премьер-министра Бориса Джонсона, когда тот боролся за жизнь с коронавирусом.
Lenta.ru 19:36
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
Общество
Илон Маск назвал акции Tesla слишком дорогими
Основатель космической компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск заявил, что биржевая цена акций Tesla, по его мнению, слишком высока.
РБК вчера в 16:15
Общество
Попова заявила об отсутствии до марта в России коронавируса
Не было случаев заражения россиян коронавирусом до марта этого года, и мнения некоторых россиян о том, что инфекцией можно было переболеть уже в январе или феврале, ошибочно.
РБК 09:54
Общество
Число заболевших коронавирусом в Приморье почти достигло 500
Общее количество заразившихся в крае достигло 494 человека, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Владивосток-Новости 21:30
Общество
В Канаде запретили продажу штурмового оружия
Запрет на покупку и продажу штурмового оружия введен в Канаде, заявил премьер-министр этой страны Джастин Трюдо 1 мая в своем телеобращении к нации.
ИА Красная Весна вчера в 12:49
Наука
В США ученые обучают лабрадоров поиску зараженных коронавирусом
Ученые США разрабатывают новую неинвазивную методику диагностики носителей COVID-19. Лабрадоров обучают поиску зараженных коронавирусом.
OAnews 30 апреля в 23:00
Кино
Disney собирается выпустить ремейк мультфильма «Геркулес»
Американская кинокомпания Disney собирается выпустить ремейк одного из самых популярных мультфильмов 1990-х годов.
Актуальные Новости вчера в 01:43
Общество
Соловьев оценил сообщения об особняке Малышевой в США
В комментарии Ura.ru Соловьев, оценивая критику в адрес Малышевой, напомнил, что она уже много лет «блистательно работает на Первом канале», а также является «замечательным врачом».
Взгляд.ру 30 апреля в 07:16
Здоровье
Власти Петербурга объяснили очереди из скорых у стационаров
Власти Петербурга объяснили очереди из машин скорой помощи у стационаров. Это связано с изменением схемы приема пациентов.
Российская газета 21:23
Политика
Во Франции предсказали конец лидерству США из-за пандемии коронавируса
Пандемия коронавируса положила конец прежнему миропорядку и гегемонии США на международной арене, считают авторы статьи французского издания Le Monde.
ФАН 21:48
Происшествия
Дочь брошенного у подъезда в Москве пенсионера обратилась в Следственный комитет
Дочь московского пенсионера с подтвержденным коронавирусом, которого медики бросили возле подъезда, Елена Печурина обратилась в Следственный комитет России с просьбой проверить действия врачей.
Известия 11:56
Общество
В Испании задержали бывшего депутата Госдумы
В испанской провинции Аликанте задержали бывшего депутата Госдумы и экс-заместителя главы правительства одного из российских регионов.
Новая газета вчера в 12:54
Общество
Треть работников Чаяндинского месторождения заразилась коронавирусом
Коронавирусом заразились более трех тысяч человек, работающих на Чаяндинском месторождении в Якутии, сообщила зампред правительства региона Ольга Балабкина в Telegram.
РИА Новости 07:17
Общество
Комаровский рассказал, что предпринял бы при симптомах коронавируса
Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram, какие действия он предпринял бы при симптомах заражения коронавирусом.
РИА Новости 21:45
Общество
В Северной Осетии не верящие в коронавирус сожгли антенну связи
RT на русском 11:50
Шоу-бизнес
Татьяна Васильева рассказала о симптомах коронавируса
RT на русском 19:49
Здоровье
Плавучий госпиталь ВМС США вернулся из Нью-Йорка на базу
Плавучий госпиталь ВМС США Comfort вернулся на базу в Вирджинии из Нью-Йорка, где экипаж судна помогал коллегам местных больниц.
Российская газета 20:46
Культура
Продюсер «Маски» рассказала, как изменится жюри во втором сезоне шоу
Участники работали с преподавателями, с музыкальными продюсерами, чтобы максимально запутать жюри и зрителей.
Собеседник 30 апреля в 03:42
Политика
Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России
Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel.
Известия вчера в 18:42