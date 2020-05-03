Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что рад появлению лидера КНДР Ким Чен Ына на публике и тому, что с тем все хорошо. На своей странице в Twitter американский лидер сделал репост записи, посвященной церемонии открытия Сунчхонского завода удобрений, в которой принял участие Ким Чен Ын.

Трамп заявил, что рад появлению Ким Чен Ына на публике здоровым

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