9 октября Турция начала в Сирии военную операцию против запрещенной в России ИГИЛ и арабо-курдских вооруженных формирований. Президент США Дональд Трамп на своей странице в «Твиттере» сообщил, что Вашингтон приступил к разработке пакета самых мощных санкций против Турции.

Дональд Трамп заявил о подготовке «мощных санкций» против Турции

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