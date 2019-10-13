Армия и оружие

Военное делоВоенное делоДональд Трамп заявил о подготовке «мощных санкций» против Турции

9 октября Турция начала в Сирии военную операцию против запрещенной в России ИГИЛ и арабо-курдских вооруженных формирований. Президент США Дональд Трамп на своей странице в «Твиттере» сообщил, что Вашингтон приступил к разработке пакета самых мощных санкций против Турции.
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Трамп сообщил о готовности ввести санкции против Турции

Газета.Ru11:19

Трамп пригрозил Турции. Эрдоган поинтересовался насчет террористов в НАТО

Вести.Ru10:31

Трамп сообщил о работе с Конгрессом над санкциями против Турции

Коммерсантъ11:05

Трамп заявил о подготовке «мощных санкций» против Турции

РБК10:42

Трамп подготовил очередные санкции. Теперь для Турции

Телеканал 360°11:08

Трамп заявил, что работает с Конгрессом над введением жестких санкций против Турции

ТАСС09:57

Трамп сообщил о подготовке санкций против Турции

Lenta.ru09:51
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Происшествия

Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований

Российская газета 09:54
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Порог явки на опрос по храму в Екатеринбурге почти преодолен

ТАСС 01:34
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В Москве прошла серия пикетов в поддержку осужденного активиста Котова

В Москве возле памятника маршалу Жукову прошла серия одиночных пикетов в поддержку Константина Котова, осужденного на четыре года за неоднократные нарушения на митингах (так называемая дадинская статья — по имени Ильдара Дадина, первого осужденного по ней).
РБК 11:30
Армия и оружие

Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары нет никаких проблем с Москвой по ситуации в Сирии.
RT на русском 12:49
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Бродячий енот устроил погром в московском кафе

Бродячий енот устроил погром в кафе в районе Шаболовки. Об этом заведение сообщило на своей странице в Instagram.
РИА Новости 10:17
Здоровье

Врач дал советы, как осенью бороться с болью в суставах

По словам специалиста, восстановить суставы помогут такие вещества, как гидрохлорид коллагена и глюкозамин, которые можно найти в холодце, говядине, желейных конфетах, морепродуктах и красной рыбе, пишут «Аргументы недели».
Волгоградская правда вчера в 04:08
Происшествия

В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой

В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.
RT на русском 05:38
Происшествия

В полиции опровергли нападение на сотрудника ГИБДД в Зеленограде

Ранее сообщалось, что полиция проверяет сообщение о ранении сотрудника Госавтоинспекции на посту в Зеленограде.
ТАСС 12:09
Происшествия

«Смотрящего» по Украине вора в законе раскороновали и избили

Lenta.ru 12:14
Происшествия

В Москве женщина 20 минут держала за руку выпавшую из окна соседку

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Суд определил, кому достанется наследство певицы Юлии Началовой

Никулинский суд Москвы постановил, что наследство Началовой достанется ее родителями и дочери.
WMJ.ru 09:03
Религия

Покров Пресвятой Богородицы отметят в районном храме

Покров Пресвятой Богородицы отметят в Храме святого царя страстотерпца Николая II в Аннино 13 и 14 октября.
Чертаново Южное 11 октября в 01:30
Армия и оружие

Россия может возродить производство атомного поезда «Баргузин»

Актуальные Новости вчера в 10:44
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В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото

В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
РИА Новости вчера в 08:06
Политика

Песков объяснил, почему Путин предпочитает отдыхать в России

Газета.Ru 13:19
Общество

Джейн Фонду арестовали во время митинга у Капитолия

Газета.Ru 11 октября в 16:09
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Добронравов отреагировал на уход Добрынина из «Сватов»

Актера Федора Добронравова спросили об уходе из сериала "Сваты" снимавшегося в проекте вместе с ним артиста Николая Добрынина.
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Надежда Бабкина рассказала о новых чувствах к молодому возлюбленному

Певица призналась в новых чувствах к своему молодому возлюбленному.
Территория новостей 08:16
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Гороскоп на 14 октября: знакам Зодиака стоит ждать перемен в жизни

Осень становится все прохладнее, а знакам Зодиака стоит ждать перемен в жизни.
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Армия и оружие

Главу Минобороны Латвии упрекнули в отсутствии военного образования

Бывший депутат Европарламента, учитывая факт отсутствия у руководителя Минобороны Латвии военного образования, посоветовал ему зайти к кадровым военным в Штаб Национальных вооруженных сил и поинтересоваться тем, как это можно без боя брать целые города.
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Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака

Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.
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«Джокер» собрал в российском прокате более миллиарда рублей

ФедералПресс 11 октября в 20:59
Происшествия

Экс-губернатор Дубровский не знает о возбуждении уголовного дела

Как сообщало ИА REGNUM, Дубровский подозревается в злоупотреблении полномочиями на 20 млрд рублей.
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Происшествия

Участницу «Дома-2» избили на корпоративе

Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
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Боксер Усик выиграл первый бой в тяжелом весе

Украинский боксер Александр Усик выиграл свой первый бой в тяжелом весе. В Чикаго он победил американца Чазза Уизерспуна.
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Дзюба и Черышев сыграют в отборочном матче ЧЕ-2020 с киприотами

Стал известен стартовый состав сборной России по футболу на матч отборочного цикла Чемпионата Европы 2020 года против национальной команды Кипра.
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Сын Байдена решил уйти из компании, поддерживаемой госструктурами КНР

Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США и потенциального кандидата от демократов на высший государственный пост Джо Байдена, решил оставить свой пост в управляющей компании фонда прямых инвестиций, поддерживаемого госструктурами Китая.
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Умер отдыхавший в «Артеке» российский школьник

По факту смерти 12-летнего мальчика из Петербурга, отдыхавшего в международном детском центре «Артек», возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).
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Посла Турции вызвали в МИД Украины из-за визита Поклонской и Бальбека

МИД Украины вызвал к себе посла Турции в Киеве из-за визита в Анкару депутатов Госдумы Натальи Поклонской и Руслана Бальбека.
Газета.Ru 11:18
Армия и оружие

Сирийская армия начала наступление на курдские территории

РБК 13:19
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