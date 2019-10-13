Армия и оружие

Военное делоВоенное делоДональд Трамп заявил о подготовке «мощных санкций» против Турции

9 октября Турция начала в Сирии военную операцию против запрещенной в России ИГИЛ и арабо-курдских вооруженных формирований. Президент США Дональд Трамп на своей странице в «Твиттере» сообщил, что Вашингтон приступил к разработке пакета самых мощных санкций против Турции.
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Трамп сообщил о работе с Конгрессом над санкциями против Турции

Коммерсантъ11:05

Сенатор Грэм считает, что санкции против Турции помогут избежать возрождения ИГ в Сирии

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Трамп подготовил очередные санкции. Теперь для Турции

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Трамп заявил о подготовке «мощных санкций» против Турции

Газета.Ru14:33

Трамп заявил о подготовке «мощных санкций» против Турции

РБК10:42

Трамп пригрозил Турции. Эрдоган поинтересовался насчет террористов в НАТО

Вести.Ru10:31

Трамп сообщил о подготовке санкций против Турции

Lenta.ru09:51
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Нобелевский лауреат назвал невозможным переселение на другие планеты

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Появилось видео нового саркофага Чернобыльской АЭС с высоты птичьего полета

Европейский банк реконструкции и развития на своей странице в фейсбуке опубликовал ролик, на котором со всех сторон виден новый саркофаг над четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции, разрушенном в результате аварии в 1986 году.
Газета.Ru 16:59
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Visa и MasterCard вышли из проекта по созданию криптовалюты Facebook

Проблемы у Facebook возникли из-за озабоченности международных регулирующих органов по поводу этого проекта.
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Армия и оружие

США направят в Саудовскую Аравию тысячи военных

Вашингтон направит в Саудовскую Аравию дополнительные войска и вооружение, сообщил представитель пресс-службы Пентагона Джонатан Хоффман.
РИА Новости 11 октября в 12:15
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Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии достигло 33 человек

До 33 человек возросло количество погибших в результате обрушившегося на Японию тайфуна «Хагибис».
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Доктор Мясников рассказал о симптомах раковых заболеваний

По словам медика, раковые опухоли не болят, а проявляют себя иначе.
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Армия и оружие

Сирийские военные помогут курдам отразить наступление турецкой армии

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Российская певица Азиза призналась в романе с актером Александром Абдуловым. Об этом пишет "Комсомольская правда".
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Кабмин Украины выделил 1 млрд гривен для выплат зарплат шахтёрам

1 млрд гривен был выделен кабинетом министров Украины для погашения задолженности по зарплате шахтёрам.
REGNUM 03:37
Армия и оружие

Генштаб Украины усилил боеготовность воинских частей

По приказу начальника генерального штаба Украины Руслана Хомчака в течение выходных и праздничных дней усилена боеготовность воинских частей, сообщила в субботу пресс-служба генштаба ВСУ.
РИА Новости вчера в 08:08
Происшествия

Один человек ранен во время стрельбы в торговом центре во Флориде

Один человек получил огнестрельное ранение в воскресенье в результате стрельбы в торговом центре американского города Бока-Ратон (штат Флорида).
ТАСС 17:25
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Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России

Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр рассказала о своей позиции по воссоединению Крыма с Россией.
РИА Новости 13:17
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Путин поддержал идею Никитина о новой схеме финансирования спорта

В рамках форума «Россия — спортивная держава», который проходит в Нижнем Новгороде, президент РФ Владимир Путин провел заседание Совета по развитию физической культуры.
Ньюс-НН 11 октября в 02:54
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Вышел трейлер «Путешествия доктора Дулиттла» с Робертом Дауни-младшим

Российская премьера фильма запланирована на 20 февраля 2020 года, мировая состоится на месяц раньше — 17 января.
News.ru 18:53
Авто

Ультрабюджетный кроссовер Suzuki пользуется ажиотажным спросом

Новинка пользуется ажиотажным спросом - всего за 10 дней дилеры марки собрали более 10 тысяч заказов на модель, об этом сообщает пресс-служба японского автогиганта.
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Православные отмечают Покров Пресвятой Богородицы

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В Екатеринбурге подводят итоги опроса по выбору места для храма

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Против члена правительства ЕАО возбудили дело за «президентский» каток

Уголовное дело возбуждено против начальника управления архитектуры и строительства правительства Еврейской АО Виктора Коренева за злоупотребление полномочиями при строительстве крытого катка, о котором дети просили президента РФ Владимира Путина во время прямой линии в 2016 году, передает ТАСС со ссылкой на областную прокуратуру.
SakhaNews 11 октября в 09:10
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Президент Эквадора ввел комендантский час

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Венгерская оппозиция одержала победу в борьбе за Будапешт

Согласно результатам подсчета 82% бюллетеней, единый кандидат от оппозиции Гергель Карачон набирает 51% голосов, в то время как кандидат от правящей партии Иштван Тарлош, который управлял венгерской столицей с 2010 года, набирает около 44%.
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Новое решение по Усть-Луге грозит Прибалтике потерями

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Тедеско решил контрактные проблемы с «Шальке» и летит в Москву

Тедеско решил контрактные проблемы с «Шальке» и завтра вернётся в Москву Как стало известно «Чемпионату», тренер Доменико Тедеско решил проблемы, связанные с его контрактом с «Шальке», и 13 октября прилетит в Москву, чтобы в ближайшие два дня подписать основой контракт с московским «Спартаком».
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В Fortnite может появиться новая карта с началом следующего сезона

В Fortnite могут добавить новую карту после завершения десятого сезона.
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НАСА запустило с самолета ракету со спутником для изучения ионосферы

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) успешно запустило в четверг спутник ICON, предназначенный для изучения ионосферы Земли.
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В Сети показали «Ниву» с дизельным двигателем Peugeot XUD-9L

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На экранах "Гемини" Энга Ли В прокат вышел боевик Энга Ли "Гемини", заманивающий зрителя новейшими технологическими достижениями — форматом 120 кадров в секунду и Уиллом Смитом, помолодевшим с помощью компьютерной графики на 25 лет.
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Датамайнер смог запустить меню Warcraft 3: Reforged

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Что ждет жителей Красноармейского района с 14 по 20 октября

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В Ленинградской области диджея зарезали за «неправильную» музыку

Следователи ищут мужчину, подозреваемого в убийстве диджея в кафе в Кировском районе Ленинградской области.
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CRISPR запрограммировали на уничтожение человеческих РНК-вирусов

Американские исследователи запрограммировали CRISPR на уничтожение человеческих РНК-вирусов.
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