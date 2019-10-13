Армия и оружие
Военное делоДональд Трамп заявил о подготовке «мощных санкций» против Турции
9 октября Турция начала в Сирии военную операцию против запрещенной в России ИГИЛ и арабо-курдских вооруженных формирований. Президент США Дональд Трамп на своей странице в «Твиттере» сообщил, что Вашингтон приступил к разработке пакета самых мощных санкций против Турции.
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Космос
Нобелевский лауреат назвал невозможным переселение на другие планеты
Астрофизик Мишель Майор, лауреат Нобелевской премии по физике 2019-го года, уверен в невозможности путешествий за пределы Солнечной системы.
Технологии
Появилось видео нового саркофага Чернобыльской АЭС с высоты птичьего полета
Европейский банк реконструкции и развития на своей странице в фейсбуке опубликовал ролик, на котором со всех сторон виден новый саркофаг над четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции, разрушенном в результате аварии в 1986 году.
Технологии
Visa и MasterCard вышли из проекта по созданию криптовалюты Facebook
Проблемы у Facebook возникли из-за озабоченности международных регулирующих органов по поводу этого проекта.
Армия и оружие
США направят в Саудовскую Аравию тысячи военных
Вашингтон направит в Саудовскую Аравию дополнительные войска и вооружение, сообщил представитель пресс-службы Пентагона Джонатан Хоффман.
Происшествия
Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии достигло 33 человек
До 33 человек возросло количество погибших в результате обрушившегося на Японию тайфуна «Хагибис».
Здоровье
Доктор Мясников рассказал о симптомах раковых заболеваний
По словам медика, раковые опухоли не болят, а проявляют себя иначе.
Шоу-бизнес
Азиза призналась в романе с Абдуловым
Российская певица Азиза призналась в романе с актером Александром Абдуловым. Об этом пишет "Комсомольская правда".
Экономика
Кабмин Украины выделил 1 млрд гривен для выплат зарплат шахтёрам
1 млрд гривен был выделен кабинетом министров Украины для погашения задолженности по зарплате шахтёрам.
Армия и оружие
Генштаб Украины усилил боеготовность воинских частей
По приказу начальника генерального штаба Украины Руслана Хомчака в течение выходных и праздничных дней усилена боеготовность воинских частей, сообщила в субботу пресс-служба генштаба ВСУ.
Происшествия
Один человек ранен во время стрельбы в торговом центре во Флориде
Один человек получил огнестрельное ранение в воскресенье в результате стрельбы в торговом центре американского города Бока-Ратон (штат Флорида).
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр рассказала о своей позиции по воссоединению Крыма с Россией.
Футбол
Путин поддержал идею Никитина о новой схеме финансирования спорта
В рамках форума «Россия — спортивная держава», который проходит в Нижнем Новгороде, президент РФ Владимир Путин провел заседание Совета по развитию физической культуры.
Кино
Вышел трейлер «Путешествия доктора Дулиттла» с Робертом Дауни-младшим
Российская премьера фильма запланирована на 20 февраля 2020 года, мировая состоится на месяц раньше — 17 января.
Авто
Ультрабюджетный кроссовер Suzuki пользуется ажиотажным спросом
Новинка пользуется ажиотажным спросом - всего за 10 дней дилеры марки собрали более 10 тысяч заказов на модель, об этом сообщает пресс-служба японского автогиганта.
Религия
Православные отмечают Покров Пресвятой Богородицы
Происшествия
Против члена правительства ЕАО возбудили дело за «президентский» каток
Уголовное дело возбуждено против начальника управления архитектуры и строительства правительства Еврейской АО Виктора Коренева за злоупотребление полномочиями при строительстве крытого катка, о котором дети просили президента РФ Владимира Путина во время прямой линии в 2016 году, передает ТАСС со ссылкой на областную прокуратуру.
Политика
Президент Эквадора ввел комендантский час
Политика
Венгерская оппозиция одержала победу в борьбе за Будапешт
Согласно результатам подсчета 82% бюллетеней, единый кандидат от оппозиции Гергель Карачон набирает 51% голосов, в то время как кандидат от правящей партии Иштван Тарлош, который управлял венгерской столицей с 2010 года, набирает около 44%.
Экономика
Новое решение по Усть-Луге грозит Прибалтике потерями
Футбол
Тедеско решил контрактные проблемы с «Шальке» и летит в Москву
Тедеско решил контрактные проблемы с «Шальке» и завтра вернётся в Москву Как стало известно «Чемпионату», тренер Доменико Тедеско решил проблемы, связанные с его контрактом с «Шальке», и 13 октября прилетит в Москву, чтобы в ближайшие два дня подписать основой контракт с московским «Спартаком».
Киберспорт
В Fortnite может появиться новая карта с началом следующего сезона
В Fortnite могут добавить новую карту после завершения десятого сезона.
Космос
НАСА запустило с самолета ракету со спутником для изучения ионосферы
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) успешно запустило в четверг спутник ICON, предназначенный для изучения ионосферы Земли.
Авто
В Сети показали «Ниву» с дизельным двигателем Peugeot XUD-9L
Под капотом «ВАЗ-21215» располагался 1,9-литровый дизель Peugeot XUD-9L, способный в паре с 5-ступенчатой трансмиссией генерировать мощность в 63 л. с. Чтобы установить французский агрегат, работающий на тяжелом топливе, специалистам «Ладаэкспорта» пришлось изготовить порядка сотни оригинальных деталей.
Кино
На экранах «Гемини» Энга Ли
На экранах "Гемини" Энга Ли В прокат вышел боевик Энга Ли "Гемини", заманивающий зрителя новейшими технологическими достижениями — форматом 120 кадров в секунду и Уиллом Смитом, помолодевшим с помощью компьютерной графики на 25 лет.
Киберспорт
Датамайнер смог запустить меню Warcraft 3: Reforged
Общество
Что ждет жителей Красноармейского района с 14 по 20 октября
Овен Пересмотрите семейный бюджет: в последнее время деньги уходят, будто вода сквозь пальцы.
Происшествия
В Ленинградской области диджея зарезали за «неправильную» музыку
Следователи ищут мужчину, подозреваемого в убийстве диджея в кафе в Кировском районе Ленинградской области.
Наука
CRISPR запрограммировали на уничтожение человеческих РНК-вирусов
Американские исследователи запрограммировали CRISPR на уничтожение человеческих РНК-вирусов.