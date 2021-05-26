Marks & Spencer закрывает магазины после убыточного года
Убыток компании до уплаты налогов за 52 недели, предшествующие 27 марта, составил £201,2 млн ($285,1 млн) против прибыли £67,2 млн годом ранее.
Отмечается, что в общей сложности компания намерена сократить число магазинов полного ассортимента (где продается одежда, товары для дома и продукты питания) в Великобритании с 254 до 180.
В частности, выручка британского подразделения по продаже одежды и товаров для дома упала на 31,5%.
Доналоговый убыток Marks & Spencer по итогам 2021 фингода составил 209,4 млн фунтов
Финмаркетвчера в 05:01