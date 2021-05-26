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Marks & Spencer закрывает магазины после убыточного года

Убыток компании до уплаты налогов за 52 недели, предшествующие 27 марта, составил £201,2 млн ($285,1 млн) против прибыли £67,2 млн годом ранее.
РБК
Отмечается, что в общей сложности компания намерена сократить число магазинов полного ассортимента (где продается одежда, товары для дома и продукты питания) в Великобритании с 254 до 180.
РБК
В прошлом году M&S уже закрыла более 80 магазинов и сократила 7 тыс. рабочих мест.
Коммерсантъ
В частности, выручка британского подразделения по продаже одежды и товаров для дома упала на 31,5%.
РБК

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