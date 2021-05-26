В Свердловской области нашли кладбище бурых медведей плейстоценовой эпохи

Учёные установили, что найденные останки принадлежат древним бурым медведям, которые зимовали в этой пещере в период плейстоценовой эпохи (началась 2,5 миллиарда лет назад и закончилась 11,7 тысячи лет назад).