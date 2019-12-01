Политика
Общественное телевидение РоссииДонбасс и Киев согласовали условия обмена пленными
Донбасс и Киев согласовали условия по обмену пленными, который пройдет по формуле «всех на всех», передает ОТР. Как сообщает контактная группа, процесс завершится до конца этого года.
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Происшествия
Возросло число погибших при крушении самолета в Казахстане
Политика
Депутат Рады заявил, что из-за Крымского моста Кубань стала «ближе»
Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко выразил мнение, что Кубань стала «ближе» к Украине после строительства Крымского моста.
Шоу-бизнес
Старший сын Валерии с женой впервые вышел в свет после тайной свадьбы
Старший сын Валерии 25-летний Артемий Шульгин впервые вышел в свет с женой Натальей Коренной. Пара тайно сыграла свадьбу летом этого года.
Единоборства
Федор Емельяненко рассказал, как относится к своему брату
Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко рассказал об отношении к своему младшему брату Александру Емельяненко в интервью порталу Sport24ru.
Политика
Мэр Херсона возмутился высказыванием Путина о русском Причерноморье
Высказывание президента России Владимира Путина об исконно русских землях Причерноморья вызвало острую реакцию мэра Херсона Владимира Николаенко, сообщила 26 декабря пресс-служба администрации города.
Здоровье
Онкологи назвали норму физической активности для предотвращения рака
По словам руководителя эпидемиологических исследований Американского онкологического общества Альпа Пателя, существующие рекомендации по физической активности касаются по большей части снижения риска развития сердечных недугов и диабета.
Происшествия
В ФБК начались обыски, Навального задержали
В августе и осенью в ФБК и у соратников Навального в разных городах проводили обыски по уголовному делу об отмывании денег через фонд.
Политика
WP: Трамп подыскивает замену Помпео
Американский президент Дональд Трамп присматривает кандидатов на должность госсекретаря Майка Помпео на случай, если тот решит оставить пост ради участия в сенатских выборах от штата Канзас.
Общество
Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек
В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
Наука
Ученые: забывчивость и время суток связаны
Проводя эксперименты на мышах, ученые заметили, как грызуны в разное время суток определяют объект, который был показан им ранее.
Религия
РПЦ изменила правила крещения детей
Русская православная церковь (РПЦ) разрешила россиянам проводить обряд крещения под именами святых любых православных церквей, о чем сообщила на своем сайте.
Шоу-бизнес
Пелагея о расставании с Телегиным: «Наша история закончилась»
Певица заявила, что нисколько не жалеет о трёх годах семейной жизни с Иваном Телегиным, но их история закончена.
Происшествия
В Шелеховском районе столкнулись микроавтобус и фура. Один погиб
Утром 27 декабря в Шелеховском районе на федеральной трассе столкнулись микроавтобус и большегруз Freightliner.
Происшествия
СК подтвердил обыск у корреспондента «Новой газеты» Полухиной
В ходе следствия было установлено, что по месту проживания специального корреспондента «Новой газеты» Юлии Мартовалиевой (Полухиной) могут находиться предметы и документы, а также электронные носители информации, которые подтверждают преступную деятельность руководства региональной общественной организации (РОО) «Е.Н.О.Т.».
Здоровье
Американка стала инвалидом из-за антивозрастного крема
Известно, что американка использовала крем от пигментации кожи по два раза в день на протяжении семи лет.
Футбол
Игрок «Манчестер Юнайтед» Мактоминей получил травму колена
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей получил травму в матче 19-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (4:1). Как сообщил главный тренер манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер, хавбек повредил связку колена и покинул поле после первого тайма.
Армия и оружие
Украина обвинила Россию в имитации ракетных ударов по эсминцам США
Армия и оружие
Три «Гонца-М» и военный спутник успешно выведены на орбиту
Запущенная в ночь с 26 на 27 декабря ракета-носитель "Рокот" вывела на расчетную орбиту три космических аппарата связи "Гонец-М" и военный спутник.
Армия и оружие
В Санкт-Петербурге спустили на воду подлодку «Волхов»
В Санкт-Петербурге провели торжественную церемонию спуска на воду подлодки «Волхов».
Космос
«Юйту-2» путешествует по обратной стороне Луны
Политика
В Черногории протестуют против нового закона о церкви
В Черногории проходят массовые протесты — верующих возмутило намерение властей отобрать имущество у канонической Сербской православной церкви.
Армия и оружие
Трамп призвал Россию, Сирию и Иран не убивать граждан в Идлибе
Президент США Дональд Трамп обвинил Россию, Сирию и Иран в том, что они якобы собираются убивать гражданских лиц в сирийской провинции Идлиб.
Происшествия
Трехмесячную девочку, брошенную матерью на трассе, ищут в Кузбассе
Общество
Туристку из Японии возмутило приветствие жителей острова Итуруп
Японскую туристку Айко Ясуду возмутили слова жителей острова Итуруп, которые встречали гостей из Японии словами "приветствуем вас на нашем острове", об этом пишет газета Yomiuri.
Происшествия
В Зауралье задержали бывшего замглавы района за хищение 18 миллионов
По подозрению в мошенничестве в особо крупном размере задержаны бывший заместитель главы Шадринского района, а также бывшие директор и начальник производственно-технического отдела подрядной организации, сообщили в пресс-службе Следственного управления по Курганской области.
Общество
Тысячам россиян отказали в назначении страховой пенсии в 2019 году
Получается, что в 2019 году отказ в назначении страховой пенсии получили 15-20 тыс. россиян, пишет «Российская газета».
Здоровье
Очаг заболевания сибирской язвой локализован на Ставрополье
В Изобильненском городском округе на территории подсобного хозяйства, расположенного неподалеку от села Подлужного, выявлен очаг заражения сибирской язвой Оказалось, что инфицированной оказалось местная жительница.
Авто
UzAuto Motors начнет производство 4 моделей Chevrolet для России
Первые товарные SUV Chevrolet Traverse и Tahoe появятся уже в начале следующего года, а Equinox в начале второго квартала 2020 года.
Политика
Песков рассказал, как Путин любит встречать Новый год
Экономика
Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов
За отсуженную квартиру можно получить компенсацию С 1 января собственник, лишившийся жилья в судебном порядке, сможет требовать компенсацию из федерального бюджета РФ.