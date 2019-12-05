с чего всё началось

Украина может рассмотреть реализацию формулы Штайнмайера в рамках закона об особом статусе Донбасса в начале 2020 года по итогам нормандского саммита в Париже, заявил помощник украинского лидера Андрей Ермак.

Политика Украинцам хотят запретить ездить в Россию по внутренним паспортам В МИД Украины сообщили, что с 1 марта 2020 года гражданами страны могут отменить возможность пересекать границу с Россией по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении.

Кино Вышел первый трейлер сказки «Последний богатырь: Корень зла» «Последний богатырь» вышел в 2017 году и на тот момент стал одним из самых кассовых российских фильмов в истории, заработав более 1,7 миллиарда рублей.

Политика В Верховной раде подрались два депутата из партии Зеленского В сессионном зале украинского парламента 5 декабря произошла драка между двумя депутатами от партии «Слуга народа» Гео Леросом и Максимом Бужанским, сообщает «Страна.ua».

Политика Медведев пообещал Ивлеевой не закрывать Youtube Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам, отвечая на вопрос блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой, заявил, что видео-платформу Youtube в России закрывать не планируют.

Происшествия В Польше число жертв взрыва газа в доме выросло до шести человек Число погибших при взрыве газа в жилом доме в городе Шчырк Силезского воеводства Польши возросло до шести человек, из-под завалов извлекли тело взрослого, сообщил журналистам силезский воевода Ярослав Вечерек.

Шоу-бизнес Отец Жанны Фриске отреагировал на резкие слова Дмитрия Шепелева Владимир Фриске пришел в ярость от недавнего интервью Дмитрия Шепелева, в котором тот рассказал о том, что последние два года жизни его гражданская супруга Жанна Фриске вообще не общалась с отцом.

Политика Украина назвала возможную дату выборов в Донбассе 3 декабря участники координационного совещания в офисе президента Украины Владимира Зеленского утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса.

Политика Лукашенко: Минск и Москва пока не решили ряд вопросов по газу и нефти Минск и Москва пока не договорились по ряду принципиальных вопросов, в частности, по газу и нефти, включая компенсацию белорусской стороне издержек из-за ЧП с "грязной" нефтью в трубопроводе "Дружба", заявил в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Кино Названы любимые новогодние фильмы российских зрителей Советская комедия Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» заняла первое место в списке любимых новогодних фильмов жителей России.

Шоу-бизнес Ургант назвал резкими слова Певцова о «чужом для России» Познере Как сообщало ИА REGNUM, ранее актёр Дмитрий Певцов в видеобращении в Instagram, где он предстаёт в образе Сталина, назвал журналиста Владимира Познера «чужим для России» и посоветовал ему уехать из страны.

Политика Путин отметил уверенное развитие отношений с Монголией Президент России Владимир Путин отметил последовательное и весьма уверенное развитие отношений с Монголией, в прошлом году рост товарооборота составил 21%, за восемь месяцев этого года он вырос еще на 15%.

Происшествия В Перми суд арестовал мужчину, стрелявшего по прохожим Орджоникидзевский районный суд города Перми сегодня арестовал на два месяца 50-летнего местного жителя, который отрыл стрельбу из охотничьего ружья по прохожим, сообщает ТАСС.

Общество Совет судей отклонил идею о наказании СМИ за фейковые новости о судах Совет судей РФ отклонил идею введения ответственности для журналистов за попытки манипулировать общественным мнением о работе судов, публикации, умаляющие авторитет судебной власти, в том числе за заказные публикации в интересах отдельных участников судебных процессов.

Общество Суд обязал Навального удалить расследование о вице-спикере Мосгордумы Симоновский суд столицы частично удовлетворил иск главы столичного отделения «Единой России», вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского о защите чести и достоинства к Фонду борьбы с коррупцией, его учредителю Алексею Навальному и незарегистрированному кандидату в Мосгордуму Константину Янкаускасу.

Общество Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года Гособвинение попросило четыре года колонии строгого режима для блогера и студента Высшей школы экономики Егора Жукова, который обвиняется в призывах к экстремизму в видео на своем YouTube-канале, сообщает ТАСС.

Политика Лавров ответил на обвинения в причастности России к убийству в Берлине Требования Берлина к Москве сознаться в причастности к убийству грузинского гражданина в Германии неприемлемы, заявил глава МИД Сергей Лавров по итогам переговоров Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе.