Политика

RT на русскомRT на русскомПомощник Зеленского допустил предоставление новых полномочий Донбассу

Украина может рассмотреть реализацию формулы Штайнмайера в рамках закона об особом статусе Донбасса в начале 2020 года по итогам нормандского саммита в Париже, заявил помощник украинского лидера Андрей Ермак.
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с чего всё началось
«Украина готова выполнить положение минских договоренностей, которое предусматривает проведение конституционной реформы в части децентрализации»,— сказал господин Ермак (цитата по «Европейской правде
»).
Коммерсантъ07:10

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В офисе Зеленского допустили дополнительные полномочия для Донбасса

РБК08:37

Украина не исключает предоставления дополнительных полномочий ДНР и ЛНР

Коммерсантъ07:10

Киев готов дать Донбассу дополнительные полномочия

РИА Новости07:28

Помощник Зеленского допустил предоставление новых полномочий Донбассу

RT на русском07:58

Киев допустил появление у Донбасса дополнительных полномочий

Известия07:06

Киев нашел применение «формуле Штайнмайера»

Lenta.ru06:56

Киев допустил предоставление Донбассу дополнительных полномочий

ТАСС05:36
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Политика

Украинцам хотят запретить ездить в Россию по внутренним паспортам

В МИД Украины сообщили, что с 1 марта 2020 года гражданами страны могут отменить возможность пересекать границу с Россией по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении.
Газета.Ru 07:56
Кино

Вышел первый трейлер сказки «Последний богатырь: Корень зла»

«Последний богатырь» вышел в 2017 году и на тот момент стал одним из самых кассовых российских фильмов в истории, заработав более 1,7 миллиарда рублей.
Игромания.ру 08:39
Политика

В Верховной раде подрались два депутата из партии Зеленского

В сессионном зале украинского парламента 5 декабря произошла драка между двумя депутатами от партии «Слуга народа» Гео Леросом и Максимом Бужанским, сообщает «Страна.ua».
РБК 09:07
Политика

Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 10:25
Политика

На Украине сообщили о срыве переговоров с Россией по транзиту газа

Запланированные на сегодня переговоры по заключению нового контракта по транзиту газа между Россией и Украиной не состоятся.
РИА Новости 08:05
Армия и оружие

Четверо украинских военных погибли при взрыве в Донбассе

ФАН 06:54
Фигурное катание

В Турине прошла тренировка финала юниорского Гран-при среди фигуристок

Официальная тренировка Финала юниорского Гран-при в женском одиночном катании прошла в итальянском Турине, участницы поразили качеством исполнения прыжков.
РИА Новости 03:32
Армия и оружие

В США собираются отслеживать пуски гиперзвукового оружия

Ранее сообщалось, что существующие системы противоракетной обороны не способны отразить атаки гиперзвукового оружия.
Военное обозрение 09:05
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
РИА Новости вчера в 08:30
Общество

Власти США разрешили перебазирование «Морского старта» в Россию

REGNUM 06:13
Политика

Медведев пообещал Ивлеевой не закрывать Youtube

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам, отвечая на вопрос блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой, заявил, что видео-платформу Youtube в России закрывать не планируют.
Газета.Ru 04:31
Общество

Pantone назвал главный цвет 2020 года

Международный исследовательский институт Pantone объявил главный цвет 2020 года.
Газета.Ru 08:30
Происшествия

В Польше число жертв взрыва газа в доме выросло до шести человек

Число погибших при взрыве газа в жилом доме в городе Шчырк Силезского воеводства Польши возросло до шести человек, из-под завалов извлекли тело взрослого, сообщил журналистам силезский воевода Ярослав Вечерек.
РИА Новости 04:36
Шоу-бизнес

Отец Жанны Фриске отреагировал на резкие слова Дмитрия Шепелева

Владимир Фриске пришел в ярость от недавнего интервью Дмитрия Шепелева, в котором тот рассказал о том, что последние два года жизни его гражданская супруга Жанна Фриске вообще не общалась с отцом.
Woman.ru 09:09
Политика

Украина назвала возможную дату выборов в Донбассе

3 декабря участники координационного совещания в офисе президента Украины Владимира Зеленского утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса.
Известия 07:18
Политика

Лукашенко: Минск и Москва пока не решили ряд вопросов по газу и нефти

Минск и Москва пока не договорились по ряду принципиальных вопросов, в частности, по газу и нефти, включая компенсацию белорусской стороне издержек из-за ЧП с "грязной" нефтью в трубопроводе "Дружба", заявил в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко.
РИА Новости 04:19
Гаджеты

Флагманскую видеокарту AMD Radeon продают с большой скидкой

Ferra 03 декабря в 10:56
Кино

Названы любимые новогодние фильмы российских зрителей

Советская комедия Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» заняла первое место в списке любимых новогодних фильмов жителей России.
REGNUM 05:26
Шоу-бизнес

Эмма Стоун выходит замуж за режиссера Дэйва Маккери

Актриса показала помолвочное кольцо Сегодня стало известно, что звезда фильмов "Бердмэн" и "Прислуга" Эмма Стоун выходит замуж.
WomanHit.ru 08:40
Шоу-бизнес

Ургант назвал резкими слова Певцова о «чужом для России» Познере

Как сообщало ИА REGNUM, ранее актёр Дмитрий Певцов в видеобращении в Instagram, где он предстаёт в образе Сталина, назвал журналиста Владимира Познера «чужим для России» и посоветовал ему уехать из страны.
REGNUM 02:21
Политика

Путин отметил уверенное развитие отношений с Монголией

Президент России Владимир Путин отметил последовательное и весьма уверенное развитие отношений с Монголией, в прошлом году рост товарооборота составил 21%, за восемь месяцев этого года он вырос еще на 15%.
РИА Новости 09:27
Происшествия

В Перми суд арестовал мужчину, стрелявшего по прохожим

Орджоникидзевский районный суд города Перми сегодня арестовал на два месяца 50-летнего местного жителя, который отрыл стрельбу из охотничьего ружья по прохожим, сообщает ТАСС.
Российская газета 08:33
Общество

Совет судей отклонил идею о наказании СМИ за фейковые новости о судах

Совет судей РФ отклонил идею введения ответственности для журналистов за попытки манипулировать общественным мнением о работе судов, публикации, умаляющие авторитет судебной власти, в том числе за заказные публикации в интересах отдельных участников судебных процессов.
ТАСС 07:50
Авто

Hyundai намерена инвестировать в электромобили 17 млрд долларов

Hyundai намерена инвестировать в электромобили 61 трлн вон или 17 млрд долларов к 2025 году.
Tvoe-avto.com вчера в 13:01
Общество

Суд обязал Навального удалить расследование о вице-спикере Мосгордумы

Симоновский суд столицы частично удовлетворил иск главы столичного отделения «Единой России», вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского о защите чести и достоинства к Фонду борьбы с коррупцией, его учредителю Алексею Навальному и незарегистрированному кандидату в Мосгордуму Константину Янкаускасу.
BFM.ru 08:58
Космос

Китай запустил спутник высокого разрешения системы наблюдения Земли

С китайского космодрома Тайюань успешно запущен спутник высокого разрешения системы наблюдения Земли «Гаофэнь-12».
Свободная Пресса вчера в 17:11
Общество

Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года

Гособвинение попросило четыре года колонии строгого режима для блогера и студента Высшей школы экономики Егора Жукова, который обвиняется в призывах к экстремизму в видео на своем YouTube-канале, сообщает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 09:36
Политика

Лавров ответил на обвинения в причастности России к убийству в Берлине

Требования Берлина к Москве сознаться в причастности к убийству грузинского гражданина в Германии неприемлемы, заявил глава МИД Сергей Лавров по итогам переговоров Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе.
РИА Новости 08:36
Общество

Россия остановила проект по перепрофилированию завода в иранском Фордо

Россия приостановила проект по перепрофилированию завода в иранском Фордо из-за начала обогащения урана на нем, говорится в заявлении топливной компании госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ.
РИА Новости 09:19
Футбол

Слуцкий может возглавить греческий АЕК

Экс-тренер ЦСКА и голландского «Витесса» Леонид Слуцки может возглавить греческий АЕК, сообщает «Бизнес Online».
ODDS.ru вчера в 14:10
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