Политика
RT на русскомПомощник Зеленского допустил предоставление новых полномочий Донбассу
Украина может рассмотреть реализацию формулы Штайнмайера в рамках закона об особом статусе Донбасса в начале 2020 года по итогам нормандского саммита в Париже, заявил помощник украинского лидера Андрей Ермак.
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с чего всё началось
«Украина готова выполнить положение минских договоренностей, которое предусматривает проведение конституционной реформы в части децентрализации»,— сказал господин Ермак (цитата по «Европейской правде»).Коммерсантъ07:10
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Политика
Украинцам хотят запретить ездить в Россию по внутренним паспортам
В МИД Украины сообщили, что с 1 марта 2020 года гражданами страны могут отменить возможность пересекать границу с Россией по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении.
Кино
Вышел первый трейлер сказки «Последний богатырь: Корень зла»
«Последний богатырь» вышел в 2017 году и на тот момент стал одним из самых кассовых российских фильмов в истории, заработав более 1,7 миллиарда рублей.
Политика
В Верховной раде подрались два депутата из партии Зеленского
В сессионном зале украинского парламента 5 декабря произошла драка между двумя депутатами от партии «Слуга народа» Гео Леросом и Максимом Бужанским, сообщает «Страна.ua».
Политика
Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
Политика
На Украине сообщили о срыве переговоров с Россией по транзиту газа
Запланированные на сегодня переговоры по заключению нового контракта по транзиту газа между Россией и Украиной не состоятся.
Фигурное катание
В Турине прошла тренировка финала юниорского Гран-при среди фигуристок
Официальная тренировка Финала юниорского Гран-при в женском одиночном катании прошла в итальянском Турине, участницы поразили качеством исполнения прыжков.
Армия и оружие
В США собираются отслеживать пуски гиперзвукового оружия
Ранее сообщалось, что существующие системы противоракетной обороны не способны отразить атаки гиперзвукового оружия.
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Политика
Медведев пообещал Ивлеевой не закрывать Youtube
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам, отвечая на вопрос блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой, заявил, что видео-платформу Youtube в России закрывать не планируют.
Общество
Pantone назвал главный цвет 2020 года
Международный исследовательский институт Pantone объявил главный цвет 2020 года.
Происшествия
В Польше число жертв взрыва газа в доме выросло до шести человек
Число погибших при взрыве газа в жилом доме в городе Шчырк Силезского воеводства Польши возросло до шести человек, из-под завалов извлекли тело взрослого, сообщил журналистам силезский воевода Ярослав Вечерек.
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске отреагировал на резкие слова Дмитрия Шепелева
Владимир Фриске пришел в ярость от недавнего интервью Дмитрия Шепелева, в котором тот рассказал о том, что последние два года жизни его гражданская супруга Жанна Фриске вообще не общалась с отцом.
Политика
Украина назвала возможную дату выборов в Донбассе
3 декабря участники координационного совещания в офисе президента Украины Владимира Зеленского утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса.
Политика
Лукашенко: Минск и Москва пока не решили ряд вопросов по газу и нефти
Минск и Москва пока не договорились по ряду принципиальных вопросов, в частности, по газу и нефти, включая компенсацию белорусской стороне издержек из-за ЧП с "грязной" нефтью в трубопроводе "Дружба", заявил в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Гаджеты
Флагманскую видеокарту AMD Radeon продают с большой скидкой
Кино
Названы любимые новогодние фильмы российских зрителей
Советская комедия Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» заняла первое место в списке любимых новогодних фильмов жителей России.
Шоу-бизнес
Эмма Стоун выходит замуж за режиссера Дэйва Маккери
Актриса показала помолвочное кольцо Сегодня стало известно, что звезда фильмов "Бердмэн" и "Прислуга" Эмма Стоун выходит замуж.
Шоу-бизнес
Ургант назвал резкими слова Певцова о «чужом для России» Познере
Как сообщало ИА REGNUM, ранее актёр Дмитрий Певцов в видеобращении в Instagram, где он предстаёт в образе Сталина, назвал журналиста Владимира Познера «чужим для России» и посоветовал ему уехать из страны.
Политика
Путин отметил уверенное развитие отношений с Монголией
Президент России Владимир Путин отметил последовательное и весьма уверенное развитие отношений с Монголией, в прошлом году рост товарооборота составил 21%, за восемь месяцев этого года он вырос еще на 15%.
Происшествия
В Перми суд арестовал мужчину, стрелявшего по прохожим
Орджоникидзевский районный суд города Перми сегодня арестовал на два месяца 50-летнего местного жителя, который отрыл стрельбу из охотничьего ружья по прохожим, сообщает ТАСС.
Общество
Совет судей отклонил идею о наказании СМИ за фейковые новости о судах
Совет судей РФ отклонил идею введения ответственности для журналистов за попытки манипулировать общественным мнением о работе судов, публикации, умаляющие авторитет судебной власти, в том числе за заказные публикации в интересах отдельных участников судебных процессов.
Авто
Hyundai намерена инвестировать в электромобили 17 млрд долларов
Hyundai намерена инвестировать в электромобили 61 трлн вон или 17 млрд долларов к 2025 году.
Общество
Суд обязал Навального удалить расследование о вице-спикере Мосгордумы
Симоновский суд столицы частично удовлетворил иск главы столичного отделения «Единой России», вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского о защите чести и достоинства к Фонду борьбы с коррупцией, его учредителю Алексею Навальному и незарегистрированному кандидату в Мосгордуму Константину Янкаускасу.
Космос
Китай запустил спутник высокого разрешения системы наблюдения Земли
С китайского космодрома Тайюань успешно запущен спутник высокого разрешения системы наблюдения Земли «Гаофэнь-12».
Общество
Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года
Гособвинение попросило четыре года колонии строгого режима для блогера и студента Высшей школы экономики Егора Жукова, который обвиняется в призывах к экстремизму в видео на своем YouTube-канале, сообщает ТАСС.
Политика
Лавров ответил на обвинения в причастности России к убийству в Берлине
Требования Берлина к Москве сознаться в причастности к убийству грузинского гражданина в Германии неприемлемы, заявил глава МИД Сергей Лавров по итогам переговоров Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе.
Общество
Россия остановила проект по перепрофилированию завода в иранском Фордо
Россия приостановила проект по перепрофилированию завода в иранском Фордо из-за начала обогащения урана на нем, говорится в заявлении топливной компании госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ.
Футбол
Слуцкий может возглавить греческий АЕК
Экс-тренер ЦСКА и голландского «Витесса» Леонид Слуцки может возглавить греческий АЕК, сообщает «Бизнес Online».