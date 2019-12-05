Политика

RT на русскомRT на русскомПомощник Зеленского допустил предоставление новых полномочий Донбассу

Украина может рассмотреть реализацию формулы Штайнмайера в рамках закона об особом статусе Донбасса в начале 2020 года по итогам нормандского саммита в Париже, заявил помощник украинского лидера Андрей Ермак.
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«Украина готова выполнить положение минских договоренностей, которое предусматривает проведение конституционной реформы в части децентрализации»,— сказал господин Ермак (цитата по «Европейской правде
»).
Коммерсантъ07:10

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Киев допустил предоставление Донбассу дополнительных полномочий

ТАСС05:36
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