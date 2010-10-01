Политика
REGNUMДонбасс требует прекратить обстрелы. В ЛНР объявлена боевая готовность
Луганск, 19 мая 2020, 22:45 — REGNUM Вооруженные силы ЛНР приведены в боевую готовность, а глава республики выступил с обращением к президенту Украины Зеленскому, потребовав прекращения обстрелов. Об этом сообщается в тексте обращения главы ЛНР Леонида Пасечника, опубликованного 19 мая.
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Глава ЛНР пригрозил «отодвинуть» линию соприкосновения в случае обстрелов
ИА Красная Веснавчера в 18:30
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 01:32, Ашберн
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Алина Загитова отмечает 18-летие
Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
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В некоторых регионах России туристический сектор начнет постепенно выходить из карантина с 1 июня, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Газета.Ru вчера в 15:18
Общество
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм с бикини
В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
РИА Новости вчера в 15:33
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Суд в Южно-Сахалинске оштрафовал местного жителя на 300 тыс. рублей за фейк о коронавирусе
Южно-Сахалинский городской суд в среду назначил местному жителю наказание в виде штрафа на сумму в 300 тыс. рублей за распространение недостоверной информации о неэффективных мерах борьбы с коронавирусной инфекцией.
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Телеведущий Васильев показал, как Бабкина выглядит после коронавируса
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Росбалт вчера в 04:20
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По мнению эксперта, востребованными при покупке на AliExpress останутся электронные устройства, товары для дома, оригинальная сувенирная продукция и бытовые принадлежности, цена которых в России выросла.
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Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
Общество
В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости вчера в 09:20
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Если в Польше появится ядерное оружие НАТО под управлением США, тогда ничего не остается, как появление ракет средней и малой дальности, оснащенных ядерным оружием, в Калининграде.
Ридус 18 мая в 17:17
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Трамп заявил о своем разочаровании в КНР из-за пандемии коронавируса
Президент США Дональд Трамп заявил, что разочаровался в Китае из-за ситуации вокруг пандемии коронавируса.
Газета.Ru вчера в 22:56
Происшествия
В Новосибирской области выявили 76 новых случаев коронавируса
Семьдесят шесть новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выписаны из больниц 54 человека, скончались двое, сообщает во вторник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 02:21
Игры
Разработчик выпустил новый трейлер ремастера Mafia: Definitive Edition
Компания 2K Games выпустила новый трейлер ремастера Mafia: Definitive Edition. Игра выйдет 28 августа, уже доступен предзаказ.
Чемпионат вчера в 14:34
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В Подмосковье военным выделили квартиры в металлических контейнерах
Znak.com вчера в 16:55
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Сибдом вчера в 09:14
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Украинский телеведущий оскорбил русскоязычных соотечественников
Львовский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов считает, что русскоговорящие граждане Украины - "одноклеточные".
Газета.Ru вчера в 23:02
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В Приморье поступило около 30 тысяч защитных костюмов для врачей
«Еще одна партия защитных комбинезонов, почти 30 тысяч штук, поступила в Приморье», — говорится в сообщении и уточняется, что 17,4 тысячи из данного числа будут переданы краевым медицинским учреждениям.
REGNUM 17 мая в 06:04
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Без вливаний Центробанка доллар мог бы стоить уже 110 рублей
В исследовании Газпромбанка говорится, что нефть при этом подешевела на 70%.По подсчетам аналитиков, к началу мая доллар стоил бы более 110 рублей, если бы не валютные вливания.
Мой Брянск вчера в 07:27
Кино
Премию «Оскар» в 2021 году могут перенести
Академия киноискусств рассматривает перенос 93-й премии «Оскар», которая запланирована на февраль 2021 года, сообщает Variety со ссылкой на несколько источников.
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Общество
Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 22:10
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СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций
Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
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Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин просит Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) разрешить возбуждение уголовных дел на шесть судей в отставке и одного действующего судью.
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Гаджеты
Смартфону OnePlus 8 Pro отключат «камеру-рентген»
Производитель смартфона OnePlus 8 Pro отключит фотохромный фильтр в камере, который способен просвечивать пластик и некоторые синтетические ткани.
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Сбербанк выявил новые схемы мошенничества
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Политика
Путин объяснил отсутствие единого тарифа на газ в ЕАЭС
"Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал", - подчеркнул Путин, добавив, что это вообще-то "обычная мировая практика".
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Чубайс сравнил нефтяной рынок с дохлой лошадью
Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс, вспоминая о недавнем обвале цен на нефтяном рынке, вспомнил известную ковбойскую поговорку о дохлой лошади.
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Происшествия
В Тамбовской области умер шестой пациент с COVID-19
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REGNUM 00:15
Единоборства
Фрэнсис Нганну открылся фаворитом в поединке против Джона Джонса
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