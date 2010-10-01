Армия и оружие
REGNUMДонбасс требует прекратить обстрелы. В ЛНР объявлена боевая готовность
Луганск, 19 мая 2020, 22:45 — REGNUM Вооруженные силы ЛНР приведены в боевую готовность, а глава республики выступил с обращением к президенту Украины Зеленскому, потребовав прекращения обстрелов. Об этом сообщается в тексте обращения главы ЛНР Леонида Пасечника, опубликованного 19 мая.
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Глава ЛНР пригрозил «отодвинуть» линию соприкосновения в случае обстрелов
ИА Красная Веснавчера в 18:30
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