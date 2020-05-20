с чего всё началось

Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.

ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность

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