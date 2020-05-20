Политика

ИнтерфаксИнтерфаксЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность

Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
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с чего всё началось
Вечером 19 мая глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник опубликовал видеообращение
 к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом прекратить обстрелы населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры.
Евразия Daily00:02

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ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность

Интерфакс03:02

Глава ЛНР заявил о готовности «отодвинуть» линию фронта от Луганска

Евразия Daily00:02

Донбасс требует прекратить обстрелы. В ЛНР объявлена боевая готовность

REGNUMвчера в 15:45

Войска в боевой готовности: В ЛНР выдвинули ультиматум Зеленскому

Царьградвчера в 16:58

ЛНР пригрозила отодвинуть линию соприкосновения из-за обстрелов

Ридусвчера в 16:34

Глава ЛНР готов отодвинуть линию соприкосновения, если Украина не прекратит обстрелы

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Глава ЛНР пригрозил «отодвинуть» линию соприкосновения в случае обстрелов

ИА Красная Веснавчера в 18:30
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Общество

Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию

Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 22:10
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Происшествия

В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница

«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС.
Коммерсантъ 01:42
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Общество

Медсестра в Тульской области получила взыскание за прозрачный костюм

«По факту несоблюдения требований к медицинской одежде сотрудником Тульской областной клинической больницы Минздрав сообщает, что к нарушившей данные требования медсестре инфекционного госпиталя применено дисциплинарное взыскание в виде замечания», — цитируют ведомство «Тульские новости».
RT на русском вчера в 19:34
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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева впервые показала фото из роддома

Телеведущая сделала подборку архивных снимков в честь дня рождения.
Городовой вчера в 07:32
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Шоу-бизнес

Друг Аллегровой опубликовал ее фото без парика и макияжа

Богданович сказал, что это фото было сделано в Майами, где у певицы ранее была дорогая недвижимость.
RuNews24.ru 18 мая в 01:42
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Здоровье

У пациента красноярского онкодиспансера нашли коронавирус

В отделении противоопухолевой лекарственной терапии красноярского онкодиспансера выявили пациента с коронавирусом, сообщили в пресс-службе учреждения.
Newslab.ru 02:07
Общество

Россиян предупредили об опасности прогулок на природе

Даже во время короткой прогулки в парке в мае существует опасность подцепить клеща, пик нашествия которых приходится на период цветения черемухи.
Lenta.ru 02:02
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Экономика

Правительство утвердило отсрочку по налогам для арендодателей

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 правительство России утвердило для арендодателей отсрочку по уплате отдельных налогов и авансовых платежей.
Коммерсантъ 18 мая в 12:31
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Технологии

Microsoft объявила о создании суперкомпьютера для компании Илона Маска

RuNews24.ru вчера в 15:07
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Политика

Минобороны Чехии не может передать России памятник Коневу

Минобороны Чехии сообщило, что не может передать России памятник маршалу Коневу, который демонтировали в Праге.
Коммерсантъ вчера в 18:02
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Общество

Туризм в России начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня

В некоторых регионах России туризм начнет выход из режима ограничений уже с 1 июня, сообщили в Ростуризме.
Газета.Ru 01:42
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Общество

Сбербанк выявил новые схемы мошенничества

Сбербанк обнаружил несколько новых схем мошенничества на фоне пандемии коронавируса, сообщил «РИА Новости» зампред правления банка Станислав Кузнецов.
Коммерсантъ вчера в 22:50
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Шоу-бизнес

Актриса Наталья Назарова с трудом выживает в нищете и одиночестве

Мамы Назаровой не стало примерно 20 лет назад, после этого женщина живет в полном одиночестве.
RuNews24.ru 00:14
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Здоровье

Назван новый эпицентр пандемии коронавируса

Латинская Америка может стать новым очагом пандемии коронавируса.
Lenta.ru 02:33
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Путешествия

Названы правила, которые могут ввести для туристов после пандемии

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в беседе с "Парламентской газетой" рассказала, как может измениться отдых туристов после пандемии коронавирусной инфекции.
РИА Новости 01:57
Здоровье

Обновлена карта распространения коронавируса в Саратовской области

Обновлена карта распределения лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в Саратовской области.
Регион 64 18 мая в 05:09
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Космос

Завораживающая видео-анимация: если бы ракеты были прозрачными

Дизайнеры показали нам, как выглядели бы старт и полет ракет-носителей в режиме реального времени, если бы они были прозрачными.
Портал Поиск вчера в 06:15
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Общество

Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день

Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
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Футбол

Зинченко признался, что перепутал Сане с водителем автобуса

Подумал, что это наш водитель автобуса. Пообщался с ним немного, но по поводу "Баварии" он конкретно ничего сказал.
Sport.ru 02:28
Армия и оружие

Новый член ядерного клуба: Польша может получить ядерное оружие

Если в Польше появится ядерное оружие НАТО под управлением США, тогда ничего не остается, как появление ракет средней и малой дальности, оснащенных ядерным оружием, в Калининграде.
Ридус 18 мая в 17:17
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Политика

Опубликована запись разговора Порошенко и Байдена о миллиардной взятке

На Украине была обнародована запись телефонного разговора бывшего вице-президента США Джо Байдена с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
Pravda.Ru вчера в 08:46
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Экономика

Названы российские банки с самой дешевой ипотекой

По состоянию на середину мая 2020-го самую низкую ставку по ипотеке на покупку нового жилья в России предлагают Металлинвестбанк и Московский кредитный банк (МКБ), следует из материалов агентства недвижимости «Бон Тон», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
Lenta.ru 01:08
Общество

Собянин рассказал об ужасном несбывшемся прогнозе по коронавирусу

По словам градоначальника, три-четыре недели назад в мэрии допускали, что к середине мая система здравоохранения может не справиться с количеством зараженных, и произойдет гуманитарная катастрофа.
Lenta.ru вчера в 11:37
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Здоровье

Минздрав России повторно приостановил вакцинацию населения

Минздрав России в очередной раз приостановил вакцинацию из-за эпидемии коронавирусной инфекции, сообщает РИА «Новости».
Urbc.Ru вчера в 05:03
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Космос

Фото дня: пара галактик исполняет вальс

3DNews 18 мая в 02:08
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Политика

Путин назвал документ правительства причиной сбоев с выплатами врачам

Более тщательный подход к формулировке норм постановления правительства о выплатах работающим с больными коронавирусной инфекции COVID-19 медикам помог бы избежать возникших в последние недели проблем.
РБК вчера в 11:07
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Происшествия

В Новосибирской области выявили ещё 71 случай заражения коронавирусом

Всего в регионе проведено 75 132 теста на коронавирус.
REGNUM 17 мая в 23:41
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Авто

Mercedes-Benz анонсировал обновленные кабриолет и купе E-Class

В салоне купе и кабриолета появится передовая информационно-развлекательная система MBUX, а в оснащение войдут обновленные ассистенты водителя и доработанные системы безопасности.
Автоновости дня вчера в 05:00
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Экономика

Недельные расходы россиян достигли максимума за последние шесть недель

Шестью неделями ранее показатель расходов жителей России был еще ниже — 3 376 руб.
РБК 03:00
Общество

В Самарской области режим ограничений могут ужесточить

В Самарской области продолжает действовать режим самоизоляции.
Терра вчера в 13:45
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