Политика
ИнтерфаксЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность
Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
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с чего всё началось
Вечером 19 мая глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник опубликовал видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом прекратить обстрелы населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры.Евразия Daily00:02
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Глава ЛНР пригрозил «отодвинуть» линию соприкосновения в случае обстрелов
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