«Вывод личного состава народной милиции ДНР сегодня полностью был завершен в 15:00»,— сказал представитель ДНР об отводе сил из Петровского (цитата по «РИА Новости»). Украинская сторона сообщила о завершении на сегодня мероприятий по отводу сил из Петровского, заявило представительство ДНР в СЦКК.

Политика Одного из лидеров украинских националистов задержали в Польше по запросу РФ В пропускном пункте Польши был задержан замкомандира украинской националистической организации УНА-УНСО (организация запрещена в РФ — "Газета.Ru") Игорь Мазур.

Общество Instagram предупредил пользователей США об отключении функции лайков Социальная сеть Instagram, принадлежащая компании Facebook, на следующей неделе начнет тестировать в Соединенных Штатах функцию скрытия количества лайков под постами пользователей.

Политика Украинец пристал к россиянам на борту самолета с вопросом о Крыме Украинский журналист Руслан Горовой встретил на борту самолета пассажиров из России и заставил их отвечать на вопрос о принадлежности Крыма.

Здоровье Определен виновный в заболеваниях вейперов компонент Исследования, проведенные в Центрах по контролю и профилактике заболеваний США, определили ацетат витамина Е как одну из главных причин заболеваний среди курильщиков электронных сигарет.

Политика В МИД России прокомментировали решение суда ООН по спору с Украиной В МИД России прокомментировали решение Международного суда ООН отклонить предварительные возражения российской стороны и признание своей юрисдикции в разбирательстве между Киевом и Москвой.

Политика Зеленский назвал украинский языком добра и достоинства Президент Украины Владимир Зеленский назвал украинский язык языком «красоты, добра и достоинства».

Общество Росстат назвал регион, где мужчин больше, чем женщин Среди регионов, где число мужчин практически равняется числу женщин, оказались Ямало-Ненецкий автономный округ (49,57 процента), Камчатский край (49,57 процента), Чечня (49,06 процента) и Ханты-Мансийский автономный округ с 49 процентами.

Здоровье Зимой москвичей ждут новые болезни Аномально теплую зиму пообещали москвичам синоптики.

Политика В Брюсселе началась трехсторонняя встреча России, Украины и ЕК по газу Трехсторонние консультации на экспертном уровне по транзиту российского газа в ЕС через Украину после 2019 года началась в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости.

Авто Представлены официальные изображения салона новой Skoda Octavia Чешская компания решила выпустить официальные тизеры интерьера будущей новинки Skoda Octavia. Тизеры Skoda Octavia 2020 года появились.

Шоу-бизнес Тимати опубликовал нежный снимок с маленьким сыном 16 октября Тимати стал отцом во второй раз. Его возлюбленная Анастасия Решетова родила сына, которого назвали Ратмиром.

Гаджеты AMD выпустила третье поколение процессоров Ryzen Threadripper Мощные 32-ядерные процессоры 3970X и 24-ядерные процессоры 3960X семейства AMD Ryzen Threadripper обеспечивают повышение производительности на 90% по сравнению с Intel Core i9-9980XE.

Общество Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине Японскую туристку удивили вывески на русском языке на Сахалине. Об этом пишет издание "Асахи симбун".

Политика Горбачев не связывает перестройку и распад СССР В нынешней Германии уверены, что ее единство стало возможным благодаря в том числе политике гласности и перестройки в СССР, которую проводил Горбачев.

Технологии «Яндекс» показал беспилотного робота-курьера «Яндекс» начал тестировать робота-курьера, предназначенного для перевозки небольших грузов. Об этом сообщается в блоге компании.

Музыка Группа «Ленинград» вновь проведет прощальный концерт в Петербурге В Петербурге 31 декабря вновь пройдет прощальный концерт группировки «Ленинград».

Наука Есть ли разница между книгой и аудиокнигой: смысл на слух Стоит заметить, что «словарь» не хранится в одной определенной области мозга, а размазан по всей коре.

Экономика РБК: «Почта России» просит почти 40 млрд рублей из ФНБ «Почта России» предложила правительству выделить ей 39,8 млрд руб. на развитие почтовой инфраструктуры из Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщил РБК со ссылкой на соответствующее письмо гендиректора «Почты России» Николая Подгузова и президента-председателя правления Банка ВТБ Андрея Костина премьер-министру Дмитрию Медведеву.